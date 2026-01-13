চেন্নাইয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ পরিবারের

চেন্নাইয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ পরিবারের
নিহতের নাম আমাই মাঝি (28)৷ বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতিতে৷ সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়৷ দেহ ফেরাতে গ্রামে চাঁদা তুলছে নিহতের পরিবার৷
Published : January 13, 2026 at 9:23 PM IST
সুতি (মুর্শিদাবাদ), 13 জানুয়ারি: ফের ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ উঠল৷ নিহতের নাম আমাই মাঝি৷ বয়স 28 বছর৷ তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজে গিয়েছিলেন তিনি৷ সেখানেই সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের৷
দিনকয়েক আগে মুর্শিদাবাদের আরও এক পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ উঠেছিল৷ জুয়েল রানা নামে ওই যুবক ওড়িশার সম্বলপুরে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন৷ তার পর এই নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছিল বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস৷ এবারও তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতা আমাই মাঝির পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন৷
বছর আঠাশের যুবক আমাই মাঝির বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানার হাড়োয়া পঞ্চায়েতের গাম্ভীরা গ্রামে। বেশ কিছুদিন আগে তিনি নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করার জন্য তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন৷ তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের তাম্বারাম এলাকায় একটি বহুতলে তিনি নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন৷ সোমবার সন্ধ্যায় সেখানেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয়৷ পরিবারের দাবি, সুতি এলাকার আরও অনেকের সঙ্গেই চেন্নাইতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন আমাই মাঝি৷ সেই যুবকরাই আমাইয়ের মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে জানান৷
নিহত আমাইয়ের বাড়িতে স্ত্রী ও তিন নাবালক সন্তান এবং বৃদ্ধা মা রয়েছেন৷ ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধা৷ শোকস্তব্ধ তাঁর স্ত্রী৷ পরিবারের দাবি, আমাই খুন করা হয়েছে৷ তবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, সেই বিষয়টি নিয়ে এখনও পরিবারের সদস্যরা নিশ্চিত নন৷ সেখানে ময়নাতদন্ত হয়েছে মৃতের৷ আপাতত দেহ ফেরানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে৷ দেহ ফিরিয়ে আনতে গ্রামে চাঁদা তোলা হচ্ছে।
তবে পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা সিরাজুল শেখ৷ তিনি বলেন, ‘‘মৃত্যু বেদনাদায়ক৷ এই পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাই৷ অসহায় মানুষের পাশে সবসময় আমাদের সরকার আছে৷ আমাদের বিধায়ক এই পরিবারের পাশে আছেন৷ আমরা আছি৷ আগামিকাল ওই পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব৷ বিধায়কও যাবেন ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে৷’’
সরকার ও শাসক দল যদি পরিবারের পাশে থাকে, তাহলে নিহতের পরিবারকে দেহ আনার জন্য চাঁদা কেন তুলতে হচ্ছে? এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা সিরাজুল শেখ বলেন, ‘‘আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিবারের পাশে থাকব এবং পাঁচ হাজার টাকা দেব৷’’ তবে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্থানীয় পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে কারও কোনও বক্তব্য মেলেনি৷
উল্লেখ্য, বেশ কয়েকমাস ধরেই ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় এবং শাসক দলের অন্যান্য নেতারা এই নিয়ে বারবার সরব হন৷ তোপ দাগেন বিজেপির বিরুদ্ধে৷ তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার বেশি হচ্ছে৷
মুর্শিদাবাদের সুতি থানার চক বাহাদুরপুর গ্রামের যুবক জুয়েলা রানা ওড়িশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন৷ সেখানে তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ৷ ওড়িশা এখন বিজেপি শাসিত রাজ্য৷ ফলে এই নিয়ে তেড়েফুঁড়ে নেমেছিল তৃণমূল কংগ্রেস৷ এবার সুতির আরও একজন পরিযায়ী শ্রমিককে খুন করার অভিযোগ উঠেছে৷ এবার ঘটনাস্থল চেন্নাই৷ এই শহর যে রাজ্যের রাজধানী, সেই তামিলনাড়ু কিন্তু বিজেপি শাসিত নয়৷ সেখানে সরকারে রয়েছে ডিএমকে৷ মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন৷ তিনি জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লকের অন্যতম অংশ৷ যে ব্লকের শরিক তৃণমূল কংগ্রেসও৷ তাই এই নিয়ে বাংলার শাসক দল কতটা সরব হয়, সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল৷