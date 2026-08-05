তৃণমূল আমলে ভিনরাজ্যের বাজার হারিয়েছে আলু, নতুন সরকারেও মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট !

তৃণমূল আমলে ভিনরাজ্যের বাজার হারিয়েছে আলু, নতুন সরকারেও মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট !
হিমঘরের তুলনায় বাজারে দ্বিগুণ দামে আলু বিক্রি হওয়ার অভিযোগ ৷ পদক্ষেপ না-নিলে নতুন মরশুমে কৃষকদের ক্ষতির আশঙ্কা ! পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : August 5, 2026 at 12:50 PM IST
হুগলি, 5 অগস্ট: বাজারে কাঁচা সবজির দাম এমনতেই বেশি ৷ কিন্তু, অতিরিক্ত আলু মজুত থাকলেও তার দামে নিয়ন্ত্রণ নেই বলে অভিযোগ করছে রাজ্যের হিমঘর মালিক সংগঠনগুলি ৷ তাদের দাবি, হিমঘরের দামের তুলনায় বাজারে দ্বিগুণ দামে আলু বিক্রি হচ্ছে ৷ কিন্তু, বাজারে দাম বাড়লেও লাভবান হচ্ছেন না-কৃষকরা ৷ আর এখানে এই দাম বৃদ্ধির জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দায়ী করছে ব্যবসায়ী সংগঠন ৷ আর এর জন্য পূর্বতন তৃণমূলের সরকারকে দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা ৷
তাদের অভিযোগ, পূর্বতন সরকার আলু রফতানিতে লাগাম দেওয়ায় ভিনরাজ্যের বাজার নষ্ট হয়েছে ৷ তার উপর হিমঘরের সঙ্গে খুচরো বাজারে দামের বিস্তর ফারাক থাকায়, আলু সেভাবে হিমঘর থেকে বেরোচ্ছে না ৷ তাই নতুন সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ না-করলে কৃষক, ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিক সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ৷
অবশ্য রাজ্যের নতুন সরকারের তরফে আগেই ভিনরাজ্যে আলু রফতানিতে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷ কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ঘোষণা করেছেন, ভিনরাজ্যে আলু রফতানিতে হিমঘর মালিকদের ভর্তুকি দেওয়া হবে ৷ যদিও ব্যবসায়ীদের দাবি, এখনও তেমন কোনও নির্দেশিকা আসেনি সরকারের তরফে ৷ তাঁরা বলছেন, দামের তারতম্যের ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা না-নিলে, আগামী দিনে আলু নিয়ে বিপাকে পড়তে হবে কৃষকদের ৷
এর আগেই সরকারি অনুষ্ঠানে এসে কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, "পূর্বতন সরকার ভিনরাজ্যে আলু রফতানিতে বাধা দেওয়ায় বাজার নষ্ট হয়ে গেছে ৷ গত বছরের তুলনায় এবছর 30 লক্ষ মেট্রিক টন আলু অতিরিক্ত হয়েছে ৷ সেটা বাইরে পাঠানোর চেষ্টা হচ্ছে ৷ আমরা চাইছি হিমঘর মালিকদের মারফত ভিন্ন রাজ্যে পাঠানোর ব্যাপারে ভর্তুকি দেওয়ার ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল, তারা এখনই দিতে পারছে না ৷ তাই কৃষি বিপণন দফতরের তরফে সামান্য ভর্তুকি দেওয়া কথা চলছে ৷" তবে, এ নিয়ে হুগলি জেলা কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিক চিন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, "সরকারি তরফে এখনও আলুর দামে ভর্তুকি নিয়ে কোনও নির্দেশিকা আসেনি ৷"
দেশে আলু উৎপাদনে অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ৷ যেখানে রাজ্যের একটা বড় অংশের আলু চাষ হয় হুগলি জেলায় ৷ এই আলুর ফলনের উপর হুগলি গ্রামীণের অর্থনীতি নির্ভর করে ৷ আলুর দাম না-পাওয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন কৃষকরা ৷ কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী সিঙ্গুরে নির্বাচনী প্রচারে এসে দাবি করেছিলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার এলে আলুচাষিদের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ ভিনরাজ্যে আলু রফতানির ক্ষেত্রেও নয়া দিগন্ত খুলবে ৷
পরবর্তীতে রাজ্যের নতুন সরকার এসে ভিনরাজ্যে আলু রফতানিতে ছাড় দিয়েছে ৷ তবে, এবছর হিমঘরে রেকর্ড পরিমাণ আলু এখনও মজুত রয়েছে ৷ যা মোট জমুত আলুর 72 শতাংশ ৷ উল্লেখ্য, এ বছর মোট 80 লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ, 16 কোটি বস্তা (50 কিলোর প্রতি বস্তায়) আলু হিমঘরে মজুত হয়েছে ৷ গত 30 জুন পর্যন্ত মাত্র 28 শতাংশ আলু বাজারে বিক্রি হয়েছে ৷ যা অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রায় 8 শতাংশ কম ৷
তাই ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিক সংগঠনের আশঙ্কা নভেম্বর মাস তো দূর, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে রফতানি ও খুচরো বাজারে এই বিপুল পরিমাণ আলু বিক্রি করা প্রায় অসম্ভব হবে ৷ ফলে বিপুল পরিমাণ আলু হিমঘরেই রয়ে যাবে ৷ আর এতে কৃষকদেরই ক্ষতি বেশি হবে বলে জানাচ্ছে হিমঘর সংগঠনগুলি ৷ তাদের দাবি, ডিসেম্বরে নতুন মরশুমের আলু বাজারে আসে ৷ কিন্তু, হিমঘর থেকে আগের আলু না-বেরোলে, নতুন আলু রাখা যাবে না ৷ এতে কৃষকদের ক্ষতি বেশি হবে ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলু মাঠে পড়ে থেকে নষ্ট হবে ৷ তাই সরকারের তরফে এখন থেকে চিন্তাভাবনা না-করলে, আলু রাস্তায় ফেলা ছাড়া কোনও গতি থাকবে না-বলে জানাচ্ছে সংগঠনগুলি ৷
কৃষকরা কী বলছেন ?
