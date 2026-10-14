উৎসবে অগ্নিমূল্য শাকসবজি-মাছ-মাংস, দুর্গাপুজোর বাজেট সামলাতে নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের
Vegetables High Prices in Durga Puja: পুজোয় ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়ার ভাবনাতেও ঘাম ছোটার জোগাড় !
Published : October 14, 2026 at 1:58 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: শারদোৎসবের আগে চড়া দাম শাকসবজি থেকে মাছ-মাংস সবকিছুর ৷ আর তাতেই নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় সাধারণ মানুষের ৷ উৎসবের মরশুমে পকেটের কথা ভাবতে গিয়ে ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়ার আনন্দও যেন মাটি হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির ৷
কেন এই পরিস্থিতি ? বিভিন্ন বাজারে ঘুরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এনিয়ে কথা বলে ইটিভি ভারত ৷ অধিকাংশের মতে, অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বন্যার কারণে ফলনের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে ফড়েদের দাপটও রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন একাংশ ব্যবসায়ী ৷ আর এই দুইয়ের সঙ্গে আকাশছোঁয়া জ্বালানির দাম ৷ সব মিলিয়ে শাকসবজি থেকে মাছ, মাংস সবকিছুর দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে পুজোর আগে ৷
এই পরিস্থিতিতে কলকাতা শহরের বেশ কিছু বাজারে ঢুঁ মেরেছিল ইটিভি ভারত ৷ সেখানে গিয়ে সবজির দাম শুনে ছ্যাঁকা লাগার জোগাড় ৷ কলকাতার মানিকতলা, গড়িয়াহাট, কোলে মার্কেট ও যদুবাবুর বাজারের মতো প্রধান বাজারগুলিতে বর্তমানে শাকসবজির দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে ৷
শাসকসবজির দর
বেগুন- প্রতি কেজি 80 থেকে 150 টাকা (আগে ছিল 50-60 টাকা) ৷
কাঁচা লঙ্কা- প্রতি কেজির দাম 200 টাকা ৷
উচ্ছে ও করলা- প্রতি কেজি 100 টাকা ৷
পটল ও ঢ্যাঁড়স- প্রতি কেজি 100 থেকে 120 টাকা ৷
কুমড়ো- 80 টাকা কেজি ৷
পেঁপে- 60 টাকা কেজি ৷
ঝিঙে- 80-100 টাকা কেজি ৷
টমেটো- প্রতি কেজি 60-80 টাকা ৷
ফুলকপি (দেশি)- 60-80 টাকা প্রতি কেজি ৷
কাঁচা আম- 200-250 টাকা প্রতি কেজি
আলু - 20 টাকা প্রতি কেজি (জ্যোতি) ও 35 টাকা প্রতি কেজি (চন্দ্রমুখী)
পেঁয়াজ - প্রতি কেজি 60 থেকে 80 টাকা ৷ ব্যবসায়ীদের দাবি, রাজস্থান থেকে জোগান কম থাকায় এবং নাসিকের পেঁয়াজের উপর নির্ভরতার কারণে এই মূল্যবৃদ্ধি ৷
জেলার পরিস্থিতিও প্রায় এক ৷ কৃষিপ্রধান এলাকাগুলিতেও শাকসবজির দামে খুব একটা ফারাক নেই ৷ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, নদিয়া এবং বর্ধমানের মতো জেলাগুলির বাজার থেকেও একই ধরনের অভিযোগ আসছে ৷ গ্রামীণ বা কৃষিপ্রধান এলাকার বাজারগুলোতে শাকসবজির দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় স্থানীয় ক্রেতাদের উৎসবের বাজেট পুরোপুরি মার খাচ্ছে ৷ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টির কারণে ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং পরিবহণ খরচ বেড়ে যাওয়াকেই এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করছেন জেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা ৷
পুজো মণ্ডপ ও সাধারণ মানুষের উদ্বেগ
দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির বাজারে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন পুজা উদ্যোক্তারা ৷ সেই সঙ্গে সংলগ্ন এলাকার সাধারণ মানুষ এবং স্বল্প বা মাঝারি বাজেটের পুজোর আয়োজকরাও অগ্নিমূল্যের বাজারের আঁচ থেকে রেহাই পাচ্ছে না ৷ যেসব মণ্ডপে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের জন্য ভোগের আয়োজন করা হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে তাদের উৎসবের বাজেট কমিয়ে আনতে হচ্ছে ৷
যদিও, কালোবাজারি রুখতে রাজ্য সরকারের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (EB) ও টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন বাজারে নিয়মিত অভিযান ও নজরদারি চালাচ্ছে ৷ কিন্তু, তাতেও বাজারে শাকসবজির দাম নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে না ৷ তাই উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের পকেট খালি হওয়া আটকানো সম্ভব হচ্ছে না ৷