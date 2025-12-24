বাইরের রাজ্যের নয়, নিয়োগ হওয়া মাইক্রো-অবজারভাররা পশ্চিমবঙ্গের: সিইও

বাইরের রাজ্যের নয়, নিয়োগ হওয়া মাইক্রো-অবজারভাররা পশ্চিমবঙ্গের: সিইও
হিয়ারিংয়ে ভোটারদের নথি সংগ্রহ ও তা আপলোড করবেন মাইক্রো-অবজারভাররা ৷ তাঁদের কেন্দ্রে নিয়োগ সম্পন্ন বলে জানালেন সিইও ৷
Published : December 24, 2025 at 9:20 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: 27 ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে এসআইআর-এর শুনানি পর্ব ৷ যে সকল ভোটারদের নাম 2002 সালের এসআইআর তালিকার সঙ্গে ম্যাপিং করা যায়নি এবং কিছু ক্ষেত্রে ভোটারদের দেওয়া নথিতে সমস্যা রয়েছে, মূলত তাঁদের এই শুনানিতে ডাকা হবে ৷ আর এই শুনানি শুরুর আগে জোরকদমে চলছে 4 হাজার 600 জন মাইক্রো-অবজারভারের প্রশিক্ষণ ৷ যাঁদের কাজ হবে, ইআরও এবং এইআরও-কে শুনানি পর্বে সাহায্য করা ৷
তবে, রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর থেকে নিযুক্ত মাইক্রো-অবজারভারদের নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যেখানে তিনি অভিযোগ করেছিলেন, কমিশন নিযুক্ত অবজারভাররা ভিনরাজ্যের ৷ তাঁরা রাজ্য ও এখানকার মানুষ সম্পর্কে অবগত নন ৷ তাহলে কীভাবে এই মাইক্রো-অবজারভাররা নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা ৷ সেই অভিযোগ এদিন খারিজ করে দিলেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ তিনি বলেন, "সব মাইক্রো-অবজারভার এই রাজ্যের ৷ তাঁদের তালিকা রাজ্যে থেকেই বাছা হয়েছে ৷ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও পিএসইউ বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে মাইক্রো-অবজারভার পদে ৷"
কিছুটা কড়া সুরেই সিইও বলেন, "এমনটা নয়, যে আমরা বাইরের কোনও রাজ্যে গিয়ে অবজারভার ধরে এনেছি ৷ মুম্বই বা দিল্লি থেকে নিয়ে আসিনি ৷ এঁরা সবাই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সরকারি অফিসে কাজ করেন ৷ সেখান থেকেই তাঁদের নেওয়া হয়েছে ৷ এবার কে কোনও রাজ্যের ভোটার, তা আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয় ৷"
মাইক্রো-অবজারভারদের কাজ সম্পর্কে সিইও বলেন, "ওঁদের প্রশিক্ষণ হয়েছে ৷ হিয়ারিংয়ের সময় মাইক্রো-অবজারভাররা সেখানে থাকবেন ৷ ভোটারদের নথি আপলোড করবেন ৷ কাজের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই ৷ সব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷" তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে মাইক্রো-অবজারভারদের সেন্টার নির্ধারণ হয়ে গিয়েছে ৷ আর সেই মতো তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে, বিএলও-দের একাংশ কমিশনের নোটিশের বাইরেও ভোটারদের শুনানিতে ডাকছেন ৷ যা নিয়ে এদিন স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত বলেন, "যাঁদের নাম আনম্যাপড, কেবল তাঁদেরই শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে ৷ এর বাইরে কাউকে নোটিশ পাঠানো হয়নি ৷ নোটিশের বাইরে কাউকে শুনানিতে আসতেও হবে না ৷ এখানে কোনও কনফিউশন থাকার বিষয় নেই ৷"