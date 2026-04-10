যুদ্ধের জেরে অমিল মহার্ঘ বিটুমিন ! রাস্তা তৈরিতে হিমশিম খাচ্ছে কলকাতা পুরনিগম
অপরিশোধিত তেল না-আসায় বিটুমিন বা তরল পিচ উৎপাদন বন্ধ ! জোগান না-থাকায় বেড়েছে দামও ৷ আটকে কলকাতা শহরে রাস্তা তৈরির কাজ ৷
Published : April 10, 2026 at 5:54 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যুদ্ধে আপাতত বিরতি ৷ তবে, এই টানা প্রায় একমাসের যুদ্ধের জেরে বিপাকে কলকাতা পুরনিগমের অ্যাফালটাম বিভাগ ৷ যুদ্ধের জেরে পিচ রাস্তা তৈরির অন্যতম প্রধান উপাদান বিটুমিনের জোগান যেমন কমেছে, তেমনই দামও বেড়েছে অনেক ৷ ফলে রাস্তা তৈরির জন্য মিলছে না-পর্যাপ্ত পিচ ৷ যার জেরে গত বেশ কয়েকদিন ধরে রাস্তা তৈরির কাজ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ৷
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, রাস্তা তৈরির কাঁচামাল বা হরমিক্স পরিমাণ মতো বানাতে সমস্যা হচ্ছে ৷ মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিটুমিনের দাম ৷ 30-40 শতাংশ দাম বেড়ে গেছে ৷ একেতেই টাকা পয়সার সমস্যা, তার উপর ভোটের সময় ফাইল পাশ করানো নিয়েও রয়েছে বিভিন্ন জটিলতা ৷ তার উপর বাড়তি খরচ ৷ সব মিলিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে রাস্তা তৈরি বা সংস্কারের কাজ ৷ আর এতে গোটা প্রক্রিয়া ধীর গতিতে এগোচ্ছে বলেই জানাচ্ছেন আধিকারিকরা ৷
উল্লেখ্য, ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধের জেরে প্রায় মাসখানেক বন্ধ ছিল হরমুজ প্রণালী ৷ যে হরমুজ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে আসে অপরিশোধিত তেলের জাহাজ ৷ আর যুদ্ধের জন্য এতদিন অপরিশোধিত তেল কম আসায় সমস্যা বেড়েছে ৷ ফলে বিটুমিন তৈরি হচ্ছে না ৷ সমস্যায় পড়েছে কেএমসি-র অ্যাফালটাম বিভাগ ৷
উল্লেখ্য, কলকাতা পুরনিগম আইওসিএল থেকে বিটুমিন কিনে থাকে ৷ দুই থেকে তিনদিন অন্তর কলকাতা পুরনিগম তেল সংস্থার থেকে বিটুমিন কেনে ৷ কিন্তু, অপরিশোধিত তেল না-আসায় বিটুমিনের উৎপাদন প্রায় বন্ধ ৷ ফলে তেল সংস্থার থেকে বিটুমিন পাচ্ছে না কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷
এই প্রসঙ্গে কেএমসি-র এক আধিকারিক বলেন, "অপরিশোধিত তেলের থেকে প্রথমে বিমানের জ্বালানি, তারপর পেট্রল, ডিজেল, আলকাতরা তৈরি হয় ৷ সবশেষে মেলে এই বিটুমিন বা পিচ ৷ কিন্তু, সেই অপরিশোধিত তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশে আসছে না ৷ তাই সময়মতো বিটুমিনের সরবরাহ নেই ৷ তার উপর অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায়, বিটুমিনের দামও বেড়ে গিয়েছে ৷ স্বাভাবিক নিয়মে এক মেট্রিক টন পিচের দাম 52 থেকে 56 হাজার টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে ৷ পয়লা এপ্রিল থেকে সেই দাম বেড়ে প্রতি মেট্রিক টনে 77-78 হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে ৷ এক ধাক্কায় অনেকটা দাম বেড়ে যাওয়ায় কর্পোরেশন পর্যাপ্ত পরিমাণে বিটুমিন কিনতে সমস্যায় পড়েছে ৷"
সূত্রের খবর, শহরের ছোট-বড় অনেকগুলো জায়গায় রাস্তার কাজ চলছে ৷ গড়াগাছা এবং পামার বাজার মিলিয়ে সড়ক বিভাগের দু’টি প্ল্যান্টে দিনে প্রায় 2000 মেট্রিক টন হটমিক্স উৎপাদন হয় ৷ তার জন্য প্রতিদিন 100 থেকে 110 মেট্রিক টন বিটুমিন প্রয়োজন ৷ দাম বেড়ে যাওয়ার জেরে প্রতিদিনের হিসেবে প্রায় 20 থেকে 25 লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বিটুমিনের খরচ মেটাতে হচ্ছে ৷
পিচ দীর্ঘদিন রেখে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে ৷ দুই থেকে তিন দিনের স্টক একসঙ্গে রাখা যায় ৷ শেষ হয়ে গেলে আবার অর্ডার করতে হয় ৷ কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন পর্যাপ্ত পিচ পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনি অতিরিক্ত দাম দিতে হচ্ছে কলকাতা পুরনিগমকে ৷