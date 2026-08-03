জঙ্গিদের নিশানায় বিধায়ক! মুক্তিপণ চেয়ে প্রাণনাশের হুমকি, নিরাপত্তা বাড়াল রাজ্য

জঙ্গিদের নিশানায় বিধায়ক! মুক্তিপণ চেয়ে প্রাণনাশের হুমকি, নিরাপত্তা বাড়াল রাজ্য
'5 কোটি টাকা দাও, না হলে তোমাকেও, মুখ্যমন্ত্রীকেও উড়িয়ে দেব !' বাড়ির 'রেকি' থেকে পাকিস্তানে তথ্য পাচারের দাবিও করলেন মন্ত্রী ।
Published : August 3, 2026 at 4:00 PM IST
হাওড়া, 3 অগস্ট: ফোনের ওপারে অচেনা কণ্ঠ । প্রথমেই দাবি পাঁচ কোটি টাকা । তারপর একের পর এক হুমকি ! টাকা না-দিলে তাঁকে খুন করা হবে, এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও 'উড়িয়ে দেওয়া' হবে । রাজ্যে জঙ্গি কার্যকলাপ ঘিরে তৈরি হওয়া চাঞ্চল্যের মধ্যেই সোমবার বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হাওড়া উত্তরের বিধায়ক উমেশ রাই । তাঁর বক্তব্য সামনে আসার পরই প্রশাসন আর কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি । রাতারাতি বাড়ানো হয়েছে তাঁর নিরাপত্তা । মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী । সর্বক্ষণ থাকছে সশস্ত্র এসকর্ট ।
সম্প্রতি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর হাতে ধরা পড়ে দুই সন্দেহভাজন, হামিম এবং অর্পিতা । তদন্তকারীদের দাবি, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে এমন কিছু তথ্য সামনে এসেছে, যা গোটা তদন্তকে নতুন মোড় দিয়েছে । সেই আবহেই সোমবার নবান্নে নগরোন্নয়ন দফতরের একটি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উমেশ রাই জানান, তিনি বেশ কিছুদিন আগেই জঙ্গিদের হুমকির মুখে পড়েছিলেন এবং গোটা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন ।
মন্ত্রী বলেন, "প্রথমে আমাকে ফোন করে বলা হয়, পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে ক্ষমা করে দেব । আমি বলি, কীসের ক্ষমা ? আমি কী করেছি ? তখন ওরা বলে, টাকা না দিলে তোমাকেও উড়িয়ে দেব, তোমার সিএমকেও উড়িয়ে দেব ।" হুমকির মুখেও পালটা জবাব দিয়েছিলেন বলেই দাবি উমেশের । তাঁর কথায়, "আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে, তোমরা উড়িয়ে দাও । দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা আছে ।"
মন্ত্রী জানান, ফোন পাওয়ার পরই তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পুলিশকে বিষয়টি জানান । এরপর তদন্তে নামে এসটিএফ । তদন্ত যত এগোয়, ততই সামনে আসে আরও কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বলে দাবি তাঁর ।
উমেশ রাইয়ের অভিযোগ, সম্প্রতি ধৃত আদিত্য সিং নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর উপর নজরদারি চালাচ্ছিলেন । তাঁর বাড়ি, অফিস, যাতায়াতের রুট- সব কিছুর ভিডিও ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল । সেই তথ্য হামিম মণ্ডলের কাছে পৌঁছত এবং পরে পাকিস্তানে পাঠানো হতো বলেও দাবি করেন তিনি ।
মন্ত্রী বলেন, "আমার বাড়ির রেকি করা হয়েছে । আমি কোথায় যাই, কী করি, অফিসে কীভাবে যাই- সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । আদিত্য সিং সেই তথ্য হামিম মণ্ডলের কাছে পাঠাত । হামিম সেই তথ্য পাকিস্তানে পাঠাত ।" যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে এসটিএফের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ।
উমেশ রাই আরও দাবি করেন, হুমকি দেওয়ার সময় অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে পরিচয় দেয় । এমনকি অতীতে পঞ্জাবে এক পুলিশ আধিকারিককে খুন এবং বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানোর কথাও ফোনে বলা হয়েছিল বলে তাঁর দাবি । সেই কারণেই প্রথম থেকেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিল রাজ্য পুলিশ ।
এই ঘটনার পর থেকেই তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে খতিয়ে দেখা শুরু হয় । নবান্ন সূত্রে খবর, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটকে অবিলম্বে নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আপাতত মন্ত্রীর সঙ্গে সর্বক্ষণ অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী এবং সশস্ত্র পুলিশ এসকর্ট থাকছে । তাঁর বাসভবনের নিরাপত্তাও কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে । ভবিষ্যতে তাঁকে নির্দিষ্ট নিরাপত্তা শ্রেণির আওতায় আনা হবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে ।
উমেশ জানান, বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিষয়টি তিনি দেখছেন । আমাকে সাবধানে থাকতে বলেছেন ।"
তবে কেন তাঁকেই টার্গেট করা হল, তা নিয়ে এখনও ধন্দে মন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, "আমি তো কোনও বড় শিল্পপতি নই । জীবনে একসঙ্গে পাঁচ কোটি টাকা দেখিনি । আমি একজন সাধারণ বিজেপি কর্মী । আমার সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েই ওরা ভেবেছিল আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবে ।"
এসটিএফের তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে । ফোনে দেওয়া হুমকি, ধৃতদের সম্ভাব্য জঙ্গি-যোগ, নজরদারির অভিযোগ এবং সীমান্তের বাইরে কোনও নেটওয়ার্কের যোগাযোগ ছিল কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনওরকম শৈথিল্য রাখতে চাইছে না প্রশাসন । কারণ, জনপ্রতিনিধিকে ঘিরে এই ধরনের হুমকি শুধু একজন ব্যক্তির নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, রাজ্যের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাছেও বড় চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করছে প্রশাসনের একাংশ ।