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মেদিনীপুর স্যালাইন কাণ্ডের জের, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার-সহ 5 জনকে শো-কজ স্বাস্থ্য দফতরের

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে মেয়াদ-উত্তীর্ণ স্যালাইন কাণ্ডে পদক্ষেপ স্বাস্থ্য দফতরের ৷ হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, দায়িত্বে থাকা সিস্টার ইনচার্জ, স্টাফ নার্স, স্টোর ইনচার্জ-সহ পাঁচজনকে শোকজ করা হল।

MIDNAPORE MEDICAL COLLEGE
মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 1:06 PM IST

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মেদিনীপুর, 11 জুলাই: সম্প্রতি এক মুমূর্ষ রোগীকে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। যদিও এই ঘটনার দায়ভার স্বীকার করে নিয়েছিলেন কলেজের সুপার ইন্দ্রনীল সেন। এবার এনিয়ে পদক্ষেপ করল স্বাস্থ্য দফতরও ৷ মেদিনীপুর মেডিক্যালে তড়িঘড়ি পাঠানো হয় একটি তদন্তকারী দল। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে স্বাস্থ্য দফতর পাঁচজনকে শোকজের চিঠি ধরাল ৷

মেদিনীপুরে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন কাণ্ডের জেরে এবার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার-সহ নার্স-সহ 5 জনকে শোকজের চিঠি ধরায় স্বাস্থ্য দফতর যা নিয়ে ফের চাঞ্চল্য জেলায়।

MIDNAPORE MEDICAL COLLEGE
মানসী দে'কে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

ঘটনায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ইন্দ্রনীল সেন বলেন, "অফিসিয়ালি আমাদের কাছে কোনও চিঠি এসে পৌঁছয়নি, তবে শুনেছি পাঁচজনকে শো-কজ করা হয়েছে।" তিনি যুক্তি দিয়ে এও বলেন, "শো-কজকে বড় করে দেখানো হয়েছে। আসল সেই ঘটনার বিবরণ জানতে চাওয়া হয়েছে, এটা কোনও বড় ব্যাপার না। তদন্তেরই একটা অংশই হল এই শো-কজ।" তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝান, শো-কজ মানে পানিশমেন্ট নয় ৷ যদিও এনিয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, সৌম্য শঙ্কর সড়ঙ্গি কোনওরকমই মুখ খুলতে রাজি হননি ৷ তবে তিনি এই ঘটনায় শো-কজের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

ক'য়েকদিন আগে একাধিক শারীরিক সমস্যা নিয়ে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর পল্লীর বাসিন্দা মানসী দে (62)-কে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু গত 8 জুলাই মাকে দেখতে গিয়েই আঁতকে ওঠেন ছেলে বিশ্বজিৎ। ছেলের অভিযোগ, মা বারবার বলে কোনও কারণ ছাড়াই বুক ধড়ফড় করছে। এই ঘটনা খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায়, আগের যে স্যালাইন চালানো হয়েছে ইতিমধ্যে তার ডেট এক্সপায়ার হয়েছে (2026-এর গত মার্চ মাসে)।

পাশাপাশি, সুগারের যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাও এক্সপায়ার। এরপরই ছেলে বিশ্বজিৎ এই বিষয় নিয়ে সুপারকে লিখিতভাবে অভিযোগ করেন। অভিযোগের পরই তড়িঘড়ি হাসপাতালে তরফ থেকে রোগীর অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁকে আইসিইউ-তে রেফার করা হয়। শুরু হয় নতুন করে চিকিৎসা। সেই ঘটনায় তড়িঘড়ি রাজ্য থেকে দু'জনের কমিটি গঠন করে তাঁদের সেখানে পাঠানো হয়। তারপর দিনই অর্থাৎ 9 জুলাই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, সুপার, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন তাঁরা ৷

এরপর তাঁরা হাসপাতালে স্যালাইন রাখার স্টোররুম এবং হাসপাতালের বিভিন্ন দফতর সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। ঘটনার তিনদিনের মাথায় সামনে এল শো-কজের চিঠি। সূত্রের খবর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, দায়িত্বে থাকা সিস্টার ইনচার্জ, স্টাফ নার্স, স্টোর ইনচার্জ-সহ মোট পাঁচজনকে শো-কজের চিঠি পাঠিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

প্রসঙ্গত, এক বছর আগে ঘটে যাওয়া মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইনে মৃত প্রসূতির ঘটনার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি ৷ কলেজের প্রাক্তন এইচওডি এবং মেদিনীপুর মেডিক্যালের সুপারের ইতিমধ্যে সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। প্রাক্তন সুপার জয়ন্ত কুমার রাউত যোগ দিয়েছেন কাজে। সেই ঘটনার বছর খানেক ঘুরতে না-ঘুরতেই ফের মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ায় অসুস্থ হওয়ার অভিযোগ উঠল রোগীর পরিবারের তরফে ৷

TAGGED:

MEDINIPUR MEDICAL SALINE INCIDENT
মেদিনীপুর মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন
5 জনকে শোকজ স্বাস্থ্য দফতরের
HEALTH DEPARTMENT SHOW CAUSE NOTICE
MIDNAPORE MEDICAL COLLEGE

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