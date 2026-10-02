আদিনা বনাঞ্চলে পরিযায়ী পাখির সুমারি শুরু, সংখ্যা ছাড়াতে পারে 14000

আদিনা বনাঞ্চলে পরিযায়ী পাখির সুমারি শুরু, সংখ্যা ছাড়াতে পারে 14000
Migratory Bird Census: প্রতি বছরই বন দফতরের তরফে আদিনা বনাঞ্চলে পাখিসুমারি হয় ৷ মূলত, গোনা হয় শামুকখোল ৷
Published : October 2, 2026 at 7:58 PM IST
মালদা, 2 অক্টোবর: মালদার আদিনা ডিয়ার পার্ক ও মিনি চিড়িয়াখানায় শুরু হল পাখিসুমারির কাজ ৷ এবার যে পরিমাণ পাখি এই বনাঞ্চলে বাসা বেঁধেছে, তার সংখ্যা গত বছরের পরিসংখ্যানকে ছাপিয়ে যাবে বলে মনে করছেন সুমারির কাজে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা ৷
প্রতি বছর আদিনা ডিয়ার পার্ক ও মিনি জু’তে বাসা বাঁধে ওপেন বিলড্ স্টর্ক বা শামুকখোল ৷ মূলত, জুন-জুলাই মাসে দক্ষিণ ভারত থেকে এই প্রজাতির পাখি উত্তরবঙ্গে আসতে শুরু করে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ রায়গঞ্জ সংলগ্ন কুলিক ফরেস্ট এবং আদিনা বনাঞ্চলেই এদের বেশিরভাগ বাসা বাঁধে ৷ বর্ষায় ডিম পাড়ে ৷ বাচ্চা একটু বড় হলে শীতে এরা আবার নিজেদের জায়গায় ফিরে যায় ৷
তবে শুধু শামুকখোলই নয়, আদিনা বনাঞ্চলে 129 প্রজাতির পাখির উপস্থিতির টের পাওয়া গিয়েছে ৷ এর মধ্যে ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার, ইন্ডিয়ান গোল্ডেন অরিয়েল, কপার স্মিথ বারবেট, শিকরা, অরিয়েন্টাল হোয়াইট আই-সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি রয়েছে ৷ শুধুমাত্র বর্ষাকালে বনাঞ্চল বন্ধ থাকায় পর্যটকরা এখানে আসতে পারেন না ৷ বাকি সময় সারা বছরই আদিনা মিনি জু’তে পর্যটকদের আনাগোনা চলে ৷
বন দফতরের তরফে প্রতি বছরই আদিনা বনাঞ্চলে পাখিসুমারির কাজ চলে ৷ মূলত, শামুকখোল গোনারই কাজ হয় ৷ বন দফতরের গাজোল রেঞ্জের রেঞ্জার লতিব শেখের কথায়, ‘‘প্রতি বছরের মতো এবারও শামুকখোলের দল আদিনা বনাঞ্চলে এসেছে ৷ ইতিমধ্যে ছানাদের জন্ম হয়েছে ৷ প্রতিটি বাসাতেই ছানাদের দেখা মিলছে ৷ গত বছর এখানে প্রায় 14 হাজার পাখি এসেছিল ৷ এবার পাখির সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আমাদের অনুমান ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই প্রতি বছর এই বনাঞ্চলে পাখির সংখ্যা বাড়ছে ৷ পাখিসুমারির কাজে আমি ছাড়াও চাঁচল রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার মনোজিৎ শেঠ, আদিনা ডিয়ার পার্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ইন্দ্রজিৎ দাস, রিসার্চার শুভ্র পাল এবং অন্যান্য বনকর্মীরা অংশ নিয়েছেন ৷’’
রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট শুভ্র পাল বলেন, ‘‘প্রতি বছরের মতো এবারও বন দফতরের উদ্যোগে আদিনায় বার্ড নেস্ট কাউন্ট শুরু হয়েছে ৷ মূলত, এশিয়ান ওপেন বিলড্ স্টর্ক প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এখানে মাইগ্রেশন করে ৷ এরা বর্ষাকালে আসে ৷ প্রায় ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকে ৷ এদের বিশেষত্ব হল, এরা কলোনি তৈরি করে ৷ আমরা পাখি গণনার সময় বাসাগুলি চিহ্নিত করি ৷ প্রতিটি বাসায় তিনটি করে পাখি ধরে নিয়ে এই সুমারি করা হয় ৷ আশা করছি, এবার পাখির সংখ্যা বেশি পাব ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পাখি দেখতে বহু মানুষ এখানে আসেন ৷ এবার পর্যটকদের সংখ্যাও আগের থেকে বেড়েছে ৷ রায়গঞ্জের কুলিক ফরেস্ট এবং আদিনা বনাঞ্চলেই এত বেশি পরিমাণ এশিয়ান ওপেন বিলড্ স্টর্ক প্রজাতির পাখি কলোনি তৈরি করে ৷ এটা মালদাবাসীর গর্বের বিষয় ৷ এরা মূলত দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা ৷ প্রতি বছর প্রজননের সময় এরা মালদায় আসে ৷ এখানে পাখি ছাড়াও হরিণ, নীলগাই-সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি খাঁচায় রাখা আছে ৷’’
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