দাদপুরের এক কৃষক শেখ নাসিরুদ্দিন বলেন, "আলু উৎপাদনে বিঘা প্রতি খরচ 30 হাজার টাকা ৷ কিন্তু, এখন আমরা 120 টাকা প্রতি বস্তা আলু বিক্রি করছি ৷ নতুন সরকারের কাছে দাবি, তারা আলুর ঋণ মকুব করা ব্যবস্থা করুক ৷ ঋণ শোধ না-করতে পারলে, আগামীদিনে চাষ করব কী করে ?"
বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় পড়েছে রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘর অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনগুলি ৷ এ নিয়ে হিমঘর অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি শুভজিৎ সাহা বলেন, "এবার রাজ্যে আলুর অতিরিক্ত ফলন হয়েছিল ৷ পূর্বতন সরকার বাংলার সীমানা আটকে ভিনরাজ্যে আলু রফতানিতে বাধা দিয়েছিল ৷ এতে আমরা ভিনরাজ্যের আলুর বাজার হারিয়ে ফেলেছি ৷ অন্যদিকে, রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ আলু থেকে গিয়েছে ৷ এবছর আলুর উৎপাদন বেশি হওয়ায় এই সমস্যা বড় আকার নিয়েছে ৷ কৃষক এবং ব্যবসায়ী, সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ৷"
হিমঘর ও খুচরো বাজারের মধ্যে আলুর দামের ফারাক
শুভজিৎ সাহা বলছেন, "হিমঘর থেকে আলুর আট টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হলেও, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলায় খুচরো বাজারে 16 টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হচ্ছে ৷ পরিবহণ ও হাত ফেরের জেরে আলুর দাম খুব বেশি হলে 4 টাকা কেজি প্রতি বাড়তে পারে ৷ সরকারি তরফে আমরা বারবার আবেদন জানাচ্ছি, আলুর দাম বাজারে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সরকারি আধিকারিকদের দেখা উচিত ৷ পূর্বতন সরকারের আমলেও এ নিয়ে উদাসীনতা ছিল ৷ এখনও তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ৷"
হিমঘর অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, "ব্যবসায়ী ও হিমঘর অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আমরা মুখ্যমন্ত্রী এবং কৃষি বিপণন মন্ত্রীকে এব্যাপারে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছি ৷ দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই নতুন সরকার ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোয় ছাড়পত্র দিয়েছে, তার জন্য ধন্যবাদ ৷ কিন্তু, সরকারকে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে ৷ আমরা এটা সাময়িকভাবে চাইছি ৷ কারণ, আমরা বাইরের রাজ্যে যে বাজার আমরা হারিয়েছি, তা আবার আগের মতো ধরে ফেললে আর ভর্তুকি দরকার পড়বে না ৷ সরকারের তরফে সেই আশ্বাস দেওয়া হলেও, তা কার্যকর হয়নি ৷ অতিরিক্ত আলু খরচের জন্য ভিনরাজ্য এবং আমাদের রাজ্যেও মিড-ডে মিল-সহ সরকারি তরফে বিভিন্ন জায়গায় আলুর ব্যবহার বাড়াতে হবে ৷"
আলু নিয়ে বিকল্প চিন্তাভাবনা কি সম্ভব ?
শুভজিৎ সাহা বলছেন, "রাজ্যে বা হুগলিতে খুবই অল্প পরিমাণে আলুর ডাস বা চিপস উৎপাদনের কারখানা রয়েছে ৷ সরকার এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় যৌথ উদ্যোগে যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা বিকল্প চিন্তাভাবনা করতে পারি ৷ শুধুমাত্র হিমঘরের ব্যবসা করে সেটা সম্ভব নয় ৷ আগামী দিনে আলু নিয়ে চিন্তাভাবনা না-করলে কৃষকদের সঙ্গে হিমঘর মালিক ও ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়বেন ৷ সাধারণ মানুষকেও বেশি দামে আলু কিনতে হবে ৷"
এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য দফতরের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায়ের ৷ তিনি বলেন, "অতিরিক্ত আলু নিয়ে পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে ৷ রাজ্য সরকার হিমঘরের ভাড়ায় ভর্তুকি দিতে পারে ৷ মিড-ডে মিল-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার চাষিদের কাছ থেকে আলু কিনতে পারে ৷ তা না-হলে আলু নিয়ে এই জটিলতা কাটানো সম্ভব নয় ৷"
এক ক্রেতা তারক অধিকারীর কথায়, "মিডিল ম্যানদের জন্য আলুর দাম এত বাড়ছে ৷ খুচরো বিক্রেতারা বলছে 12 টাকা করে কিনছেন তাঁরা ৷ তাই লাভ রেখে বিক্রি করতে হচ্ছে ৷ হাত বদলের জন্যই আলুর দামের এই হাল ৷ সরকার অন্যান্য সব কাজে ব্যস্ত আছে ৷ কিন্তু আলুর যে ভাবে দাম বাড়ছে, তাও দেখা উচিত ৷"