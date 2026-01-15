পড়ুয়াদের চাকরির বিজ্ঞপ্তি জানাবে AI, নয়া ব্যবস্থা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

পড়ুয়াদের চাকরির বিজ্ঞপ্তি জানাবে AI, নয়া ব্যবস্থা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
চাকরির বিজ্ঞপ্তি জানানোর জন্য এবার বড় জায়েন্ট স্ক্রিন বসল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ এরকমই সুবিধা পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা ৷
Published : January 15, 2026 at 9:28 PM IST
মেদিনীপুর, 15 জানুয়ারি: চাকরির বিজ্ঞপ্তির জন্য এবার হাপিত্যেশ করতে হবে না পড়ুয়াদের ৷ আর সার্চ করতে হবে না ইন্টারনেট অথবা মোবাইলে । চাকরির বিজ্ঞপ্তি জানানোর কাজটি এবার করে দেবে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সি বা এআই । এর জন্য একটি 'এআই বেসড জব সার্চিং টুল' নিয়ে এল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার কর বলেন, "পড়ুয়াদের সুবিধের কথা ভেবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থাটি করা হয়েছে । যাতে পড়ুয়ারা সহজেই দেশের সমস্ত চাকরির খোঁজখবর এক লহমায় পেতে পারে এবং আবেদন জানাতে পারে ।"
মূলত বর্তমান যুগে চাকরির সুযোগ বড্ড কম । কিন্তু তারই মাঝে বিভিন্ন বেসরকারি বা সরকারি সংস্থায় কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও তো দেখা যায়, কিন্তু কোন দিন কোন সংস্থা কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল, তা কীভাবে জানা যাবে, তা নিয়ে সমস্যায় পড়ে চাকরি প্রার্থীরা । সে জন্য এক সময় কর্মসংস্থান জানাতে একাধিক ছোট ছোট পত্রিকাও প্রকাশিত হতো রাজ্যে । বেকার যুবক-যুবতীরা তা নিয়মিত সংগ্রহ করে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী আবেদন জানাতেন ।
বর্তমান সময়েও যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না, এমন নয় । পাশাপাশি সংস্থার ওয়েবসাইটেও তা প্রকাশ করা হয় । কিন্তু একজন পড়ুয়া বা বেকার যুবক-যুবতী দিনভর কত জায়গায় চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজে বেড়াবেন । এবার সেই মুশকিল আসানের জন্যই বেসরকারি একটি সংস্থার তৈরি এআই বেসড জব সার্চিং টুল নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ।
যার মাধ্যমে একটি জায়ান্ট স্ক্রিনে ক্রমাগত দেখিয়ে চলবে সরকারি ও বেসরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি । সেই চাকরির জন্য যোগ্যতা মান কী, মাইনে কত-সব তথ্য থাকবে । থাকবে একটি কিউআর কোডও । সেই কিউআর কোড স্ক্যান করে সরাসরি অনলাইনে আবেদনও করা যাবে ।
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট ও ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেলের দায়িত্বে থাকবে এই টুল । একটি স্ট্যান্ডে রাখা থাকবে জায়ান্ট স্ক্রিন । যাতে সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতেও সেটি নিয়ে যাওয়া যায় । জানা গিয়েছে, এই টুল দিনে দু'বার দেশ-বিদেশের সমস্ত চাকরির তথ্য সংগ্রহ করে । তারপর তা স্ক্রিনে পরপর দেখাতে থাকে । বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পড়ুয়া এক নিমেষে সেই তথ্য পেয়ে যাবে ।
যাতে সমস্ত পড়ুয়ারা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন সে জন্য জায়ান্ট স্ক্রিনটিকে কোনোদিন প্রশাসনিক ভবনের সামনে রাখা হবে তো কোনোদিন ক্যান্টিনের সামনে । আবার কখনও লাইব্রেরিতে, তো কোনও কোনও দিন বিভিন্ন বিভাগের সামনে । প্রতিদিনের চাকরির বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে আপডেট থাকার পাশাপাশি ইচ্ছুক প্রার্থীরা আবেদনও জানাতে পারবেন ।
গত বুধবারই সামনে আনা হয়েছে এই টুলটিকে । যদিও প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত পড়ুয়াদের ভিড় জমাতেও দেখা যায় জায়ান্ট স্ক্রিনের সামনে । সবাই দেখে ও বুঝে নিতে চাইছেন কীভাবে চাকরির তথ্য দেখা যাবে, কীভাবে আবেদন করা যাবে । হাতের মুঠোয় এক লহমায় সারা দেশের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি এসে যাওয়ায় উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারাও ৷
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া বনানী জানা ও সোমতৃষা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই জায়ান্ট স্ক্রিনে নিজের চাকরির বিভিন্ন গ্রুপটি দেখতে পেয়ে আমরা খুবই খুশি । এতে আমাদের খুব সুবিধা হবে । কারণ এই পড়াশোনা শেষ করার পর চাকরির খোঁজার ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হত আমাদের । তাছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় চাকরির বিজ্ঞপ্তি আমাদের সরাসরি চোখে পড়ে না । এক্ষেত্রেও আমাদের অনেক সুবিধা হবে ।"
এই টুলের মাধ্যমে চাকরির খোঁজ মেলার পাশাপাশি পড়ুয়াদের যাতে সাফল্য আসে সেই দিকটিও দেখা হবে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ । এই নিয়ে খুশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বিশ্বপতি জানা বলেন, "প্রথম প্রথম পড়ুয়াদের কোনও বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে আমরা তাদের সাহায্য করে দেব । ধীরে ধীরে পড়ুয়ারা নিজেরাই একে অপরকে সাহায্য করতে পারবে ।"