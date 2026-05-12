ইংলিশ চ্যানেলের পর 35 কিমির পক প্রণালী জয়, নিজের রেকর্ড ভাঙলেন মেদিনীপুরের আফরিন
ফের রেকর্ড গড়লেন মেদিনীপুরের মেয়ে আফরিন জাবি ৷ পক প্রণালী জয় করার পথে তাঁর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, চারিদিকে ঘোরাফেরা করা জেলিফিস ৷
Published : May 12, 2026 at 8:05 PM IST
মেদিনীপুর, 12 মে: নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন মেদিনীপুরের সাঁতারু আফরিন জাবি । তিনি এবার 35 কিলোমিটার পক প্রণালী অতিক্রম করলেন ৷ তাও মাত্র সাত ঘণ্টা পাঁচ মিনিটে । আর তাঁর এই সাফল্যের পর মেদিনীপুরে ফিরতেই সংবর্ধনার বন্যায় ভাসলেন তিনি ৷ আপ্লুত আফরিনও ৷ বললেন, সবার সাহায্য নিয়েই এই কঠিন কাজ সম্ভব হয়েছে ।
মূলত মেদিনীপুর শহরের দেওয়ান বাবার চকের বাসিন্দা এই আফরিন জাবি । বছর 24-এর আফরিন থাকেন বাবা শেখ পিয়ার আলি, মা সাবিনা পারভিনের সঙ্গে । ছোট থেকে সাঁতরে বেড়ান । গত 2025 সালের 29 জুলাই আফরিন ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছিলেন । সেই সময় 34 কিমি ওই জলপথ অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছিল 13 ঘণ্টা 13 মিনিট । ইংলিশ চ্যানেল জয় করার পর ফিরে আসতেই তখনও তাঁকে ঘিরে সংবর্ধনার ঝড় উঠেছিল ৷ শুধু জেলা নয়, রাজ্য এবং দেশেও নাম ছড়িয়ে পড়ে আফরিন জাবির । তখনই সাঁতারু তাঁর স্বপ্নের কথা জানান ৷ তিনি জানিয়েছিলেন যে, তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী পক প্রণালী । অবশেষে এক বছরের মাথায় সেই স্বপ্ন পূরণ হয় আফরিনের ৷
পক প্রণালী জয়ের পথ
এই স্বপ্ন ছোঁয়ার উদ্দেশে গত 9 এপ্রিল শনিবার ভোরে তিনি শ্রীলঙ্কার থালাইমান্নার থেকে সাঁতার কাটতে শুরু করেন । একটানা সাত ঘণ্টা পাঁচ মিনিট সাঁতরে সকাল 10টা 40 মিনিট নাগাদ সফলভাবে তিনি পৌঁছন তামিলনাড়ুর ধনুষকোডিতে । এরপরই তিনি উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন । তিনি বলেন, "নিজের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, পক প্রণালী জয় করতে পেরে ভালো লাগছে । ইংলিশ চ্যানেলের সময় রেকর্ড করতে চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু সেসময় প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য পারিনি ৷ এবার সেটা করতে পেরেছি ৷"
আফরিনকে সংবর্ধনা
তবে, এই পক প্রণালী জয় করতে তাঁকে কম বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি । পক প্রণালী পারের জন্য যে বিপুল অর্থ দরকার ছিল, তা কী করে জোগাড় হবে, সেই চিন্তায় মাথায় হাত পড়েছিল আফরিনের পরিবারের । সেইসময় তাঁকে সাহায্যে এগিয়ে আসে মেদিনীপুর রোটারি আই হসপিটাল এবং রোটারি ক্লাব ৷ তাদের তরফে আফরিনকে 5 লক্ষ 85 হাজার টাকার সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছিল । তাই এদিন ফিরতেই রোটারি ক্লাবের তরফে তাঁকে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য । হুডখোলা গাড়িতে করে গোটা শহর পরিক্রমা করা হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল শহরে ।
আফরিন জাবি বলেন, "গতবারের দুর্গম পরিস্থিতির সঙ্গে এবারের পরিস্থিতি আলাদা ছিল ৷ জল পুরো অন্ধকার ছিল ৷ তাই প্রথমে একটু ভয় লাগছিল ৷ এখানে অনেক বেশি জেলিফিস ছিল ৷ তারা দল বেঁধে আক্রমণ করেনি । বরং তারা সিঙ্গেল সিঙ্গেল এসে আমার চারিদিকে ঘোরাফেরা করছিল । তাদের স্ট্রিং আমার গায়ে অনেক বেশি লেগেছিল ৷ পক প্রণালী জয় করার জন্য আমি 12 ঘণ্টা করে রোজ প্রশিক্ষণ করতাম ৷"
সাহায্যের আবেদন
আফরিন এখানেই থামছেন না ৷ তাঁর পরবর্তী টার্গেট স্থির ৷ তিনি এবার সাত সমুদ্র পাড়ি দিতে চান ৷ তবে তার এই স্বপ্নের পথে সবচেয়ে বড় প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক পরিস্থিতি ৷ তাই তিনি সকলকে তাঁর এই স্বপ্নের পাশে এসে দাঁড়ানোর আবেদন করেছেন ৷ আফরিন জাবি বলেন, "এর পরে জুলাই মাসে ক্যাটলিনা চ্যানেল জয় করার লক্ষ্য রয়েছে ৷ কিন্তু সবটা অনেক খরচ সাপেক্ষ ৷ বাবার যা জমা পুঁজি ছিল সব ইংলিশ চ্যালেন জয়ের সময় শেষ ৷ পক প্রণালীর সময় স্পনসারশিপ পেয়েছি ৷ এরপর ক্যাটলিনা চ্যানেলের সময় কী হবে জানি না ৷ কতটা আর এগোতে পারব বুঝতে পারছি না ৷ সবকিছু এবার আপনাদের উপর নির্ভর করছে ৷ সাহায্যে এগিয়ে এলে ভালো হয় ৷"
আফরিনের পড়াশোনা
তবে সাঁতরে একের পর এক রেকর্ডেই থেমে নেই আফরিন জাবির যাত্রা ৷ একইসঙ্গে পাড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি ৷ ইতিমধ্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন ৷ এখন তিনি ঝাড়গ্রাম কাপগারি কলেজ থেকে বিপিএড করছেন ৷ পড়াশোনার সঙ্গে স্বপ্ন ছোঁয়ার পথে এগিয়ে চলেছেন আফরিন জাবি ৷