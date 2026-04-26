ভোট মিটতেই কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পরিযায়ীদের ভিড় স্টেশনে, ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা নেই

ভোট মিটতেই কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পরিযায়ীদের ভিড় স্টেশনে, ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা নেই
Published : April 26, 2026 at 5:57 PM IST
মালদা, 26 এপ্রিল: ভোট-উৎসব শেষ ৷ এবার কাজে ফেরার পালা ৷ তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় আছড়ে পড়েছে মালদা টাউন স্টেশনে ৷ ঝক্কি সামলে এবার কোনওভাবে কাজে যোগ দিলেই হল ৷
এসআইআর, এনআরসি, সিএএ, একে অন্যকে দাগানো, ছাব্বিশে বঙ্গের নানা ভোটরঙ্গ দেখেছে রাজ্যবাসী ৷ ভোট প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলি এসআইআর নিয়ে কতটা আতঙ্ক ছড়িয়েছিল, তা বোঝা গিয়েছে প্রথম দফায় ৷ অনেকে গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে, অনেকে বা কোনও বিশেষ দলের সাহায্যে বিনা পয়সায় বাড়ি ফিরেছিলেন ৷ মনে আশঙ্কা ছিল, এসআইআর-এ ভোটার তালিকায় এবার নাম উঠেছে ৷ কিন্তু এবার ভোট না-দিলে যদি সেই নাম ফের মুছে যায় ? এই দোলাচলেই এবার ইভিএম-এ কার্যত সুনামি দেখেছে সবাই ৷ কিন্তু মানুষের রায় কী হবে, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকটা দিন ৷ অতদিন ঘরে বসে আরাম করার সময় নেই পরিযায়ীদের ৷ পেট আরাম সইবে না ৷ তাই তাঁরা ফের কর্মক্ষেত্রের পথে ৷
কেরলে শ্রমিকের কাজ করেন রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের কুতুবগঞ্জের বাসিন্দা সাদিক ইসলাম ৷ পকেটে টান দিয়েও বাড়ি ফিরেছিলেন ভোট দিতে ৷ রবিবার ফিরে যাচ্ছেন কর্মস্থলে ৷ জানালেন, "কেরলে দীর্ঘদিন ধরে কুয়ো তৈরির কাজ করি ৷ ভোট দিতে এসেছিলাম ৷ এবার কাজে ফিরছি ৷ এখানে বসে থাকলে তো আর চলবে না ৷ আমার মতো আরও অনেক শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছেন ৷"
পুনেতে কাজ করেন বাচ্চা সরকার ৷ বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা ৷ ভোট দেবেন বলে কিছুদিন আগেই বাড়ি ফিরেছিলেন ইলেকশন স্পেশাল ট্রেন ধরে ৷ আজ পুনের উদ্দেশে রওনা দিলেন ৷ জানালেন, "এবার ভোট দিতেই হত ৷ অনেকদিন বাড়ি আসিনি ৷ তাই ভোটের কিছুদিন আগেই বাড়ি চলে আসি ৷ আজ ফিরে যাচ্ছি ৷"
দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা শিবলাল বালা ৷ সুরাতের একটি কার্টুন ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন ৷ তিনি জানালেন, "গঙ্গারামপুরের অনেক শ্রমিকই সুরাতে কাজ করেন ৷ এসআইআর নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়েছিল ৷ ভোট না-দিলে নাকি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ চলে যাবে ৷ তাই এবার ভোট দিতে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম ৷ এবার কাজে ফিরে যাচ্ছি ৷"
এদিন আরও একটি জিনিস চোখে পড়েছে ৷ পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশিরভাগই নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার স্লিপ ল্যামিনেশন করিয়ে সঙ্গে নিয়ে কাজে ফিরে যাচ্ছেন ৷ সেই স্লিপই নাকি এখন নাগরিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ ৷ অন্তত তেমনটাই ভাবছেন শ্রমিকরা ৷ অনেকে জানালেন, এই স্লিপ নিতেই তাঁরা এবার ভোট দিতে এসেছিলেন ৷ এখন থেকে এই স্লিপ তাঁরা সবসময় সঙ্গে রাখবেন ৷ বোঝা গেল, এসআইআর-এর প্রভাব থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেননি তাঁরা ৷
রবিবারের সকালে মালদা টাউন স্টেশনে কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক কর্মস্থলে ফেরার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন ৷ এক রেলকর্মী জানান, শুধু আজ নয়, গতকাল থেকেই স্টেশনে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় বাড়ছে ৷ ট্রেনের সংখ্যা নতুন করে বাড়েনি ৷ তাই প্রতিটি ট্রেনের জেনারেল ও স্লিপার ক্লাস কামরাগুলিতে এখন তিল ধারণের ঠাঁই নেই ৷ আরও কিছুদিন এই ছবি দেখা যাবে ৷ প্রতি ভোটের পরেই এই ছবি ধরা পড়ে ৷ তবে এবার ভিড়ের পরিমাণ অনেকটাই বেশি ৷"