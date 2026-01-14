ETV Bharat / state

লাইফ ইন আ মেট্রো...বিভীষিকা ! কর্মীর অভাব কবে কাটবে

নির্বাচনের আগে শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ককে শক্তিশালী করতেই পরিষেবায় জোর না-দিয়ে মেট্রোর একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন? উঠছে প্রশ্ন ৷

কর্মীর অভাবেই মেট্রো সফর হয়ে উঠছে বিভীষিকাময় ! (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 14, 2026 at 7:41 PM IST

5 Min Read
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বঙ্গে রেল পরিবহণ কেন্দ্রের শাসকদলের অন্যতম হাতিয়ার ৷ আগামী 17 জানুয়ারি রাজ্য সফরে এসে বন্দে ভারত স্লিপার ও আটটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । অথচ মহানগরীর গর্ব দেশের প্রথম মেট্রো পরিষেবা কলকাতা মেট্রোরেলের নেটওয়ার্ক বর্তমানে যাত্রীদের দুঃস্বপ্নের পরিবহণে পরিণত হয়েছে । তাহলে কি নির্বাচনের আগে শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ককে শক্তিশালী করতেই মেট্রোর একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ? পরিষেবায় জোর না-দেওয়ার জন্যই কি শহরের লাইফলাইন ক্রমেই যাত্রীদের কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠছে ? উঠে আসছে এমনই একাধিক প্রশ্ন ৷

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শহরে স্মার্ট হচ্ছে পরিবহণ ব্যবস্থা । তেমনই বৃদ্ধি পেয়েছে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের পরিধিও । ব্লু লাইন বা নর্থ সাউথ লাইনের পাশাপাশি হয়েছে ইয়েলো, গ্রিন, অরেঞ্জ ও পার্পেল লাইন । শহরের বাইরেও সম্প্রসারিত হচ্ছে মেট্রো নেটওয়ার্ক । নিমেষে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে আরামে পৌঁছতে যাত্রীদের কাছে এক নম্বর পছন্দ মেট্রোরেল । কিন্তু শহরের মেট্রো নেটওয়ার্ক যতই বড় হচ্ছে, ততই সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ছে এই পরিষেবা ৷

কলকাতা মেট্রোর বর্তমান মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ব্যস্ত সময়ে নানা কারণে বন্ধ থাকছে মেট্রো পরিষেবা ৷ হয়রানির মুখে পড়তে হয় যাত্রীদের ৷ মঙ্গলবার সকাল সকাল আবারও তাঁদের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয় ৷ সকালে অফিস টাইমে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের ব্লু লাইনে হঠাৎই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় । যার জেরে সুড়ঙ্গ পথের মাঝেই স্তব্ধ হয়ে যায় মেট্রো চলাচল এবং পুরো রেকটি অন্ধকার হয়ে যায় । স্বাভাবিকভাবেই মেট্রোর ভেতরে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ।

বেশ কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় থাকার পর থার্ড রেলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয় । তবে এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, যাত্রীদের সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়নি । বরং ট্রেনটিকে নেতাজি ভবন পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আটকে পড়া যাত্রীদের ট্রেন থেকে ওই স্টেশনেই নামানো হয়েছিল । এই বিষয়ে ইটিভি ভারত কলকাতা মেট্রোর বর্তমান মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসএস কান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনিও এই একই দাবি করেন ৷

তিনি আরও জানিয়েছেন যে, যে ট্রেনটি সুড়ঙ্গে আটকে পড়েছিল সেটি পাইলট রেক ছিল ৷ তাই তাতে হাতে গোনা কয়েকজন যাত্রী ছিলেন । অথচ পাইলট রেকে যাত্রী সফর করার কথা নয় । পরিষেবা শুরু হওয়ার আগে লাইন ক্লিয়ার রয়েছে কি না সেটা দেখার জন্যেই কমার্শিয়াল রান শুরু হওয়ার আগে একটি পাইলট রেক চালানো হয় ।

বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানে কলকাতা মেট্রোর নেটওয়ার্কের যতগুলি রুট রয়েছে অর্থাৎ ব্লু, ইয়েলো, গ্রিন, অরেঞ্জ ও পার্পেল লাইন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাত্রীর চাপ থাকে ব্লু ও গ্রিন লাইনে । আর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লাইন হল বিমানবন্দর বা ইয়েলো লাইন । এই তিনটি লাইনেই সাম্প্রতিক সময়ে কিছু না কিছু বিভ্রাট লেগেই রয়েছে, যার মধ্যে ব্লু লাইনে সমস্যা সবচেয়ে বেশি । স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীদের কাছে ব্লু লাইনের পরিষেবা এখন ত্রাসে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ । মনে আশঙ্কা নিয়েই যাত্রীদের ব্লু লাইনে সফর করতে হয় ৷

আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত মেট্রো রেলওয়ে প্রগতিশীল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহ সভাপতি শুভাশিস সেনগুপ্ত এর জন্য কর্মীর অভাবকেই দায়ী করছেন । তিনি আরও বলেন যে, এই বিষয়টি বারে বারে কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না । কলকাতা মেট্রোয় নেটওয়ার্ক বাড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় কর্মী সংখ্যা অপ্রতুল । সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকেও জানানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি । মন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ।

তিনি আরও বলেন যে, বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় মেট্রো প্রশাসন রেকের সমস্যার জন্য বিভিন্ন সময় দেরি হচ্ছে বলে দাবি করছে অথচ যেই রেকগুলি বর্তমানে পরিষেবা দিচ্ছে, সেগুলি নতুন প্রযুক্তির অত্যাধুনিক স্মার্ট রেক । অন্যদিকে, বিজেপি সমর্থিত মেট্রো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মানস মজুমদারও এককথায় কর্মীর অপ্রতুলতাই যে প্রধান কারণ সেই বিষয়টি জানিয়েছেন । তিনি বলেন যে, "কর্মীর অভাবের জন্যেই যত বিপত্তি দেখা দিচ্ছে । বারে বারে কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না ।"

প্রসঙ্গত, ব্লু লাইনে মেট্রো বিভ্রাট নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছে । কখনও রেক আটকে পড়ছে আবার কখনও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে ৷ আবার কখনও নির্দিষ্ট সময়ে মেট্রো ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না । দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ হয়ে রয়েছে মেট্রোয় কর্মী নিয়োগ । বিভিন্ন রুট থেকে কর্মীদের বদলি করে মেট্রো চালানো হচ্ছে । এই সমস্যাগুলির সমাধান করে কবে মেট্রো আবার তার পুরনো গরিমা অনুযায়ী পরিষেবা দেবে, সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে শহরবাসী ৷

সম্পাদকের পছন্দ

