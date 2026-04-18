বাড়ির চার দেওয়ালের ভিতর রক্তাক্ত কাণ্ড ! পরিযায়ী শ্রমিক স্বামীর হাতে খুন স্ত্রী
স্থানীয়দের দাবি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা লেগেই থাকত ৷ স্ত্রীকে মারধরও করতেন ধৃত ব্যক্তি ৷
Published : April 18, 2026 at 4:03 PM IST
পাথরপ্রতিমা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 18 এপ্রিল: গভীর রাতে বাড়ির ভিতরেই রক্তাক্ত কাণ্ড ৷ ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ৷ পরে থানার গিয়ে আত্মসমপর্ণ করলেন পরিযায়ী শ্রমিক স্বামী 52 বছরের হরপ্রসাদ হালদার । অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ দুর্গাপুর এলাকায় ৷ মৃত মহিলার নাম অনুরূপা হালদার (40) ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 22 বছর আগে অনুরূপার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হরপ্রসাদ হালদার । দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে তাঁদের একটি 20 বছরের সন্তান রয়েছে । তবে বহুদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অশান্তি চলছিল বলে দাবি প্রতিবেশীদের ।
আরও জানা গিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিক হরপ্রসাদ দীর্ঘদিন কেরলে কাজ করতেন । বছরের অধিকাংশ সময় তিনি বাইরে থাকতেন এবং মাঝেমধ্যে বাড়ি ফিরতেন । অনুরূপা হালদার অধিকাংশ সময় সন্তানকে নিয়ে নিজের বাপের বাড়িতে থাকতেন । ফলে দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব আরও বাড়তে থাকে । কয়েক মাস আগে পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি কিছুটা বদলায় । হরপ্রসাদের মায়ের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসেন । কিন্তু সেই চেষ্টা দাম্পত্যকলহ মেটাতে পারেনি, বরং অশান্তি আরও তীব্র হয় বলে অভিযোগ ।
এরপরই আসে সেই মর্মান্তিক রাত । অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে বাড়ির ভিতরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে অনুরূপা হালদারকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করেন তাঁর স্বামী । আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর । কিন্তু পরিবারের বাকি সদস্যদের ও স্থানীয়দের দাবি, এত বড় একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটলেও আশেপাশের কেউ কিছুই টের পাননি । কেউ কোনও চিৎকার বা আওয়াজ শোনেননি বলেও জানিয়েছেন । ফলে অনেকটা সময় পর এই ঘটনার কথা সামনে আসে ।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ । অনুরূপা হালদারের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তিই এই খুনের মূল কারণ হতে পারে । তবে অন্য কোনও কারণ জড়িত রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত চালানো হচ্ছে । ধৃত হরপ্রসাদ হালদারকে করে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে ৷
সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বাপ্পাদিত্য ঘোষ বলেন, "দাম্পত্য কলহের জেরে পাথরপ্রতিমা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ৷ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে । দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে । পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ সম্পূর্ণ বিষয় তদন্ত শুরু করেছে ।"
মৃত মহিলার ছেলে পীযূষ হালদার বলেন, "আমি অন্য জায়গায় কাজ করছিলাম ৷ শুক্রবার হঠাৎই এলাকা থেকে আমাকে ফোন করে আমার মায়ের এই অবস্থার কথা বলে ৷ আমি তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসি এবং পুলিশ থাকার কারণে আমি বাড়িতে ঢুকতে পারিনি । প্রায় সময় বাবা-মার মধ্যে গন্ডগোল হত । এলাকার মানুষজন পরবর্তী সময়ে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে দেয় । তারপর এরকম ঘটনা ঘটল ৷ আমার বাবা সম্পূর্ণ দোষী ৷ আমার বাবা মাকে মারধর করেছে এর আগেও । মাকে খুন করার পর বাবা নিজে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে । আমি চাই বাবার দৃষ্টান্ত শাস্তি হোক ।"
ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে । এই ঘটনায় স্তম্ভিত স্থানীয় বাসিন্দারা ও পরিবারের বাকিরা ৷ মৃতের আত্মীয় সুপর্ণা দাস বলেন, "এর আগেও বহুবার অনুরূপাকে মারধর করেছিল ওর স্বামী । সম্প্রতি কেরলে কাজে চলে গিয়েছিল ওর স্বামী । কয়েকদিন আগে এসেছে এবং এসেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে ।"
মৃতের জা সাবিত্রী ও বামনি হালদার বলেন, "আগেও বেশ কয়েকবার ঝামেলা হয়েছিল ওদের মধ্যে ৷ থানায় গিয়ে আলোচনা করে সম্পূর্ণ বিষয় মীমাংসা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু শুক্রবার কী হয়েছে, আমি জানি না । কিছু টের পাননি ৷ আমরা বাড়ির ভেতরে ছিলাম ৷"