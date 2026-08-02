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শুভেন্দুর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অগ্নিমিত্রা, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট-গাড়ি ব্যবহারের অনুরোধ

তসলিমা নাসরিনের রাজ্য সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা ৷ তাঁর দাবি, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে লেখিকার পাশে দাঁড়ায়নি বাম ও তৃণমূল ৷

AGNIMITRA PAUL
বাঁ-দিক থেকে শুভেন্দু অধিকারী ও অগ্নিমিত্রা পাল (ডান দিকে) (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 2:26 PM IST

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শিলিগুড়ি, 2 অগস্ট: রাজ্যজুড়ে জঙ্গি নেটওয়ার্কের সক্রিয়তা এবং সাম্প্রতিক গ্রেফতারির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। রবিবার, শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসেন মন্ত্রী ৷ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়, মুখ্যমন্ত্রীকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট থেকে শুরু করে বুলেটপ্রুফ গাড়ি এবং জ্যামারযুক্ত কনভয় নিয়ে চলাফেরা করতে অনুরোধ করেন মন্ত্রী।

একইসঙ্গে লেখিকা তসলিমা নাসরিনের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারের সঙ্গে বিজেপির অবস্থানগত পার্থক্য তুলে ধরেন তিনি। বর্ধমান থেকে ধরা পড়া জঙ্গি হামিম ও তার বান্ধবী অর্পিতার গ্রেফতারি প্রসঙ্গেও সরব হন অগ্নিমিত্রা পাল।

তাঁর দাবি, শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে রাজ্যের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যান, তাতে তাঁর প্রাণসংশয় অত্যন্ত প্রবল। অগ্নিমিত্রার অভিযোগ, জঙ্গিরা আজ এত সাহস পাচ্ছে কারণ, বিগত দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শুধুই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করেছে। নিপীড়িত হিন্দুদের নাগরিকত্ব আটকে রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও জঙ্গিদের ভুয়া কাগজপত্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ 15 বছরের এই রাজনৈতিক প্রশয়ের ফলস্বরূপই আজকে মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করার মতো দুঃসাহস দেখাচ্ছে জঙ্গিরা।

বিগত সরকার নিজের দেশের মানুষের কথা চিন্তা না-করে কেবল রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করে গিয়েছে বলে তিনি তোপ দাগেন। অন্যদিকে,তসলিমা নাসরিনের পশ্চিমবঙ্গে ফেরা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বাম ও তৃণমূল, উভয় সরকারকেই আক্রমণ করেনে মন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বরাবরই ধর্মীয় তোষণ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে এসেছে। একজন নারী হিসেবে তসলিমা নাসরিন প্রথম দিন থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এসেছেন এবং নিজের আদর্শে অবিচল থাকা সত্ত্বেও বিগত কোনও সরকারই তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি।

তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার তসলিমা নাসরিনকে সম্পূর্ণ সুরক্ষার আশ্বাস দিয়েছে। তিনি যখন খুশি রাজ্যে আসতে পারেন, বই প্রকাশ করতে পারেন এবং যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারেন ৷ তাঁর সুরক্ষার সমস্ত দায়ভার রাজ্য সরকারই গ্রহণ করবে। শিলিগুড়ির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি, অগ্নিমিত্রা পালের এই মন্তব্য রাজ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন বিতর্ক উসকে দিল।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
অগ্নিমিত্রা পাল
LIFE THREAT TO CM SUVENDU ADHIKARI
শুভেন্দুকে হত্যার পরিকল্পনা
AGNIMITRA PAUL

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