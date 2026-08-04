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বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নামে এই মেট্রো স্টেশনের নামকরণের প্রস্তাব মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

মহালয়ার কণ্ঠস্বরকে স্থায়ী সম্মান ! 121তম জন্মজয়ন্তীতে উত্তর কলকাতার রাম রামধন মিত্র লেনে শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাজ্যের মন্ত্রীর ।

Minister Agnimitra pal
শিল্পীর বাড়িতে মন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 4, 2026 at 4:26 PM IST

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কলকাতা, 4 অগস্ট: বাঙালির কাছে মহালয়া মানেই এক অনিবার্য কণ্ঠ, 'যা দেবী সর্বভূতেষু…'। দুর্গাপুজোর সূচনা আজও যার কণ্ঠ ছাড়া কল্পনাই করা যায় না, সেই প্রবাদপ্রতিম বাচিকশিল্পী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 121তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে বিশেষ সম্মান জানানোর দাবি তুললেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । শুধু শ্রদ্ধার্ঘ্যেই থেমে থাকেননি তিনি । প্রস্তাব দিয়েছেন, শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নামে করা হোক । পাশাপাশি, উত্তর কলকাতার রাম রামধন মিত্র লেনে শিল্পীর ঐতিহাসিক বাড়িটিকে হেরিটেজ ভবনের স্বীকৃতি দেওয়া এবং আকাশবাণী ভবন চত্বরে তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের দাবিও তুলেছেন ।

মঙ্গলবার সকালে উত্তর কলকাতার রাম রামধন মিত্র লেনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িতে পৌঁছন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা । সেখানে শিল্পীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান তিনি । পরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন । শিল্পীর পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিদের কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, কর্মজীবন, পছন্দ-অপছন্দ এবং স্মৃতিচারণও শোনেন ।

Birendra Krishna Bhadra
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিবারের সঙ্গে অগ্নিমিত্রা (নিজস্ব চিত্র)

শিল্পীর বাড়ির বিভিন্ন ঘর ঘুরে দেখার পর আবেগঘন কণ্ঠে মন্ত্রী বলেন, "এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে এক অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে । মনে হচ্ছে ইতিহাসের মধ্যেই যেন দাঁড়িয়ে আছি । বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র শুধু একজন শিল্পী নন, তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার অংশ ।"

এরপরই তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সামনে আনেন । তাঁর বক্তব্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িকে ঐতিহ্যশালী ভবন হিসেবে সংরক্ষণ করা উচিত । একই সঙ্গে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নাম তাঁর নামে করা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই কিংবদন্তি শিল্পীর অবদান সম্পর্কে আরও সচেতন হবে ।

Birendra Krishna Bhadra
শিল্পীর পরিবারের সঙ্গে মন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

অগ্নিমিত্রা আরও বলেন, "বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কর্মজীবনের বড় অংশ কেটেছে আকাশবাণীতে । তাই আকাশবাণী ভবনের চত্বরে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা যায় কি না, সেই প্রস্তাবও আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখব ।"

মন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, কলকাতায় বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনের নাম ইতিমধ্যেই বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নামে হয়েছে । মহানায়ক উত্তম কুমার, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, মাস্টারদা সূর্য সেন- তাঁদের নামে মেট্রো স্টেশনের নামকরণ হয়েছে । আবার শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে 'সুতানুটি' নামও যুক্ত হয়েছে কলকাতার ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে । সেই ধারাবাহিকতায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মতো এক সাংস্কৃতিক আইকনের নামও মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া উচিত বলে মত তাঁর ।

Birendra Krishna Bhadra
শিল্পীকে শ্রদ্ধা (নিজস্ব চিত্র)

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিমিত্রা স্পষ্ট করে বলেন, "বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পদ নন । তিনি গোটা বাঙালির গর্ব, বাঙালির আবেগ । মহালয়ার ভোরে তাঁর কণ্ঠ না শুনলে আজও বাঙালির দুর্গাপুজো যেন পূর্ণতা পায় না । তাই তাঁকে সম্মান জানানো প্রতিটি বাঙালির দায়িত্ব ।"

প্রসঙ্গত, 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানে তাঁর চণ্ডীপাঠ শুধু একটি রেডিয়ো অনুষ্ঠান নয়, বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ । প্রযুক্তির যুগে মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠের আবেদন এতটুকুও কমেনি । প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই কণ্ঠস্বরই দুর্গাপুজোর আগমনী বার্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে ।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই মন্ত্রীর প্রস্তাবকে স্বাগত জানান । তাঁদের মতে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নামে মেট্রো স্টেশনের নামকরণ বা তাঁর বাড়িকে হেরিটেজের স্বীকৃতি দেওয়া হলে তা শুধু একজন শিল্পীকে সম্মান জানানো হবে না, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংরক্ষণের দিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে ।

মহালয়ার ভোরের সেই অমর কণ্ঠস্বর আজও বাঙালির হৃদয়ে সমান প্রাসঙ্গিক । তাই 121তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে ঘিরে উঠে আসা এই সম্মানের দাবি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর সাংস্কৃতিক মহলের ।

TAGGED:

KOLKATA
MINISTER AGNIMITRA PAL
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