দরপত্র বাতিলের পর বন্ধ খননকাজ, বিশ বাঁও জলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেউচা খনি প্রকল্প

দরপত্র বাতিলের পর বন্ধ খননকাজ, বিশ বাঁও জলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেউচা খনি প্রকল্প
থমকে নয়া দরপত্র তোলার জন্য টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া ৷ তবে, কাজ স্থগিত নয় বলে জানালেন জেলাশাসক ৷
Published : January 12, 2026 at 6:55 PM IST
দেউচা (বীরভূম), 12 জানুয়ারি: বন্ধ দেউচা-পাচামির সমস্ত খনন কাজ ৷ প্রায় 12 একর জমিতে রাতারাতি যে খনন কাজ শুরু হয়েছিল ৷ 11 জানুয়ারি রবিবার থেকে তা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দিল দেউচা-পাচামি খনির দায়িত্বে থাকা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড বা ডাব্লিউবিপিডিসিএল ৷ মূলত, পুরনো দরপত্র বাতিল হওয়ার পর, নতুন করে দরপত্র তোলার প্রক্রিয়া শুরু না-হওয়ার জেরেই সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনির ভবিষ্যৎ বিশ বাঁও জলে ৷
এই প্রসঙ্গে বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ৷ তবে, কাজ স্থগিত হয়নি ৷" জেলাশাসক কাজ স্থগিত হয়নি বলে দাবি করলেও, দেউচা-পাচামিতে বর্তমানে যে ব্যাসল্ট শিলা তোলার কাজ চলছিল 12 একর জমিতে, সেই কাজের বরাত পাওয়া 'ব্যাসাল্ট মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড'-এর দরপত্র বাতিল হয়েছে অনিয়মের অভিযোগে ৷
2025 সালের 5 ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনির খনন কাজ শুরু হচ্ছে ৷ মমতার ঘোষণার পর 7 ফেব্রুয়ারি সেই খনন কাজ শুরু হতেই বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় আদিবাসী মানুষজন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার 'মান বাঁচাতে' রাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে খনন কাজ শুরু করেছিলেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ৷ এরপরেও বহুবার স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়েছে খনন কাজ ৷
এই কয়লা খনির আড়ালে দেউচা-পাচামিতে ব্যাসাল্ট শিলা তোলাই আসল পরিকল্পনা বলে বারবার অভিযোগ করেছে বিরোধী দল বিজেপি ও সিপিআইএম ৷ আর এই ব্যাসাল্ট শিলা তোলার বিরোধিতায় আন্দোলনও হয় ৷ পাশাপাশি, প্রায় 3 হাজার একর জমির উপর যে কয়লা খনি তৈরির পরিকল্পনা করা হয়, সেখানে অধিগ্রহণ ও চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে বিরোধীরা ৷
উল্লেখ্য, দেউচা-পাচামিতে মাটির তলায় যে বিশাল কয়লার ভাণ্ডার রয়েছে, তার উপরে 318 একর এলাকা জুড়ে রয়েছে ব্যাসাল্ট শিলার স্তর ৷ সেই শিলা উত্তোলনের জন্যই কয়লা খনির দায়িত্বপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড টেন্ডার ডাকে ৷ সেই টেন্ডার যায় ব্যাসাল্ট মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কাছে ৷ কিন্তু, চুক্তি লঙ্ঘন করে নিয়োগ ও রাজস্ব সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে এই দরপত্র বাতিল করে ডব্লিউবিপিডিসিএল ৷ এ নিয়ে 2025 সালের 12 নভেম্বর বীরভূমের জেলাশাসককে চিঠি দিয়ে দরপত্র বাতিলের কথা জানিয়েছিল পিডিসিএল ৷ কিন্তু, তারপরেও কাজ চলছিল বলে অভিযোগ ৷
কিন্তু, এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য সেই কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ নতুন করে দরপত্র তোলার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলেও, তার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি ৷ কবে তা শুরু হবে, তার সদুত্তর কারও কাছে নেই ৷ ফলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে অনিশ্চিত ৷
এ নিয়ে রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এটি একটি অবাস্তব প্রকল্প ৷ এখানে কোনও দিনই কয়লা উঠবে না ৷ এর কোনও ভবিষ্যৎ নেই ৷ কয়লা খনির স্বপ্ন দেখিয়ে আদিবাসী মানুষদের 3000 একর জমি কেন কেড়ে নিলেন ? 12 একর জমিতে পাথর তোলার কাজই যদি না-করতে পারেন, 3 হাজার একর জমিতে কয়লা তুলবেন কী করে ? এখন তো দরপত্রই বাতিল হয়ে গেল ৷"
সিপিআইএম-এর বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "দেউচা-পাচামি কয়লা খনি হল মরীচিকা ৷ আসলে পাথর তোলার ফন্দি ৷ একথা আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি ৷ খনির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ৷ জোর করে জমি নিয়ে খনন কাজ শুরু হয়েছিল ৷ এখন বন্ধ ৷ সব ক্ষেত্রেই বৃহৎ দুর্নীতি ৷"
প্রসঙ্গত, আমেরিকার পর বীরভূমের দেউচা-পাচামি হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রস্তাবিত খোলামুখ কয়লা খনি ৷ 3400 একর জমিতে মজুত রয়েছে 1,240 মিলিয়ন টন কয়লা ৷ তবে, কয়লার উপরের স্তরে মজুত রয়েছে 675 মিলিয়ন টন ব্যাসাল্ট শিলা ৷ কিন্তু, এখানে কয়লা খনি করতে অন্যত্র সরাতে হবে আদিবাসী অধ্যুষিত কমপক্ষে 20টি গ্রামের 21 হাজার বাসিন্দাকে ৷ ধ্বংস হবে বিস্তীর্ণ জলাভূমি, বনাঞ্চল, চারণভূমি ৷ ধ্বংস হবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ৷
তাই প্রথম থেকেই খনির বিরুদ্ধে বাসিন্দাদের বড় অংশ ৷ অন্যদিকে, খনির জন্য জমিদাতাদের জন্য বড় আর্থিক প্যাকেজ ও চাকরি ঘোষণা আগেই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তবে, এই জমিদাতাদের চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রেও স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির ভূরি-ভূরি অভিযোগ উঠেছে বিরোধীদের তরফে ৷ এছাড়া, পরিবেশ রক্ষার জন্য খনন স্থান থেকে বড়-বড় গাছ অন্যত্র নিয়ে গিয়ে রোপণও করা হয়েছে ৷ সেই সব কাজ এই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