এবার কলকাতা বইমেলার ভিতরেই থাকবে মেট্রোর টিকিট কাউন্টার, জানুন বাকি খুঁটিনাটি
এবছর কলকাতা বইমেলার ভিড় অনেকটাই বাড়বে বলে আশাবাদী গিল্ড কর্তৃপক্ষ ৷ তাই বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে মেট্রো রেলের তরফে ৷
Published : January 12, 2026 at 7:36 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: আগামী 22 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা । এ বছর বইমেলার 49তম বছর । আর এবার কলকাতা মেট্রোর তরফে বইপ্রেমীদের জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা ।
মেট্রোর বিশেষ টিকিট কাউন্টার
এবছর আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ভিতরেই টিকিট কাটতে পারবেন যাত্রীরা ৷ বইমেলার ভেতরেই থাকছে মেট্রোর টিকিট কাউন্টার । এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে কারণ, বর্তমানে কলকাতা মেট্রোর রুট অনেকাংশে বর্ধিত করা হয়েছে । যার ফলে শহরের নানা দিকে মেট্রোর মাধ্যমে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া সম্ভব । 2026 সালের কলকাতা বইমেলার ভিড় অনেকটাই বাড়বে বলে আশাবাদী গিল্ড কর্তৃপক্ষ ৷
কীভাবে টিকিট কাটা যাবে ?
গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এবছরই বইমেলা প্রাঙ্গণে মেট্রো রেলের মাধ্যমে হাওড়া বা এয়ারপোর্ট থেকে এসপ্ল্যানেড হয়ে সরাসরি পৌঁছনো যাবে । ফলে, আশা করা যায় এবারে বইমেলায় অন্যান্য জেলার আরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ আসবেন মেট্রোর মাধ্যমে । আমাদের অনুরোধে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মেলার দিনগুলোয় আরও বেশি সংখ্যক মেট্রো চালানোর । মেট্রোর একটি বিশেষ বুথ বইমেলার প্রাঙ্গণে থাকবে । যার সাহায্যে UPI-এর মাধ্যমে সরাসরি টিকিট কাটা যাবে । এমনকি রাত 9টা 35 মিনিটের বদলে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত 10টায় । কমানো হবে দুই মেট্রোর মধ্যে সময়ের ব্যবধানও ।" ছুটির দিনেও এই পরিষেবা চালু থাকবে বলেই জানায় গিল্ড ৷
বইমেলার উদ্বোধন
এবারের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার থিম আর্জেন্তিনা ৷ আগামী 22 জানুয়ারি বিকেল 4টে নাগাদ বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন আর্জেন্তিনার বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুস্তাবো কানসোত্রে এবং ভারতে নিযুক্ত আর্জেন্তিনার রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো কাউসিনো । এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের কবি, সাহিত্যিকও বিভিন্ন মন্ত্রীবর্গরা ।
ছোট-বড় সব মিলিয়ে এবার বইমেলায় অংশ নেবে প্রায় 1000-র বেশি স্টল । গত বছরের মতো এই বছরেও আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা গুগল লোকেশনের মারফত যে কোনও স্টল খুঁজে পাওয়ার সুবিধা থাকছে অ্যাপের সাহায্যে । মেলার বিভিন্ন দিকে থাকবে কিউআর কোড । যেটা স্ক্যান করলেই দেখা যাবে সম্পূর্ণ বইমেলার ম্যাপ ৷ বইমেলায় সিনিয়র সিটিজেন দিবস পালন করা হবে 30 জানুয়ারি এবং শিশু দিবস পালন করা হবে 1 ফেব্রুয়ারি ।
বইমেলার খুঁটিনাটি
গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে বলেন, "বইমেলায় প্রবেশের জন্য রয়েছে নয়টি তোরণ । তার মধ্যে দুটি হবে আর্জেন্তিনার স্থাপত্যের আদলে । এছাড়াও কিছুদিন আগে প্রয়াত হওয়া প্রফুল্ল রায়, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নামে দুটি তোরণ থাকছে । পাশাপাশি সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর নামাঙ্কিত একটি তোরণ থাকছে । এছাড়াও লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়ন হচ্ছে কবি রাহুল পুরকায়স্থর নামে । ভূপেন হাজারিকা এবং সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ নিয়ে 26 ও 27 জানুয়ারি হবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ।"
এ বছরের বইমেলা 13 দিন চলবে ৷ শেষ হবে 3 ফেব্রুয়ারি ৷