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অনুমতি দিয়েও বাতিল মীনাক্ষীর জোড়া সভা ! বীরভূমে 'গণতন্ত্র হত্যা'র অভিযোগ সিপিএমের

Meenakshi public meeting in Birbhum: এসআইআর ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি, তাই অনুমতি দিয়েও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, এমনই অভিযোগ সিপিআইএমের ৷

Meenakshi public meeting in Birbhum
বীরভূমে মীনাক্ষীর সভা বাতিল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 6:24 PM IST

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বোলপুর, 30 সেপ্টেম্বর: বীরভূমে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের জোড়া কর্মসূচির অনুমতি দিয়েও বাতিল করে দিল প্রশাসন ৷ যা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ ৷ 1 অক্টোবর বোলপুর ও রাজনগরে সিপিএম-এর মিছিল ও জনসভা ছিল ৷ সেখানে আসার কথা ছিল নেত্রী মীনাক্ষীর ৷ যেহেতু এসআইআর ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি, তাই অনুমতি দিয়েও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, এমনই অভিযোগ সিপিএমের ৷

দলের বীরভূম জেলা সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষ বলেন, "এসআইআর ও জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা সারা দেশ জেনে গিয়েছে ৷ তাই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এসআইআর নিয়ে কোনও কর্মসূচি নাকি তিনি করতে দেবেন না ৷ তাই নানা অছিলায় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সভার অনুমতি দিয়েও বাতিল করে দিল ৷ রাজনগরে সভার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়ার পর পুলিশ জমির পরচা দেখতে চেয়েছিল ৷ যাদের জমি, তাদের এক এক করে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ৷ পরে মহকুমা শাসক জানাচ্ছেন, অনুমতি বাতিল করা হল ৷ গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক এই বিজেপি ও আরএসএস ৷ প্রশাসন ওদের কথায় ওঠে বসে ৷"

বীরভূমে 'গণতন্ত্র হত্যা'র অভিযোগ সিপিএমের (ইটিভি ভারত)

সদ্য এসআইআর নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে ৷ যা নিয়ে এই মুহূর্তে উত্তাল দেশ ৷ কমিশন ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এক যোগে প্রতিবাদে সরব বিরোধীরা ৷ এই আবহে বীরভূম জেলায় জোড়া কর্মসূচি ছিল মীনাক্ষীর ৷

এসআইআর-এ গলদ, নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্র সরকারের ভোট চুরি, রাজ্যে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চনা প্রভৃতি একাধিক ইস্যুতে 1 অক্টোবর দু'টি প্রতিবাদ কর্মসূচি রেখেছিল সিপিএম ৷ বোলপুরে মীনাক্ষীর নেতৃত্বে মিছিল এবং রাজনগরে জনসভা হওয়ার কথা ছিল ৷

সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ এদিন বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযোগ করেন, রাজনগরে যে মাঠে সভা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে মাঠের দু'জন মালিক লিখিত অনুমতি দিয়েছিল ৷ পরে রাজনগর থানার পুলিশ জমি মালিকদের কাছে পরচা দেখতে চান ৷ পরচা দেখে তৃতীয় মালিককে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে তার অনুমতি রয়েছে কি না ৷ তৃতীয় মালিক জানান, বিষয়টি তাঁর জানা নেই ৷ এরপরেই পুলিশ অনুমতি দিয়েও বাতিল করে দেয় ৷ এমনকি, দ্বিতীয় একটি জায়গা সিপিএমের তরফে নির্বাচন করা হয় ৷ সেই জায়গায় জমির মালিকে থানায় ডেকে সিপিএম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে পুলিশ।

Minakshi Mukherjee twin political programme in Birbhum
ক্ষুব্ধ সিপিএম (ইটিভি ভারত)

গৌতম ঘোষের আরও অভিযোগ, পরে অনুমতি দিয়েও সিউড়ি মহকুমা শাসক ফোন করে পরীক্ষার অজুহাত দিয়ে কর্মসূচির অনুমতি বাতিল করে দেন ৷ আর বোলপুরের ক্ষেত্রে অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হলেও পুলিশ ও প্রশাসনের থেকে কোনও উত্তরই পাওয়া যায়নি ৷ তাই মীনাক্ষীর জোড়া কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করল দল ৷

অনুমতি না-মেলায় সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া পুরোটাই প্রশাসনিক বিষয়। আর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, এই সময় কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি কেনই বা দেবে প্রশাসন। সিপিএম ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে ৷"

TAGGED:

CPIM POLITICAL PROGRAMME
ক্ষুব্ধ সিপিআইএম
মীনাক্ষীর জোড়া কর্মসূচি বাতিল
MINAKSHI PROGRAMME IN BIRBHUM
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