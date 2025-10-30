চাঞ্চল্যকর তথ্য: সুন্দরবনে আকাশেও মাইক্রোপ্লাস্টিক ! সংকটে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল
আইআইএসইআর কলকাতার গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে ৷ গবেষকরা জানাচ্ছেন, সুন্দরবনের আকাশ আর বিশুদ্ধ নেই ৷
Published : October 30, 2025 at 2:12 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: প্লাস্টিক দূষণ আর শুধুমাত্র মাটি বা নদীতে সীমাবদ্ধ নেই । এখন তা নীরবে মিশে যাচ্ছে আমাদের শ্বাসযোগ্য বাতাসেও । সদ্য প্রকাশিত এক গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই ভয়াবহ তথ্য । ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান আইআইএসইআর কলকাতা (ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ) জানাচ্ছে, সুন্দরবনের মতো এক নির্জন ও সংরক্ষিত ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চলের আকাশেও ভেসে বেড়াচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক কণিকাগুলি ।
ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশে এই প্রথম এই ধরনের প্রমাণ মিলল । এই প্রকাশনা আন্তর্জাতিক জার্নাল Science of the Total Environment-এ প্রকাশিত হয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক মহলে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে । গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ দারভা এবং প্রধান লেখক হিসেবে রয়েছেন গবেষক অভিনন্দন ঘোষ ।
প্রকল্পের অধীনে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে নয় দিনের একটি গবেষণা অভিযান চালানো হয় সুন্দরবনের এক নির্জন দ্বীপে । এই দ্বীপটিতে কোনও জনবসতি নেই এবং পুরোপুরি সংরক্ষিত । তবু সেখানকার বাতাসেই PM10 মাপার জন্য ব্যবহৃত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এয়ার স্যাম্পলার ব্যবহার করে পাওয়া গিয়েছে, প্রতি 100 ঘনমিটার বাতাসে গড়ে 10টি করে মাইক্রোপ্লাস্টিক কণিকা ! গবেষকরা জানিয়েছেন, এই ঘনত্ব অত্যন্ত উদ্বেগজনক, বিশেষত এমন একটি প্রত্যন্ত এবং সংরক্ষিত অঞ্চলের জন্য ।
গবেষক অভিনন্দন ঘোষ বলছেন, "আমরা যা দেখছি, তা হল-সুন্দরবনের আকাশ আর বিশুদ্ধ নেই । বাতাসই এখন দূষণের বাহক হয়ে উঠেছে । শহর, গ্রাম থেকে উড়ে আসছে প্লাস্টিকের কণিকা, পাখির মতো ভেসে ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যন্ত বনাঞ্চলেও ।"
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই প্লাস্টিক কণিকাগুলি প্রধানত ছিল সুতো বা ফাইবার এবং ছোট টুকরো কিংবা ফ্র্যাগমেন্টস । এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল কালো রঙের কণিকা, যা সাধারণত জলে ভেসে থাকা পুরনো পলিথিন, মাছ ধরার জাল ইত্যাদি থেকে আসে । অত্যাধুনিক μ-Raman spectroscopy ব্যবহার করে গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন যে এই কণিকাগুলিতে পলিপ্রোপিলিন (PP) ও পলিথিন (PE) জাতীয় বহুল ব্যবহৃত প্লাস্টিক উপাদান রয়েছে, যা মাছ ধরার জাল, প্যাকেজিং এবং টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত হয় ।
সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হল, কীভাবে স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ ও আবহাওয়া এই মাইক্রোপ্লাস্টিক পরিবহণে ভূমিকা রাখছে । গবেষকরা বলছেন, স্থলবায়ু (land breeze) প্রবাহের সময়, দক্ষিণবঙ্গের নগর ও গ্রামীণ অঞ্চল, এমনকি কলকাতা ও সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের বাফার জোন থেকেও প্লাস্টিক কণিকা আকাশপথে প্রবেশ করছে অরণ্যের গভীরে ।
অন্যদিকে, সমুদ্রীয় বায়ু (sea breeze) প্রবাহের সময় সাগরের জল থেকে বুদবুদের মাধ্যমে বাতাসে উঠে আসা প্লাস্টিক আবার ভূখণ্ডে ফিরছে । গভীর কুয়াশা বা ফগের সময় মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি ঝড়ের গতিতে বাড়ে বলেও জানিয়েছেন গবেষকরা । এই ক্ষুদ্র কণাগুলি সহজেই ম্যানগ্রোভ গাছের পাতায় জমতে পারে, মাটিতে পড়ে মিশে যেতে পারে তথা জলের স্রোতে পৌঁছাতে পারে খাদ্যচক্রেও ৷ ফলে মারাত্মক ecological imbalance-এর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ দারভা বলেন, "আমরা বরাবর ভাবতাম, প্লাস্টিক দূষণ ভূতলের সমস্যা কিংবা জলদূষণ । এখন সময় এসেছে, আকাশের দিকেও আমাদের নজর দেওয়ার । কারণ বায়ুমণ্ডলই এখন এক 'সাইলেন্ট কানেক্টর' । একবার এই প্লাস্টিক বায়ুতে ঢুকে পড়লে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে ।"
এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে IISER-এর গবেষকরা এখন দাবি তুলেছেন, যাতে ভারতের জাতীয় ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম (NCAP) এবং উপকূল সংরক্ষণ নীতিমালায় 'এয়ারবর্ন মাইক্রোপ্লাস্টিক' সমস্যাটিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।
গবেষকদের মতে, এটি এখন শুধুই পরিবেশগত নয়, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও গুরুতর উদ্বেগের কারণ । এই গবেষণা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, প্লাস্টিক দূষণ কোনও একক সমস্যায় সীমাবদ্ধ নয় । তা বাতাস, জল, মাটি-সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ছে । আর সেই সঙ্গে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে - পৃথিবীর আদিমতম অরণ্য, প্রকৃতির নিঃশব্দ পাহারাদার সুন্দরবন যদি রক্ষা না-পায়, তবে আর কে পাবে ? বাস্তব বলছে, প্লাস্টিক এখন কেবল জমছে না, উড়ে বেড়াচ্ছে । আর সেখান থেকেই বিপদটা আরও গভীর ।