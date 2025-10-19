গরুর গাড়ির উপর পূজিত কুস্তিগীরদের 'মোটা কালী'
এই বছর 58তম বছরে পদার্পণ করল পশ্চিম মেদিনীপুরের মানিকপুরের ভাতৃ সংঘের মোটা কালীপুজো ৷ মায়ের আরাধনায় শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত পুজো কমিটির সদস্যরা ৷
Published : October 19, 2025 at 2:41 PM IST
মেদিনীপুর, 19 অক্টোবর: কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন... কাজী নজরুলের লেখা মতোই মায়ের রূপ দেখে বুক পেতে শুয়ে রয়েছেন বাবা ভোলানাথ ৷ তবে, এখানে মহাদেব শুয়ে থাকেন গরুর গাড়ির উপর ৷ কারণ, পশ্চিম মেদিনীপুরের মানিকপুরের ভাতৃ সংঘের 'মোটা কালী' পূজিত হন গরুর গাড়িতেই ৷
মায়ের বৃহৎ চেহারার জন্য গরুর গাড়িকে বেছে নিয়েছেন পুজো কমিটির সদস্যরা ৷ নিয়ম মেনে প্রতি বছর গরুর গাড়ির উপর তৈরি হয় মায়ের প্রতিমা ৷ এরপর মায়ের সাজসজ্জা সম্পূর্ণ করে ধূপ-ধুনো, জবার মালায় ভক্তি মেনে পুজো করা হয় মোটা কালীর ৷ এই বছর 58তম বর্ষে পড়ল ভাতৃ সংঘের পুজো ৷ এই বছর 7 লক্ষ টাকা খরচ করে গরুর গাড়ির উপর মায়ের প্রতিমা নির্মাণ করেছেন বর্তমান ক্লাব কর্তারা ৷
কেন এমন নাম ?
সেই উত্তর খুঁজে পেতে আজ থেকে 58 বছর পিছনে যেতে হবে ৷ এলাকাবাসীর একাংশ শরীরচর্চায় মন দেন সেই সময় ৷ আর পাঁচটি ক্লাবের মতো এলাকার একটি ছোট ঘরে সকাল-সন্ধ্যা শরীরচর্চা করতেন তাঁরা ৷ ধীরে ধীরে এলাকায় তাঁরা কুস্তিগীর হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন ৷ শরীরচর্চার পাশাপাশি এলাকায় বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনার আয়োজন করতেন ৷ একদিন সকলে ঠিক করলেন মা কালীর পুজো করবেন ৷ যেমন ভাবা তেমন কাজ !
রাতারাতি এলাকাবাসীর বাড়ি ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলতে বেরিয়ে যান কুস্তিগীরের দল ৷ সকলের সাহায্য পেয়ে কালীপুজোর আয়োজন করলেন ৷ তবে ঠিক করলেন আর 5টি কালীর মতো নয়, মায়ের প্রতিমা যেন তাঁদের মতো মোটাসোটা এবং বিরাট আকারের হয় ৷ কিন্তু, বিরাট আকারের হওয়ায় মা কালীর বিসর্জনে সমস্যা হতে পারে ৷ সেই কথা ভেবে গরুর গাড়ির উপরই 25 ফুটের প্রতিমা তৈরি করেন শিল্পী ৷ সেই থেকে মোটা কালী নামেই মেদিনীপুরবাসীর মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠেন দেবী ৷
চিরাচরিত পথ অনুসরণ বর্তমান প্রজন্মের
দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে 57 বছর ৷ সেদিনের কুস্তিগীরের দল না থাকলেও তাঁদের তৈরি কালী প্রতিমার ধাঁচ এখনও ব়জায় রেখেছেন ক্লাবের বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা ৷ গরুর গাড়ির উপর প্রতিবছর তাই তৈরি করা হয় বিরাট আকারের প্রতিমা ৷ তবে, রাস্তায় বড় বড় ইলেকট্রিক তারে বিসর্জনের সময় বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় পুজো কমিটির সদস্যদের ৷ সেই কারণ, বছর তিন চারেক হল 25 ফুটের বদলে 22 ফুট উচ্চতায় তৈরি করা হচ্ছে প্রতিমা ৷
প্রতি বছর মায়ের পুজোয় মেতে ওঠেন ভক্তরা ৷ মোটা কালীকে দেখতে ভিড় জমান তাঁরা ৷ পুজো শেষে আতশবাজি প্রদর্শন ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হয় ৷
পুজো নিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের বক্তব্য
ভাতৃ সংঘের কর্তা চন্দন চৌধুরী বলেন, "আজ থেকে প্রায় 57 বছর আগে এই মোটা কালীর পুজো শুরু করেন এলাকার কুস্তিগীররা ৷ তবে তৎকালীন পুজোর ধারা, রীতিনীতি এখনও বজায় রাখা হয়েছে ৷ আমরা গরুর গাড়িতে প্রতিমা তৈরি করি এবং গরুর গাড়ি নিয়ে বিসর্জন হয় । এই কালী প্রতিমা দেখতে প্রতিবছরই ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ ।"
ক্লাবের আরও এক কর্তা পাপন দে বলেন, "তৎকালীন কুস্তিগীররা মোটাসোটা হওয়ার পাশাপাশি বাহুবলের অধিকারী ছিলেন । সেই কারণে, নিজেদের আদলেই প্রতিমা গড়েছিলেন তাঁরা ৷ সেই ধারা আজও বজায় রয়েছে । তাঁরা আজ নেই ৷ কিন্তু, তাঁদের তৈরি মোটা কালী আজও রয়ে গিয়েছে আমাদের মধ্যে ।"