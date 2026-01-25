কুমারগঞ্জে SIR শুনানি কেন্দ্রে পুলিশের সামনেই চড় মাইক্রো অবজার্ভারকে !
Published : January 25, 2026 at 6:14 PM IST
বালুরঘাট, 26 জানুয়ারি: এসআইআর শুনানি শিবিরে কমিশন নিযুক্ত মাইক্রো অবজারভারকে চড় মারার অভিযোগ ৷ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ বিডিও দফতরের ভিতরে ৷ আহত মাইক্রো অবজারভার দিব্যেন্দু গড়াই কুমারগঞ্জ ব্লকের এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত ৷ এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা এবং তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে মাইক্রো অবজার্ভারের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে ৷ পালটা মাইক্রো অবজার্ভারের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷
শনিবার কুমারগঞ্জের জাখিরপুরে অবস্থিত বিডিও দফতরে চলছিল এসআইআর শুনানি-র কাজ ৷ জাকিরপুর অঞ্চলের 22, 23 ও 25নম্বর বুথের 171 জনের শুনানি চলছিল ৷ ভোটারদের থেকে নথি সংগ্রহ করে, তা যাচাই করছিলেন মাইক্রো অবজার্ভার তথা বালুরঘাট এলআইসি অফিসের ডেভেলপমেন্ট অফিসার দিব্যেন্দু গড়াই ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরেক মাইক্রো আবজার্ভার দিলীপ লাকড়া ৷
অভিযোগ করা হয়েছে, মাইক্রো অবজার্ভার নাকি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভোটারদের নামেই মিস-ম্যাচ আছে বলে কমেন্ট দিচ্ছিলেন শুনানিতে ৷ আর সেই অভিযোগে, বিশাল সংখ্য়ায় লোকজন বিডিও দফতরের শুনানি কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকে মাইক্রো অবজার্ভারকে মারধর শুরু করে ৷ তাঁকে চড়, ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ ৷
তবে, এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশের সামনেই কমিশন নিযুক্ত মাইক্রো অবজার্ভারদের উপরে হামলা চালানো হয়েছে ৷ তবে, সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মী কোনও পদক্ষেপ করেননি বলে অভিযোগ করা হয়েছে বিজেপির তরফে ৷ যদিও, মাইক্রো অবজার্ভারদের উপর হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিডিও শ্রীকুমার বিশ্বাস ৷ তিনি আক্রান্তদের উদ্ধার করে নিয়ে যান ৷
যদিও ইচ্ছাকৃত নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আক্রান্ত মাইক্রো অবজার্ভার ৷ তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপারকে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিযোগ জানিয়ে ইমেল করেছেন ৷ সিইও দফতরেও এ নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷
অভিযোগে তিনি লিখেছেন, "শুনানি চলাকালীন 80-90 জনের একটা ভিড় শুনানি কেন্দ্রে ঢুকে পড়ে ৷ তাঁরা আমাকে চড় মারে ৷ আমার পিঠে ও বুকে আঘাত করা হয় ৷ এমনকি আমাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেয় কেউ-কেউ ৷"
এই ঘটনায় বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক রজত ঘোষ বলেন, "কুমারগঞ্জ বিডিও অফিসে মাসখানেক ধরে এসআইআরের কাজ চলছে ৷ এদিন এখানে মাইক্রো অবজার্ভার ছিলেন দিব্যেন্দু গড়াই এবং দিলীপ লাকড়া । সেখানে এসআইআর ফর্মে 17 জনের মিস ম্যাচ ধরা পড়ে ৷ বাবা-ছেলের বয়সের পার্থক্য কারও আট বছর, কারও 10 বছর ৷ এই বিষয়ে তিনি নথিতে কমেন্ট করায়, তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী তথা বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডলের ডান হাত খালেক মণ্ডলের নেতৃত্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয় ৷ এরপর দুই অবজার্ভারকে চড়, কিল, ঘুষি মারা হয়েছে ৷"
পাল্টা তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সম্পাদক মফিজুদ্দিন মিয়াঁ অভিযোগ করেছেন, "এ দিন কুমারগঞ্জ ব্লকের জাকিরপুর অঞ্চলের রাইখন বুথের কিছু মানুষকে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা হিয়ারিং-এর জন্য ডাকে ৷ সেখানে মাইক্রো অবজার্ভার দিব্যেন্দু গড়াই সমস্ত কাগজ থাকা সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের নাম যাতে বাদ যায়, তাই নির্বাচন কমিশনের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করছিলেন ৷ তাঁদের কাগজে, নোটিশে লিখছিলেন নো-ম্যাচ, নো-ফাউন্ড ৷ এইভাবে যাঁরা প্রকৃত ভোটার, 2002 সালে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন বংশানুক্রমে, তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন ৷"
এই ঘটনার নিন্দা করে বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা, বিশেষত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের দুধেল গাই বলেন, তারা এসআইআর-এর কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে ৷ গতকাল সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জে এক মাইক্রো অবজার্ভারকে একজন তৃণমূল নেতা তথা দুধেল গাই চড় মারে ৷ এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশকারাতেই হচ্ছে ৷ আমি নির্বাচন কমিশনকে বলব কঠোর হাতে এদের দমন করতে । এদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে ।"