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জঙ্গিদের নিশানায় বিধায়ক! মুক্তিপণ চেয়ে প্রাণনাশের হুমকি, নিরাপত্তা বাড়াল রাজ্য

'5 কোটি টাকা দাও, না হলে তোমাকেও, মুখ্যমন্ত্রীকেও উড়িয়ে দেব !' বাড়ির 'রেকি' থেকে পাকিস্তানে তথ্য পাচারের দাবিও করলেন মন্ত্রী ।

Umesh Rai
মন্ত্রী উমেশ রাই (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 4:00 PM IST

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হাওড়া, 3 অগস্ট: ফোনের ওপারে অচেনা কণ্ঠ । প্রথমেই দাবি পাঁচ কোটি টাকা । তারপর একের পর এক হুমকি ! টাকা না-দিলে তাঁকে খুন করা হবে, এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও 'উড়িয়ে দেওয়া' হবে । রাজ্যে জঙ্গি কার্যকলাপ ঘিরে তৈরি হওয়া চাঞ্চল্যের মধ্যেই সোমবার বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হাওড়া উত্তরের বিধায়ক উমেশ রাই । তাঁর বক্তব্য সামনে আসার পরই প্রশাসন আর কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি । রাতারাতি বাড়ানো হয়েছে তাঁর নিরাপত্তা । মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী । সর্বক্ষণ থাকছে সশস্ত্র এসকর্ট ।

সম্প্রতি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর হাতে ধরা পড়ে দুই সন্দেহভাজন, হামিম এবং অর্পিতা । তদন্তকারীদের দাবি, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে এমন কিছু তথ্য সামনে এসেছে, যা গোটা তদন্তকে নতুন মোড় দিয়েছে । সেই আবহেই সোমবার নবান্নে নগরোন্নয়ন দফতরের একটি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উমেশ রাই জানান, তিনি বেশ কিছুদিন আগেই জঙ্গিদের হুমকির মুখে পড়েছিলেন এবং গোটা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন ।

মন্ত্রী উমেশ রাইয়ের নিরাপত্তা বাড়াল রাজ্য ! ফোনে মুক্তিপণ চেয়ে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

মন্ত্রী বলেন, "প্রথমে আমাকে ফোন করে বলা হয়, পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে ক্ষমা করে দেব । আমি বলি, কীসের ক্ষমা ? আমি কী করেছি ? তখন ওরা বলে, টাকা না দিলে তোমাকেও উড়িয়ে দেব, তোমার সিএমকেও উড়িয়ে দেব ।" হুমকির মুখেও পালটা জবাব দিয়েছিলেন বলেই দাবি উমেশের । তাঁর কথায়, "আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে, তোমরা উড়িয়ে দাও । দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা আছে ।"

মন্ত্রী জানান, ফোন পাওয়ার পরই তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পুলিশকে বিষয়টি জানান । এরপর তদন্তে নামে এসটিএফ । তদন্ত যত এগোয়, ততই সামনে আসে আরও কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বলে দাবি তাঁর ।

উমেশ রাইয়ের অভিযোগ, সম্প্রতি ধৃত আদিত্য সিং নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর উপর নজরদারি চালাচ্ছিলেন । তাঁর বাড়ি, অফিস, যাতায়াতের রুট- সব কিছুর ভিডিও ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল । সেই তথ্য হামিম মণ্ডলের কাছে পৌঁছত এবং পরে পাকিস্তানে পাঠানো হতো বলেও দাবি করেন তিনি ।

মন্ত্রী বলেন, "আমার বাড়ির রেকি করা হয়েছে । আমি কোথায় যাই, কী করি, অফিসে কীভাবে যাই- সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । আদিত্য সিং সেই তথ্য হামিম মণ্ডলের কাছে পাঠাত । হামিম সেই তথ্য পাকিস্তানে পাঠাত ।" যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে এসটিএফের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ।

উমেশ রাই আরও দাবি করেন, হুমকি দেওয়ার সময় অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে পরিচয় দেয় । এমনকি অতীতে পঞ্জাবে এক পুলিশ আধিকারিককে খুন এবং বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানোর কথাও ফোনে বলা হয়েছিল বলে তাঁর দাবি । সেই কারণেই প্রথম থেকেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিল রাজ্য পুলিশ ।

এই ঘটনার পর থেকেই তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে খতিয়ে দেখা শুরু হয় । নবান্ন সূত্রে খবর, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটকে অবিলম্বে নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আপাতত মন্ত্রীর সঙ্গে সর্বক্ষণ অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী এবং সশস্ত্র পুলিশ এসকর্ট থাকছে । তাঁর বাসভবনের নিরাপত্তাও কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে । ভবিষ্যতে তাঁকে নির্দিষ্ট নিরাপত্তা শ্রেণির আওতায় আনা হবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে ।

উমেশ জানান, বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিষয়টি তিনি দেখছেন । আমাকে সাবধানে থাকতে বলেছেন ।"

তবে কেন তাঁকেই টার্গেট করা হল, তা নিয়ে এখনও ধন্দে মন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, "আমি তো কোনও বড় শিল্পপতি নই । জীবনে একসঙ্গে পাঁচ কোটি টাকা দেখিনি । আমি একজন সাধারণ বিজেপি কর্মী । আমার সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েই ওরা ভেবেছিল আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবে ।"

এসটিএফের তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে । ফোনে দেওয়া হুমকি, ধৃতদের সম্ভাব্য জঙ্গি-যোগ, নজরদারির অভিযোগ এবং সীমান্তের বাইরে কোনও নেটওয়ার্কের যোগাযোগ ছিল কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনওরকম শৈথিল্য রাখতে চাইছে না প্রশাসন । কারণ, জনপ্রতিনিধিকে ঘিরে এই ধরনের হুমকি শুধু একজন ব্যক্তির নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, রাজ্যের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাছেও বড় চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করছে প্রশাসনের একাংশ ।

TAGGED:

UMESH RAI MINISTER
HOWRAH WEST BENGAL
SECURITY
মন্ত্রীকে জঙ্গি হুমকি
MILITANT THREAT

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