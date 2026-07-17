মুর্শিদাবাদের পর আসানসোল, পথচারীকে চাপা দিয়ে পুলকারে ধাক্কা মিনিবাসের

মুর্শিদাবাদের পর আসানসোল, পথচারীকে চাপা দিয়ে পুলকারে ধাক্কা মিনিবাসের
একই দিনে দুই পৃথক জেলায় দুর্ঘটনার কবলে স্কুল-গাড়ি ৷ মুর্শিদাবাদের ঘটনায় তিন পড়ুয়ার মৃত্যু হলেও আসানসোলে বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছে ছাত্রছাত্রীরা ৷ দুমড়ে গিয়েছে গাড়ি ৷
Published : July 17, 2026 at 12:01 PM IST
আসানসোল, 17 জুলাই: সাত সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আসানসোলে । পথচারীকে চাপা দিয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পুলকারে ধাক্কা মারল মিনিবাস । ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত জিটি রোডে মুর্গাসোল অঞ্চলে । ঘটনাস্থলেই পথচারীর মৃত্যু হয় । তবে পড়ুয়ারা সুরক্ষিত রয়েছে ৷
দুর্ঘটনাগ্রস্থ পুলকারটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে । যদিও বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছে পুলকারে থাকে সাত ছাত্র-ছাত্রী । তারা অল্পবিস্তর আহত হয়েছে । সকলকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় । ঘটনা ঘিরে প্রশ্ন উঠছে নিয়ন্ত্রণহীন মিনিবাস চলাচল নিয়ে ।
শুক্রবার সকালেই মুর্শিদাবাদে স্কুলগাড়িতে রেলের ধাক্কায় তিন পড়ুয়ার মৃত্যুকে ঘিরে গোটা রাজ্যেই শোকের আবহ । সেইরকমভাবেই বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত আসানসোলে । তবে কোনওরকম সেই পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই মিলেছে ৷ এদিন সকালে একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি মারুতি ওমনি ভ্যান স্কুলের দিকে যাচ্ছিল ।
পুরনো জিটি রোডে আসানসোল দক্ষিণ থানার মুর্গাসোল এলাকায় একটি উচ্চগতিতে থাকা মিনিবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পথচারীকে প্রথমে চাপা দেয়, তারপর ওই পুলকারটিকে সজোরে ধাক্কা মারে । আঘাত এতটাই জোরে ছিল ওই পুলকারটিকে প্রায় 25 মিটার টেনে নিয়ে যায় মিনিবাসটি । ঘটনাস্থলে পথচারীর মৃত্যু হয় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম জয়দেব মণ্ডল (65)। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায় । পুলকারে থাকা ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করে । পুলিশ ও এলাকাবাসীরা তাদের উদ্ধার করে । এই ঘটনায় পাঁচ জন পড়ুয়া অল্পবিস্তর আহত হয়েছে । তাদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জিতেন্দ্র সিং জানান, মিনিবাসটি আসানসোল থেকে রানিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল । প্রচণ্ড গতিতে ছিল বাসটি । প্রথমে পথচারীকে চাপা দেয় । তারপর দাঁড়িয়ে থাকা পুলকারে সজোরে ধাক্কা মারে । পুলকারটি তখন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের গাড়িতে তুলছিল । ঘটনার পরে মিনিবাস ওই স্থানে ফেলেই চালক ও খালাসি চম্পট দেয় । আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ এসে মিনিবাসটিকে নিজেদের হেফাজতে নেয় । পুলিশ জানিয়েছে, চালক ও খালাসির উদ্দেশ্যে তল্লাশি শুরু হয়েছে ।