ইংলিশের পর ক্যাটালিনা চ্যানেল, সাত সমুদ্র জয়ই লক্ষ্য মেদিনীপুরের আফরিনের

ইংলিশের পর ক্যাটালিনা চ্যানেল, সাত সমুদ্র জয়ই লক্ষ্য মেদিনীপুরের আফরিনের
অর্থাভাবে মেয়েকে ভালো প্রশিক্ষণ দিতে হিমশিম খাচ্ছেন আফরিন জাবি'র বাবা ৷ তাই তিনি সরকার ও বিভিন্ন সহৃদয় মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন ।
মেদিনীপুর, 20 জানুয়ারি: সদ্য ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছেন । আর তাতেই তৈরি হয়েছে আত্মবিশ্বাস । তাই ঘরে বসে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে রাজি নন মেদিনীপুরের 23 বছরের সাঁতারু আফরিন জাবি । পড়াশোনার পাশাপাশি প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন নতুন অধ্যায়ের । এবার তিনি সাঁতরে ক্যাটালিনা চ্যানেল পার হতে চান । সাঁতারুদের জন্য যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ।
আফরিন বলেন, "আমার লক্ষ্য সাত সমুদ্র জয় করা । সেই লক্ষ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি । ভারত মহাসাগরের পক প্রণালী সাত সমুদ্রের মধ্যে না পড়লেও ক্যাটালিনার পাশাপাশি এই বছরেই সেটিও সাঁতরে পার হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে । পরবর্তীকালে বাকি চ্যানেল বা প্রণালীগুলি পার হওয়ার চেষ্টা করব ।"
কে এই সাঁতারু ?
মেদিনীপুর শহরে বাড়ি আফরিনের জাবি'র । মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাব থেকেই সাঁতারে প্রশিক্ষণ শুরু তাঁর । যদিও এখান থেকে সাঁতার শিখে সমুদ্র জয় করা সহজ নয় । তাই গঙ্গাবক্ষে ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরে মাইলের পর মাইল সাঁতার কেটেছেন তিনি । নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে গঙ্গায় 81 কিলোমিটার পর্যন্ত সাঁতার কেটেছেন । যেহেতু একটি চ্যানেল পেরোতে দীর্ঘ সময় লাগে, তাই রাতদিন ধরে মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাবে 12-14 ঘণ্টা একটানা সাঁতার কেটেছেন তিনি ।
এখানেই শেষ নয় ৷ সমুদ্রের জল প্রচণ্ড ঠান্ডা ৷ তাই সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটতে আগে বাড়িতে বরফ এনে ঠান্ডা জলে আফরিন কাটিয়েছেন দীর্ঘ সময় । তারপরই গত বছর জুলাই মাসে 13 ঘণ্টা 13 মিনিট সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পেরোতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি । এবার তিনিই প্রায় 32 কিলোমিটারের ক্যাটালিনা চ্যানেল ও প্রায় 36 কিলোমিটার ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে থাকা ভারত মহাসাগরের পক প্রণালী পার হতে চান চলতি বছরেই ।
আফরিনের পড়াশোনা
তিনি প্রথমে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপিএড পড়ার জন্য ভর্তি হলেও পরে ফিরে আসেন মেদিনীপুরে । ভর্তি হন ঝাড়গ্রাম জেলার কাপগাড়ি কলেজে । কারণ, ফের সাঁতার প্রশিক্ষণে জোর দিতে চান তিনি । যেটা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সেভাবে সম্ভব হচ্ছিল না । নিয়ন্ত্রণ করছেন খাবারেও । যাতে শরীর নির্মেদ থাকে সেজন্য ছেড়েছেন ফাস্ট ফুড খাওয়া । নিয়মিত 5-6 ঘণ্টা প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকছেন ৷ যাতে ঠান্ডাতেও দীর্ঘক্ষণ জলে থাকতে পারেন ।
আফরিন জাবি বলেন, "সাত সমুদ্র পেরোতে হলে শুধু নিজে প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকলেই চলবে না । প্রশিক্ষণ প্রয়োজন উপযুক্ত কোচের কাছে যা কলকাতায় ছাড়া মেলে না । আমি সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি । যাতে নিয়ম করে এক এক করে সাত সমুদ্র সাঁতরে জয় করতে পারি ।"
আফরিনের স্বপ্নের পথে বাধা
তাই আফরিনের পাখির চোখ এখন ক্যাটালিনা চ্যানেল, মলোকাই চ্যানেল ও জিব্রাল্টার প্রণালী ৷ তবে মেয়ের এই স্বপ্নপূরণের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যাতে পড়েছেন তাঁর পরিবহণ ব্যবসায়ী বাবা শেখ পিয়ার আলি । কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই খরচ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা । সেই টাকা পাবেন কোথায়? সেই চিন্তায় রয়েছেন তিনি ৷
শেখ পিয়ার আলি বলেন, "একদিকে মেয়েকে নিয়ম করে প্রশিক্ষণে রাখা, অন্যদিকে অর্থ সংগ্রহ - দুটো কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । আমার ছোট্ট ব্যবসা থেকে তো এতটা টাকা বের করা কঠিন হয়ে পড়ছে । তাই সরকার ও বিভিন্ন সহৃদয় মানুষের কাছেও এবার সাহায্যের জন্য আবেদন জানাব ভেবেছি । যাতে মেদিনীপুরের মতো শহরে থেকেও আমার মেয়ে বিশ্বের সাত সমুদ্র জয় করতে পারে ।"