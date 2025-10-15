ETV Bharat / state

এরা অপরাধীদের পক্ষে, দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে সরকারকে তোপ মীনাক্ষীর

দুর্গাপুরের বেসরকারি কলেজে ডাক্তারির ছাত্রীকে ধর্ষণকাণ্ডে মঙ্গলবার প্রতিবাদ মিছিল করেন বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ মিছিল শেষে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে আক্রমণ করেন তিনি ৷

MINAKSHI MUKHERJEE ON DURGAPUR CASE
বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
দুর্গাপুর, 15 অক্টোবর: বিচার পাবেন না ৷ কারণ, এরা অপরাধের পক্ষে রয়েছে ৷ দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে এবার রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুললেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷

দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ওড়িশার চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণের ঘটনাকে ঘিরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি ৷ ঘটনায় নির্যাতিতার সহপাঠী-সহ 6 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ভয়াবহ সেই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুর্গাপুরের মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ থেকে বি-জোন চন্ডীদাস বাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে সিপিএম নেতৃত্ব ৷ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷

সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক ক্ষোভ উগরে দিলেন মীনাক্ষী (ইটিভি ভারত)

মিছিল শেষে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে মীনাক্ষী বলেন, "রাজ্যের প্রশাসনিক দফতর, পুলিশ প্রশাসন, পুলিশমন্ত্রী যখন অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়, তখন এই ধরনের ঘটনা প্রতিদিন ঘটবে ৷ তাই রাজ্যের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, বিচার পাবেন না ৷ এরা বিচার দেবে না ৷ কারণ, এরা অপরাধ এবং অপরাধীর পক্ষে কথা বলে ৷"

সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মেয়েদের রাতে বেরনোর মন্তব্যের কটাক্ষ করে মীনাক্ষী বলেন, "অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী, অযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী ৷ রাতে মহিলারা বেরোবেন না, এই কথা বলার জন্যই তার যোগ্যতা আছে । রাজ্যে নারীরা প্রতিদিন নিগৃহীত হচ্ছেন । এর থেকে বাঁচার একটাই উপায় এই সরকারকে বদলে দিতে হবে । এটাই বাঁচার একমাত্র উপায় ৷"

CPM Protest Rally
বামেদের প্রতিবাদ মিছিল (ইটিভি ভারত)

এরপর বামনেত্রী আরও বলেন, "আরএসএসের দুই ছেলে মেয়ে হল তৃণমূল ও বিজেপি । পশ্চিমবঙ্গে এদের কোনও ঠাঁই নেই । এরা থাকলেই সাধারণ মানুষ আর বাঁচতে পারবেন না । আরজি করের ঘটনায় দেখলেন না ! পুলিশ খুঁজে খুঁজে সঞ্জয়কে পেল, সিবিআই ও খুঁজে খুঁজে সঞ্জয়কে পেল । অথচ বিজ্ঞান বলছে সঞ্জয় একা নয় ৷ মেডিক্যাল বলছে সঞ্জয় একা নয় ৷ রাজ্যের মানুষ বলছেন সঞ্জয় একা নয় ৷ পরিবার বলছে সে একা নয় ৷ অথচ, মমতা ও মোদি দু'জনই তাকে দোষী পেল ।"

এদিন কেবল নারী নির্যাতন নয়, দুর্নীতি নিয়েও সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন মীনাক্ষী ৷ তাঁর অভিযোগ, "পশ্চিম বর্ধমান জেলা দুই দিকে দুই নদী। অজয় ও দামোদর। বালি লুঠ হচ্ছে, মাটি লুঠ হচ্ছে, কয়লা, লোহা সমস্তটাই একটা অরাজকতা চলছে। এই সরকারকে যতদিন না উপড়ে ফেলতে পারেন ততদিন পর্যন্ত এই রাজ্যে এই ধরনের নৈরাজ্য চলবে।"

তৃণমূলের বক্তব্য

এদিকে, বামনেত্রীর কটাক্ষের পাল্টা তৃণমূলের দাবি, বাম সরকারের সময়ে থানায় অভিযোগ নেওয়া হত না । সেই সময়, সোশাল মিডিয়ায় এত দাপাদাপি ছিল না বলে মানুষ বহু খবর পেতেন না । দুর্গাপুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে প্রথম দিন দেখা করেন দুর্গাপুর নগর নিগমের চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় এবং দু'জন বোর্ড মেম্বার ৷ নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারকে সমস্তরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷ অথছ, ঘটনাটি নিয়ে অকারণে রাজনীতি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের ৷

পড়ুন: দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার নির্যাতিতার সহপাঠীও; এদেরই একজন ধর্ষক, দাবি পুলিশের

