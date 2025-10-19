ETV Bharat / state

গরুর গাড়ির উপর পূজিত কুস্তিগীরদের 'মোটা কালী'

এই বছর 58তম বছরে পদার্পণ করল পশ্চিম মেদিনীপুরের মানিকপুরের ভাতৃ সংঘের মোটা কালীপুজো ৷ মায়ের আরাধনায় শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত পুজো কমিটির সদস্যরা ৷

MIDNAPORE MOTA KALI PUJA
গরুর গাড়ির উপর পূজিত হন 'মোটা কালী' (ইটিভি ভারত)
মেদিনীপুর, 19 অক্টোবর: কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন... কাজী নজরুলের লেখা মতোই মায়ের রূপ দেখে বুক পেতে শুয়ে রয়েছেন বাবা ভোলানাথ ৷ তবে, এখানে মহাদেব শুয়ে থাকেন গরুর গাড়ির উপর ৷ কারণ, পশ্চিম মেদিনীপুরের মানিকপুরের ভাতৃ সংঘের 'মোটা কালী' পূজিত হন গরুর গাড়িতেই ৷

মায়ের বৃহৎ চেহারার জন্য গরুর গাড়িকে বেছে নিয়েছেন পুজো কমিটির সদস্যরা ৷ নিয়ম মেনে প্রতি বছর গরুর গাড়ির উপর তৈরি হয় মায়ের প্রতিমা ৷ এরপর মায়ের সাজসজ্জা সম্পূর্ণ করে ধূপ-ধুনো, জবার মালায় ভক্তি মেনে পুজো করা হয় মোটা কালীর ৷ এই বছর 58তম বর্ষে পড়ল ভাতৃ সংঘের পুজো ৷ এই বছর 7 লক্ষ টাকা খরচ করে গরুর গাড়ির উপর মায়ের প্রতিমা নির্মাণ করেছেন বর্তমান ক্লাব কর্তারা ৷

পশ্চিম মেদিনীপুরের মোটা কালী পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে (ইটিভি ভারত)

কেন এমন নাম ?

সেই উত্তর খুঁজে পেতে আজ থেকে 58 বছর পিছনে যেতে হবে ৷ এলাকাবাসীর একাংশ শরীরচর্চায় মন দেন সেই সময় ৷ আর পাঁচটি ক্লাবের মতো এলাকার একটি ছোট ঘরে সকাল-সন্ধ্যা শরীরচর্চা করতেন তাঁরা ৷ ধীরে ধীরে এলাকায় তাঁরা কুস্তিগীর হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন ৷ শরীরচর্চার পাশাপাশি এলাকায় বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনার আয়োজন করতেন ৷ একদিন সকলে ঠিক করলেন মা কালীর পুজো করবেন ৷ যেমন ভাবা তেমন কাজ !

গরুর গাড়িতে মোটা কালীর প্রতিমা (ইটিভি ভারত)

রাতারাতি এলাকাবাসীর বাড়ি ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলতে বেরিয়ে যান কুস্তিগীরের দল ৷ সকলের সাহায্য পেয়ে কালীপুজোর আয়োজন করলেন ৷ তবে ঠিক করলেন আর 5টি কালীর মতো নয়, মায়ের প্রতিমা যেন তাঁদের মতো মোটাসোটা এবং বিরাট আকারের হয় ৷ কিন্তু, বিরাট আকারের হওয়ায় মা কালীর বিসর্জনে সমস্যা হতে পারে ৷ সেই কথা ভেবে গরুর গাড়ির উপরই 25 ফুটের প্রতিমা তৈরি করেন শিল্পী ৷ সেই থেকে মোটা কালী নামেই মেদিনীপুরবাসীর মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠেন দেবী ৷

চিরাচরিত পথ অনুসরণ বর্তমান প্রজন্মের

দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে 57 বছর ৷ সেদিনের কুস্তিগীরের দল না থাকলেও তাঁদের তৈরি কালী প্রতিমার ধাঁচ এখনও ব়জায় রেখেছেন ক্লাবের বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা ৷ গরুর গাড়ির উপর প্রতিবছর তাই তৈরি করা হয় বিরাট আকারের প্রতিমা ৷ তবে, রাস্তায় বড় বড় ইলেকট্রিক তারে বিসর্জনের সময় বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় পুজো কমিটির সদস্যদের ৷ সেই কারণ, বছর তিন চারেক হল 25 ফুটের বদলে 22 ফুট উচ্চতায় তৈরি করা হচ্ছে প্রতিমা ৷

কুস্তিগীরদের পুজো হিসেবে খ্যাত মা মোটা কালী (ইটিভি ভারত)

প্রতি বছর মায়ের পুজোয় মেতে ওঠেন ভক্তরা ৷ মোটা কালীকে দেখতে ভিড় জমান তাঁরা ৷ পুজো শেষে আতশবাজি প্রদর্শন ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হয় ৷

পুজো নিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

ভাতৃ সংঘের কর্তা চন্দন চৌধুরী বলেন, "আজ থেকে প্রায় 57 বছর আগে এই মোটা কালীর পুজো শুরু করেন এলাকার কুস্তিগীররা ৷ তবে তৎকালীন পুজোর ধারা, রীতিনীতি এখনও বজায় রাখা হয়েছে ৷ আমরা গরুর গাড়িতে প্রতিমা তৈরি করি এবং গরুর গাড়ি নিয়ে বিসর্জন হয় । এই কালী প্রতিমা দেখতে প্রতিবছরই ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ ।"

এবার মোটা কালী পুজো 58 বছরে (ইটিভি ভারত)

ক্লাবের আরও এক কর্তা পাপন দে বলেন, "তৎকালীন কুস্তিগীররা মোটাসোটা হওয়ার পাশাপাশি বাহুবলের অধিকারী ছিলেন । সেই কারণে, নিজেদের আদলেই প্রতিমা গড়েছিলেন তাঁরা ৷ সেই ধারা আজও বজায় রয়েছে । তাঁরা আজ নেই ৷ কিন্তু, তাঁদের তৈরি মোটা কালী আজও রয়ে গিয়েছে আমাদের মধ্যে ।"

পড়ুন: আলোর উৎসবে কত কালীর কাহন, বৃহৎ অশ্বত্থ গাছে ঝুলে কাঁথকালী

