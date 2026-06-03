অন্নপূর্ণা যোজনার কাজে 300 শিক্ষক, প্রশ্নের মুখে স্কুলের পঠনপাঠন; বন্ধ মিড-ডে মিল
সরকারি পরিষেবার কাজে সরাসরি নিযুক্ত হয়েছেন শিক্ষকরা ৷ তাতেই কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বন্ধের মুখে পড়াশোনা ও মিড-ডে মিল ৷
Published : June 3, 2026 at 9:45 AM IST
কলকাতা, 3 জুন: সরকারের লক্ষ্য এখন প্রতিশ্রুতি পূরণ । তাই অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপের কাজ চলছে জোর কদমে । এই কাজেই এবার কলকাতা কর্পোরেশনের পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 300 শিক্ষককে আপাতত নিয়োগ করা হয়েছে । সম্প্রতি এই বিষয়ে নির্দেশিকা জারি হতেই সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের পঠনপাঠন প্রশ্নের মুখে । শুধু তাই নয়, অধিকাংশ স্কুলে বন্ধ হয়েছে গিয়েছে মিড-ডে মিল ।
রবিবার ছুটির দিন থাকলেও নির্দেশিকা জারি হয়েছিল শিক্ষকদের অন্নপূর্ণা যোজনার কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছে । সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য বিভাগ-সহ অন্যান্য বিভাগের কর্মীরা রবিবার থেকেই কাজ শুরু করেন ।
প্রতিটি বরো অফিসে পৌঁছে গিয়েছে এই প্রকল্পের সরকারি আবেদনপত্র । 12 পাতার ফর্ম নিয়ে নাগরিকদের দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছেন পুরকর্মী থেকে বিএলও । তাঁরাই বোঝাবেন কীভাবে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে । এবার এই কাজ আরও জোর দিয়ে করার প্রস্তুতি নিল কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ।
সম্প্রতি এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কলকাতা পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 300 জন শিক্ষককে এই কাজ করতে হবে । তাঁরা এখন থেকে যতদিন না উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আবার নির্দেশ আসছে তত দিন এই কাজ করবেন । এই কাজের জন্য শিক্ষা বিভাগের পরিবর্তে এখন থেকে সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগের কর্তাদের কাছে তাঁরা রিপোর্ট করবেন ৷
তবে তৃণমূল আমলে এমনিতেই পুর শিক্ষা কাঠামো তলানিতে গিয়ে ঠেকে গিয়েছে ৷ সেখানে 300 জন শিক্ষককে এক ধাক্কায় তুলে নেওয়াতে বন্ধ হয়েছে অধিকাংশ পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা । এই সমস্ত স্কুলগুলির সিংহভাগ পড়ুয়া প্রান্তিক পরিবারের । স্কুলে এলেই তাঁদের পঠনপাঠনের সঙ্গে দুপুরে পুষ্টিকর খাবার জোটে । অনেক পড়ুয়া সেই টানেও স্কুল আসে । শিক্ষক সঙ্কটে সেই স্কুল বন্ধ হতেই অনিয়মিত হয়ে গিয়েছে মিড-ডে মিলের পুষ্টিকর সুষম খাদ্য ।
কলকাতা কর্পোরেশনে তৃণমূল জমানায় পুর স্কুলের সংখ্যা কমতে কমতে ঠেকেছে 250-র আশেপাশে । সেখানে কমবেশি 13-14 হাজার পড়ুয়া রয়েছে । শিক্ষক রয়েছে হাতে গোনা । আছে বেশ কিছু পার্শ্বশিক্ষক । তাঁরা যে সমস্ত স্কুলে আছেন, সেগুলো এখন খোলা রয়েছে । সেখানে পঠনপাঠন ও মিড-ডে মিল দেওয়া হচ্ছে ।
এই বিষয়ে শিক্ষকরা প্রকাশ্যে মুখ না-খুললেও কমবেশি আক্ষেপ করছেন পড়ুয়াদের কথা ভেবে । অনেকের কথায়, প্রান্তিক পরিবারের ছেলে মেয়েগুলোর এমনিতেই বাড়িতে পড়ানোর কেউ নেই । তাদের নিয়মিতভাবে স্কুলে আনা জরুরি । অভ্যাস চলে গেলে শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরে যাবে । যেটা করোনার সময় হয়েছিল । সে সময় স্কুলছুট বেড়েছিল ।