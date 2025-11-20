অন্ধ্রে ঘূর্ণিঝড়ের জেরে বাংলায় অগ্নিমূল্য ডিম, নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের
কলকাতায় খুচরো বাজারে ডিম একেকটা নয় টাকায় বিক্রি হচ্ছে ৷ অথচ দু’দিন আগেও এই দাম ছিল সাত থেকে সাড়ে সাত টাকা ।
Published : November 20, 2025 at 3:28 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: ডিসেম্বর এলেই রাজ্যে বাড়তে থাকে ডিমের দাম । কিন্তু চলতি বছর শীতের শুরুতেই সেই চাহিদা যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বাজারে । কলকাতায় খুচরো বাজারে ডিম বর্তমানে একেকটা নয় টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে দু’দিন আগেও তা ছিল সাত থেকে সাড়ে সাত টাকা । আচমকা এই বাড়তি দাম সাধারণ ক্রেতার নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে ।
বাজার ঘুরে দেখা যাচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পোলট্রি শিল্পে । সাইক্লোনের তাণ্ডবে একের পর এক বড় খামার ভেঙে পড়েছে, নষ্ট হয়েছে প্রচুর পোলট্রির পরিকাঠামো । পশ্চিমবঙ্গে ডিমের চাহিদার বড় অংশই মেটে অন্ধ্রপ্রদেশের দোমগোড়া খামার থেকে । সেখানকার উৎপাদন ধাক্কা খাওয়াতেই সরাসরি প্রভাব পড়েছে কলকাতার বাজারে । পাইকারি বাজারে যেখানে বৃহস্পতিবার ডিম পিসপিছু আট টাকায় বিক্রি হয়েছে, খুচরো বিক্রেতারা বাধ্য হয়ে তা নয় টাকায় বিক্রি করছেন ।
কলকাতার কোলে মার্কেটের এক পাইকারি ডিম ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, "দাম এখন প্রচণ্ড বেড়েছে । দু’দিন আগেও সাত টাকায় ডিম বিক্রি করছিলাম, আজ পাইকারি বাজার থেকেই আট টাকায় তুলতে হচ্ছে । তাই খুচরো বাজারে নয় টাকার নীচে বিক্রি করা সম্ভব নয় । এতে ক্রেতাদের সঙ্গে বচসা লেগেই আছে ।"
এক ক্রেতার দাবি, "দু’দিন আগে নিয়েছি আট টাকায় । আজ বলছে নয় টাকা ! ভোটের আগে যদি এভাবে দাম বাড়ে, লোকে পাগল হয়ে যাবে । একটা শ্রেণি যেন আরেকটা শ্রেণিকে পুরো লুটে নিচ্ছে ।"
অন্যদিকে, রাজ্য সরকার নিয়োজিত টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে মনে করছেন এই পরিস্থিতি সাময়িক । তাঁর বক্তব্য, "প্রতি বছরই শীতে ডিমের চাহিদা বাড়ে । পরশুদিনও ফেডারেশন অফিসিয়ালি সাত টাকা দাম জানিয়েছিল । কিন্তু চাহিদা-সরবরাহের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় দাম আজ নয় টাকায় উঠেছে । তবে এটা টেম্পোরারি । 15 দিনের মধ্যে বাজার অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে ।"
এদিকে, শীতে সবজির বাজারেও নাভিঃশ্বাস তোলার অবস্থা । অক্টোবরের বৃষ্টিতে বিঘের পর বিঘে সবজির খেত ডুবে যাওয়ায় বেগুন, শসা, উচ্ছে, কাঁচালঙ্কা-সহ বেশিরভাগ সবজির দাম অগ্নিমূল্য । ফলে মাছ-মাংসের বাড়তি দামে যেভাবে ডিম ছিল নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তের একমাত্র ভরসার প্রোটিন, সেখানেও বাড়ছে চাপ ।
কলকাতা এগ অ্যাসোসিয়েশনের এক সদস্যের মতে, "চাহিদার তুলনায় যোগান পর্যাপ্ত না-থাকায় প্রভাব পড়েছে বাজারে । শীতে মুরগির ডিম পাড়া কমে । অন্যদিকে খাবার, ওষুধ, পরিবহণের খরচ বেড়েছে । পশ্চিমবঙ্গে পোলট্রি উৎপাদন যথেষ্ট না-হওয়ায় অন্ধ্রপ্রদেশ, হায়দরাবাদ ও পঞ্জাব থেকে ডিম আনতে হয় - ফলে পরিবহণ খরচও দাম বাড়াচ্ছে ।" তিনি আরও জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে রাজ্যে ডিমের দৈনিক গড় চাহিদা হল চার কোটির বেশি । রাজ্যের সামগ্রিক উৎপাদন তিন কোটির কাছাকাছি । এই অবস্থায় অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া উপায় নেই ।
যদিও সরকার এ কথা মানে না । শেষ বিধানসভা অধিবেশনেও রাজ্য সরকার দাবি করেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ এখন ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর । কিন্তু বাস্তব বলছে, কলকাতা ও লাগোয়া শহরতলির একটা বড় অংশের মানুষ এখনও ভিন রাজ্যের ডিমেই ভরসা করে থাকেন । আর এই নির্ভরশীলতার ফলেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সরাসরি এসে পড়ছে বাংলার বাজারে ।