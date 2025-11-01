গ্রিন লাইনে মেট্রোর সময়সূচিতে রদবদল, ইয়েলোতে বাড়ছে পরিষেবা
প্রতি শনিবার ও রবিবার ইয়েলো লাইনে দুটি মেট্রোর মধ্যে ব্যবধানের সময়ও কমিয়ে আনা হয়েছে । সোম থেকে শুক্রবার এগিয়ে আনা হয়েছে মেট্রোর সময় ৷
Published : November 1, 2025 at 12:26 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: নিত্যযাত্রীদের জন্য সুখবর । আজ থেকেই গ্রিন লাইনে শুধুমাত্র সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শনিবার করে প্রথম মেট্রোর সময় এগিয়ে আনা হচ্ছে । অন্যদিকে, আগামী সপ্তাহের শনিবার থেকেই ইয়েলো লাইনে বাড়বে পরিষেবার সংখ্যা । যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই সময়সূচিতে রদবদল বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেলে কর্তৃপক্ষ ৷
গ্রিন লাইনে মেট্রোর সংখ্যা কমছে: যদিও পাশাপাশি গ্রিন লাইনে পরিষেবার সংখ্যা কিছুটা কমানো হচ্ছে । এবার থেকে শনিবার 226টি পরিষেবার পরিবর্তে 186টি মেট্রো চালানো হবে ৷ যার মধ্যে 93টি আপ এবং 93টি ডাউন মেট্রো চলবে ।
- শনিবার দিনের প্রথম পরিষেবা: হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6টা 30 মিনিটে (সময়ের কোনও পরিবর্তন নেই) ৷ সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো 6টা 39 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 6টা 32 মিনিটে ।
- শনিবার দিনের শেষ পরিষেবা: হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9টা 45 মিনিটে । সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9টা 47 মিনিটে ৷ শেষ মেট্রোর সূচিতে কোনও পরিবর্তন নেই ৷
ইয়েলো লাইনে প্রথম ও শেষ মেট্রোয় সময় পরিবর্তন: বাড়ি ফেরার সময় যাতে অনেকক্ষণ মেট্রোর জন্য অপেক্ষা না করতে হয়, কিংবা ভিড় মেট্রোয় ঠেলাঠেলি করে উঠতে না হয় তাই এবার ইয়েলো লাইনে মেট্রোর সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তবে সপ্তাহের অন্যান্য দিনে নয়, বরং বর্ধিত পরিষেবা চালানো হবে সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শনিবার ও রবিবার । এটি কার্যকর হবে 8 নভেম্বর থেকে ৷ পাশাপাশি ইয়েলো লাইনে এগিয়ে আনা হয়েছে মেট্রোর সময় ৷
সোমবার-শুক্রবার: আগামী সপ্তাহ থেকে সোমবার থেকে শুক্রবার ইয়েলো লাইনে সারাদিনে চলবে 120টি পরিষেবা । এর মধ্যে 60টি আপ ও 60টি ডাউন পরিষেবা মিলবে । সোমবার থেকে দিনের প্রথম মেট্রোর সময় এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে । অন্যদিকে, দিনের শেষ মেট্রোর সময়ও পেছনো হয়েছে ।
- দিনের প্রথম পরিষেবা: নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 7টা 55 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 7টা 18 মিনিটে । জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 8টার পরিবর্তে মিলবে সকাল 7টা 40 মিনিটে ।
- দিনের শেষ মেট্রো: নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 8টার পরিবর্তে মিলবে রাত 8টা 58 মিনিটে । জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 8টা 5 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 9টা 18 মিনিটে ।
শনিবার: প্রতি শনিবার 44টি মেট্রোর পরিবর্তে সারাদিনে 92টি পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ এই মোট সংখ্যার মধ্যে 46টি আপ ও 46টি ডাউন মেট্রো চলবে ।
- দিনের প্রথম মেট্রো: নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 7টা 35 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 7টা 18 মিনিটে । জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 8টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 7টা 40 মিনিটে ।
- দিনের শেষ মেট্রো: নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 8টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 8টা 58 মিনিটে । জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 8টা 20 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 9টা 18 মিনিটে ।
রবিবার: আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি রবিবার সারাদিনে 40টির পরিবর্তে মিলবে 78টি পরিষেবা । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 39টি আপ ও 39টি ডাউন পরিষেবা থাকছে । সকাল 9টা 18 মিনিট থেকে রাত 9টা 30 মিনিট পর্যন্ত মিলবে পরিষেবা ।
- দিনের প্রথম পরিষেবা: নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 8টা 35 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 9টা 18 মিনিটে । জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রথম মেট্রো সকাল 9টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 9টা 40 মিনিটে ।
- দিনের শেষ মেট্রো: নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 7টা 50 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 8টা 58 মিনিটে । জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 8টা 10 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 9টা 18 মিনিটে ।
মেট্রোর সময়ের ব্যবধান কমল: প্রতি শনিবার ও রবিবার ইয়ালো লাইনের দুটি মেট্রোর মধ্যে 35 মিনিটের ব্যবধানে সময় কমিয়ে 18 মিনিট করা হয়েছে । অর্থাৎ এবার থেকে এই রুটে প্রতি 18 মিনিট অন্তর মিলবে একটি মেট্রো ।