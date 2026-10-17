দুর্গাপুজোয় মিলেনিয়াম পার্ক নতুন 'ম্যাডক্স স্কোয়্য়ার', জেন Z'র নয়া সেলফি জোন

দুর্গাপুজোয় মিলেনিয়াম পার্ক নতুন 'ম্যাডক্স স্কোয়্য়ার', জেন Z'র নয়া সেলফি জোন
Millennium Park in Kolkata: দুর্গাপুজোয় সেজে উঠেছে কলকাতার মিলেনিয়াম পার্ক ৷ রয়েছে জেন Zদের জন্য সেলফি জোন ৷
Published : October 17, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: পুজোর আড্ডা, হালকা প্রেম আর বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হ্যাংআউট মানেই এতদিন কলকাতার তরুণ প্রজন্মের কাছে অবধারিত ঠিকানা ছিল ম্যাডক্স স্কোয়্য়ার বা লোকমুখে প্রচলিত ‘মেডাক স্কয়ার’ ৷ কিন্তু ছাব্বিশের দুর্গাপুজোয় শহরের সেই চেনা আড্ডার মানচিত্রে নতুন চমক হয়ে উঠেছে গঙ্গাপাড়ের মিলেনিয়াম পার্ক ৷
শুধু এক ঝলক ঘুরে দেখা নয়, প্যান্ডেল হপিংয়ের ভিড় কাটিয়ে খোলা হাওয়ায় আড্ডা দেওয়া আর ইনস্টাগ্রাম-রেডি ছবি তোলার জন্য এই পার্কটি এখন জেন-জি (Gen-Z)-দের সবচেয়ে পছন্দের ‘সেলফি জোন’।
সপ্তমীর সন্ধ্যা নামতেই পুরো পার্ক জুড়ে সোনালি ও রঙিন আলোর এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি হচ্ছে ৷ এবারের সাজসজ্জায় তরুণ-তরুণীদের সবচেয়ে বেশি টানছে পার্কের বিশাল ‘লাইট ক্যানোপি’ বা আলোকছত্র ৷ মাথার উপর এই ঝলমলে আলোর চাদরের নীচে হাঁটলে যে জাদুকরী অনুভূতি তৈরি হয়, তা রিলস বা সেলফির জন্য একেবারে নিখুঁত ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে উঠেছে ৷
তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পার্কের সারিবদ্ধ পাম গাছগুলিকেও উপর থেকে নীচ পর্যন্ত রঙিন আলোয় মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ রাতের গঙ্গার অববাহিকায় সেই আলোকিত গাছগুলির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার রীতিমতো হিড়িক পড়েছে কলেজপড়ুয়া থেকে শুরু করে তরুণ তুর্কিদের মধ্যে ৷
তবে শুধু আধুনিক আলোর ঝলকানিই নয়, জেন-জির পছন্দের ‘এস্থেটিক’ (Aesthetic) ফ্রেম তৈরি করতে এবারের সাজে মেশানো হয়েছে সাবেকি বাঙালিয়ানার ছোঁয়া ৷ পার্কের বিভিন্ন কোণে স্তরে স্তরে সাজানো মাটির কলসি আর নান্দনিক পতাকা এক অন্যরকম আবহ তৈরি করেছে ৷ পাশাপাশি গঙ্গার ঘাট ও আশেপাশের রাস্তায় আঁকা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী লাল-সাদা আলপনা ৷ পুজোর সাবেকি শাড়ি-পাঞ্জাবি হোক বা ফিউশন আউটফিট— মাটির কলসি আর আলপনার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সুযোগ হাতছাড়া করছেন না কেউই ৷
এবারের পুজোয় মিলেনিয়াম পার্কের আরও এক বড় আকর্ষণ বিশেষ ‘লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো’ ৷ হাওড়া ব্রিজের পর এবার এই পার্কেও আলো, সুর ও শব্দের সমন্বয়ে ডায়নামিক লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা বন্ধুদের দল বেঁধে পুজো পরিক্রমা ও আড্ডার আমেজকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে ৷ একদিকে গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়া, অন্যদিকে আবহে ভেসে আসা পুজোর গান আর মায়াবী আলোর খেলা— সব মিলিয়ে উৎসবমুখর কলকাতায় জেন-জির কাছে মিলেনিয়াম পার্কই হয়ে উঠেছে 26-এর পুজোর নতুন ‘ম্যাডক্স স্কোয়্য়ার’ ৷