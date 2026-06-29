মিড ডে মিলের বস্তায় চাল কম, রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘিরে বিক্ষোভ স্কুলে
মিড-ডে মিলের জন্য আজ মোট ছ'টি বস্তায় 300-কেজি চাল এসেছিল। বস্তাগুলির সেলাই খোলা ছিল। চালের বস্তাগুলি ওজন করে দেখা যায়, বস্তায় 70 কেজি চাল কম।
Published : June 29, 2026 at 1:24 PM IST
হাবড়া, 29 জুন: মিড ডে মিলের বস্তায় চাল কম। ধরলেন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভ ছড়াল গ্রামবাসীদের মধ্যে। বিজেপি নেতৃত্ব সোচ্চার হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হল চালের বস্তাগুলি। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ার সোনাকেনিয়া নবপল্লি বিদাবীথি হাই স্কুলে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিডিওকে বিষয়টি জানিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সহ-শিক্ষামূলক সোনাকেনিয়া নবপল্লি বিদ্যাবীথি হাইস্কুলে প্রায় পাঁচশো ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। তারমধ্যে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রায় 300 ছাত্রছাত্রী মিড ডে মিলের খাবার খায়। সোমবার সকালে মিড ডে মিলের খাবারের জন্য রেশন ডিলারের পাঠানো সমস্ত চাল স্কুলে নামানো হচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন, সরকারি সিল মারা ওই বস্তাগুলির সেলাই খুলে তা আবার নতুন করে সেলাই করা হয়েছে। বাসিন্দারা তখন তা নিয়ে সোচ্চার হোন। বস্তা খুলে চাল নামানো হয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ তোলেন। তাঁরা চালের বস্তা মেপে দেখানোর দাবি তোলেন। গ্রামবাসীদের চাপে পড়ে স্কুলের মিড ডে মিলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চালের বস্তাগুলি মাপার ব্যবস্থা করেন। তখন দেখা যায়, প্রত্যেকটি বস্তায় 10 থেকে 15 কেজি করে চাল কম রয়েছে।
শফিকুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ডিলারের সঙ্গে যোগসাজশ করে মিড ডে মিলের চালের বস্তায় চাল কম কম দেওয়া হচ্ছে। গরিব ছাত্রছাত্রীদের দুপুরের খাবার চুরি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স। তাই আমরা চাই, মিড ডে মিলের দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সনাক্ত করা হোক। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক।' স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রঞ্জন কুমার দাস বলেন, 'মিড ডে মিলের জন্য আজ মোট ছ'টি বস্তায় 300 কেজি চাল এসেছিল। গ্রামবাসীরা আমাদের জানান, বস্তাগুলি সেলাই খোলা আছে। আমাদের সন্দেহ হওয়ার পরে চালের বস্তাগুলি ওজন করানোর ব্যবস্থা করি। 70 কেজি চাল কম রয়েছে। ঘটনাটি আমরা বিডিওকে জানিয়েছি। বিডিও অফিস থেকে যেমন নির্দেশ আসবে, আমরা সেটাই করব। অতীতে চালের বস্তায় পোকা পেয়েছি। আমরা সে চাল ফেরত দিয়েছি। মিড ডে মিলের চালের দুর্নীতির সঙ্গে স্কুলের কেউ কোনও ভাবেই জড়িত নয়।'
যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রেশন ডিলারের সঙ্গে স্কুলের যোগসাজশ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বস্তায় চাল কম দেওয়ার ঘটনা চলছে। ধরা পড়ার পরে রেশন ডিলার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ পরস্পরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। বিজেপির হাবড়া তিন নম্বর মন্ডলের সভাপতি তারক সাহা বলেন, "অতীতে হাবড়ায় চাল চোরের রাজত্ব ছিল। তখন থেকে বাচ্চাদের মিড ডে মিলের চালের বস্তায় চাল কম দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়। আজ গ্রামবাসীরা বিষয়টি ধরে ফেলেছেন। আমরা সরকারের নির্দিষ্ট দফতরে অভিযোগ জানিয়েছে। কোনও রকম ভাবেই এই দুর্নীতি প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
বিডিও সুবীর কুমার দণ্ডপাট ঘটনাটি জানার পর বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার সঙ্গেও কথা বলেছেন। অভিযুক্ত রেশন ডিলারকে শোকজ করা হচ্ছে।