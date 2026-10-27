গঙ্গাসাগরে 'অর্ণব' সতর্কতা, উপকূলে জোরদার মাইকিং; সমুদ্রে নামায় নিষেধাজ্ঞা
Cyclone Arnab: প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে সরকারি নির্দেশ মেনে চলার এবং কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে প্রয়োজনে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে ।
Published : October 27, 2026 at 12:25 PM IST
সাগর, 27 অক্টোবর: বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এ পরিণত হওয়ায় উপকূলজুড়ে বাড়ছে দুর্যোগের আশঙ্কা । যদিও এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি বাংলার স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই, তবুও এর প্রভাবে উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
সেই সম্ভাব্য দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে প্রশাসন । বিশেষ করে সুন্দরবনের সাগর ব্লকের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি । সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে বিভিন্ন এলাকায় চলছে জোরদার মাইকিং ।
ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । মৎস্য দফতরের নির্দেশ মেনে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের উপকূলে ফিরে আসার বার্তা দেওয়া হয়েছে । নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ পাওয়ার পর অনেক মৎস্যজীবীই নিরাপদে উপকূলে ফিরে এসেছেন । সমুদ্রে যাতে নতুন করে কোনও মৎস্যজীবী মাছ ধরতে না যান, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে । আবহাওয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতা মেনে চলার বার্তা দেওয়া হচ্ছে মৎস্যজীবীদের ।
অন্যদিকে, সাগর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের নামিয়ে বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকায় চলছে সতর্কতামূলক প্রচার । মাইকিংয়ের মাধ্যমে বাসিন্দাদের পাশাপাশি পর্যটক, পুণ্যার্থী এবং অস্থায়ী দোকানদারদের সচেতন করা হচ্ছে । দুর্যোগের পরিস্থিতি তৈরি হলে যাতে কেউ বিপদের মধ্যে না পড়েন, সেই লক্ষ্যেই প্রশাসনের এই তৎপরতা । বিশেষ করে সমুদ্রের কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষজনকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে ।
গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রম চত্বরেও বাড়ানো হয়েছে সতর্কতা । সেখানে থাকা পুণ্যার্থী-সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় থাকা অস্থায়ী দোকানদারদেরও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার বার্তা দিয়েছে প্রশাসন । সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের নামতেও নিষেধ করা হচ্ছে । উত্তাল সমুদ্র কিংবা হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই কারণেই এই আগাম সতর্কতা ।
ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা মাথায় রেখে সাগর ব্লকের দুর্বল নদীবাঁধগুলিতেও বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে । কশতলা গ্রাম-সহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর নদীবাঁধ এলাকায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা । ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে নদীবাঁধের কোনও অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কি না, সেদিকেও রাখা হচ্ছে বিশেষ নজর । বাঁধের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সম্ভাব্য বিপদের মোকাবিলায় সতর্ক থাকছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা ।
এদিকে, ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা নিয়ে উদ্বেগে মৎস্যজীবী পরিবারগুলিও । এক মৎস্যজীবী দিব্যেন্দু মাইতি বলেন, "ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা রয়েছে । সেই কারণে মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । নির্দেশ পাওয়ার পর আমরা উপকূলে ফিরে এসেছি ।" সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া বন্ধ থাকায় মৎস্যজীবীদের জীবিকাতেও সাময়িক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
সব মিলিয়ে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় সাগরজুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে । সতর্কতামূলক মাইকিং, নদীবাঁধে নজরদারি এবং সমুদ্র সৈকতে বিধিনিষেধের মাধ্যমে বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা চলছে । এখন আবহাওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতির দিকেই নজর উপকূলবাসীর ।