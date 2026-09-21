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ডেঙ্গি সচেতনতায় মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা, বেতন না পাওয়ায় ক্ষোভ 100 দিনের কর্মীদের

Agnimitra Paul on Dengue Awareness: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে এক মাসব্যাপী সেবা সংকল্প উদ্যোগের অংশ হিসেবে এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দেন অগ্নিমিত্রা পাল ।

Dengue Awareness Campaign at kmc
কলকাতার 6 নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গি সচেতনতা প্রচার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 2:46 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 2:51 PM IST

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কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে ফের শহরে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত । সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যাপক সচেতনতা প্রচারে কলকাতা কর্পোরেশন । সোমবার সকালে 6 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে যান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । ঘুরে দেখে কড়া বার্তা দিলেন তিনি । সঙ্গে ছিলেন কলকাতার পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ও পুর স্বাস্থ্য আধিকারিকরা ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে এক মাসব্যাপী সেবা সংকল্প উদ্যোগের অংশ আজকের কর্মসূচি । হাতে প্ল্যাকার্ড এবং মাইক নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ডেঙ্গি প্রতিরোধে সচেতনতার বার্তা দেন মন্ত্রী । প্রচারে ছিল ডেঙ্গি মশার আদলে তৈরি প্রতিকৃতি ।

ডেঙ্গি সচেতনতা নিয়ে অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

এদিন কর্মসূচি শেষে গাড়িতে ওঠার সময় তাঁর কাছে ক্ষোভ উগরে দেন 100 দিনের কর্মীরা । ডেঙ্গি মোকাবিলায় পরিচ্ছন্ন শহর রাখতে তারা গুরু দায়িত্ব পালন করলেও মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ জানান । দ্রুত বেতন সমস্যার সমাধান চেয়েছেন তাঁরা । সামনেই পুজো । ফলে বেতন না পেলে খুবই সমস্যায় পড়তে হবে । সমস্যা শুনে মন্ত্রী জানান বিষয়টি দেখবেন ।

এদিন মন্ত্রী বলেন, "বাড়ি হোক বা রাস্তার ধার, কোথাও যেন জল জমে না থাকে । সে বিষয়ে প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে । কারণ জমা জলেই ডেঙ্গির মশা বংশবিস্তার করে । বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত লোহা, সুড়কির মতো নির্মাণ সামগ্রী দীর্ঘদিন রাখলেও সেখানে জল জমতে পারে । তাই নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার ধারে বা অন্য কোথাও ফেলে রাখা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

Minister Agnimitra paul in Dengue Awareness Campaign at kmc
ডেঙ্গি সচেতনতা কর্মসূচিতে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)

মন্ত্রী এদিন স্পষ্ট বার্তা দেন, নিয়ম না মানলে জরিমানার পাশাপাশি অবস্থা বুঝে সামগ্রী বাজেয়াপ্তও করা হতে পারে । এ বিষয়ে মোটা অঙ্কের জরিমানার কথাও জানান তিনি । তাঁর বক্তব্য, ডেঙ্গি প্রতিরোধে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং সক্রিয় সহযোগিতাও অত্যন্ত জরুরি ।

তিনি দাবি করেন, গত বছর কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 585 । চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত সেই সংখ্যা 539 । তবে এই সংখ্যা শূন্যে নামানোই লক্ষ্য । যেদিন সংখ্যাটা শূন্য হবে, সেদিনই আমরা খুশি হব ।

এদিন 6 নম্বর ওয়ার্ডকেই সচেতনতা প্রচারের জন্য বাছাই করার কারণ কলকাতায় সব থেকে বেশি ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা এই ওয়ার্ডেই ।
বাড়ির ছাদ, বারান্দা কিংবা টবে জল জমে রয়েছে কি না, নিয়মিত নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় স্বাস্থ্য কর্তাদের তরফে । পাশাপাশি, রাস্তার ধারে বা নির্মাণস্থলে যাতে জল জমে না থাকে, সেদিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে ।

অগ্নিমিত্রার আবেদন, 6 নম্বর ওয়ার্ডকে ডেঙ্গির হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করলে নিশ্চয় ভালো লাগবে না । তাই সকলেই সচেতন থাকুন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন নিজের এলাকা ।

Last Updated : September 21, 2026 at 2:51 PM IST

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