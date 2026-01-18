SIR শুনানিতে ডাক, 3 দিনের নোটিশে তামিলনাড়ু থেকে মালদায় পরিযায়ী শ্রমিক

SIR শুনানিতে ডাক, 3 দিনের নোটিশে তামিলনাড়ু থেকে মালদায় পরিযায়ী শ্রমিক
কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকে এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়েছে এক লাখ 38 হাজার 262 জন ভোটারকে ৷ তার মধ্যে রয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷
Published : January 18, 2026 at 7:59 PM IST
মালদা, 18 জানুয়ারি: এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছেন ৷ নাম বাদ পড়ার আশঙ্কায় তিনদিনের নোটিশেই ভিন রাজ্যে কাজ ফেলে তামিলনাড়ু থেকে মালদায় ছুটে এলেন কালিয়াচকের পরিযায়ী শ্রমিক ৷
মূলত কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকে এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়েছে এক লাখ 38 হাজার 262 জন ভোটারকে ৷ শুরু হয়েছে তার শুনানি ৷ দ্বিতীয় দিনেই ভিড় উপচে পড়ল ব্লকের চারটি হিয়ারিং ক্যাম্পে ৷ এভাবে শুনানির জন্য অনেকে নির্বাচন কমিশনের উপর নিজেদের ক্ষোভ জানিয়েছেন ৷ অনেকে আবার কমিশনের ব্যবস্থাপনায় খুশি ৷ তবে অভিযোগ, প্রথম থেকেই ক্যাম্পগুলিতে একপ্রকার রাজ চালাচ্ছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ৷ এমনকি বিডিওর সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়তেও দেখা গিয়েছে তাঁদের ৷ যদিও এসব নিয়ে কিছু ভাবছে না বিজেপি ৷ তাদের বক্তব্য, কমিশনের নির্দেশিকা সবাইকেই মেনে চলতে হবে ৷
কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৷ অসংখ্য মানুষ কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে কাজ করেন ৷ তাঁদের সিংহভাগ পরিযায়ী শ্রমিক ৷ শুনানিতে ডাক পেয়ে তাঁদের বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে ৷ তাঁরা কমিশনের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ এনেছেন ৷ অনেকে আবার পরিবারের কোনও সদস্যের প্রতিনিধি হয়ে ক্যাম্পে গিয়েছেন ৷ বিপুল সংখ্যক মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে শুনে অনেকে ভোরের আলো ফোটার আগেই প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে ক্যাম্পের সামনে লাইনে দাঁড়িয়েছেন ৷ হিয়ারিং চলাকালীন যে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা কিংবা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ক্যাম্পে নিয়োগ করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ৷
তামিলনাডুতে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন কালিয়াচকের ধারারা গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক নবিউল ইসলাম ৷ তিনি বলেন, "তিনদিন আগে বাড়িতে হিয়ারিং-এর নোটিশ গিয়েছিল ৷ বিএলও জানিয়ে দেন, আমাকেই হিয়ারিং-এ আসতে হবে ৷ আজ আমার শুনানির ডেট পড়েছে ৷ তাই তড়িঘড়ি বিবেক এক্সপ্রেসে চেপে আজ ভোরেই বাড়ি ফিরেছি ৷ স্লিপারে চাপাচাপি করে আসতে হয়েছে ৷ সকাল 10টায় এখানে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি ৷ প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি সঙ্গে এনেছি ৷ এখনও শুনানিতে উপস্থিত হতে পারিনি ৷ তবে এখানে ব্যবস্থা ভালোই রয়েছে ৷"
স্ত্রী রুবেয়া সুলতানার কোনও সমস্যা রয়েছে ৷ এদিকে বাবা-মায়ের ষষ্ঠ সন্তান হওয়ায় তাঁর নামে শুনানির নোটিশ গিয়েছে ৷ তাই সহধর্মিনীর সমস্ত নথিপত্র নিয়ে শুনানি ক্যাম্পে এসেছিলেন বামনগ্রামের জাকির হোসেন ৷ তিনি বললেন, "স্ত্রীর একটু অসুবিধে রয়েছে ৷ তাই আমিই এসেছি ৷ সব নথি নিয়ে এসেছিলাম ৷ কিছুই দেখল না ৷ শুধু নোটিশের কাগজটা নিয়ে একটি ছবি নিল ৷ আর কাগজে সিলমোহর দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিল ৷ এভাবে মানুষকে হয়রানি করার কোনও মানে নেই ৷ যদি শুনানিতে ডাকাই হয়, তবে সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হোক ৷"
এদিন দুপুর পর্যন্ত ঠিকমতোই চলেছে এসআইআর-এর শুনানি ৷ তবে শুনানি চলাকালীন একটি ক্যাম্পে ভোটারদের জমা দেওয়া নথির রিসিভ কপিতে কমিশনের কর্মীরা স্বাক্ষর করে না দেওয়ায় অল্প সময়ের জন্য কিছুটা উত্তেজনা ছড়ায় ৷ অনেকেই বলতে শুরু করেন, রিসিভ কপি না পেলে ভবিষ্যতে কোনও সমস্যায় পড়তে হতে পারে ৷ যদিও প্রশাসনিক কর্তাদের হস্তক্ষেপে কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায় ৷
শুনানিতে উপস্থিত ভোটারদের সহযোগিতায় সকাল থেকে তৎপর রয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা ৷ কিন্তু সেখানে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাই কার্যত রাজত্ব চালাচ্ছেন ৷ ঘাসফুলের কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক সভাপতি সারিউল শেখ একাধিকবার শুনানির দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়েছেন ৷ বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছেন খোদ বিডিওর সঙ্গেও ৷
সারিউল বলেন, "কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে ৷ শনিবার থেকে এই শুনানি শুরু হয়েছে ৷ এনিয়ে শনিবারও আমার সঙ্গে ইআরও'র কথা হয়েছিল ৷ তিনি বলেছেন, শনিবার সন্ধে সাতটা পর্যন্ত এক লাখ 38 হাজার 268 জনকে নোটিশ ধরানো হয়েছে ৷ আজ আরও কতজনের কাছে সেই নোটিশ গিয়েছে জানি না ৷ শুনানিতে ডাক পেয়ে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ৷ কাজকর্ম ছেড়ে সকাল থেকে লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশন আর বিজেপি যে শেষ পর্যন্ত মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েই ছাড়বে, সেটা ধারণা ছিল না ৷ তবে আমরা মানুষকে সবরকম সাহায্য করে চলেছি ৷ হাইস্কুলের সামনে সহায়তা ক্যাম্প খোলা হয়েছে ৷ যার যা সমস্যা রয়েছে, আমরা সহায়তার জন্য তৈরি রয়েছি ৷"
এদিকে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এক্ষেত্রে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই ৷ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা সবাইকে মেনে চলতে হবে ৷"