রবিতে গীতাঞ্জলি-কবি নজরুল রুটে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকবে মেট্রো, সন্ধ্যায় হতে পারে স্বাভাবিক

রবিতে গীতাঞ্জলি-কবি নজরুল রুটে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকবে মেট্রো, সন্ধ্যায় হতে পারে স্বাভাবিক
Metro services suspended :রবিবার কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের গীতাঞ্জলি এবং কবি নজরুল স্টেশনের মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকবে পরিষেবা।
Published : September 12, 2026 at 10:16 AM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর : 13 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ রবিবার কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের গীতাঞ্জলি এবং কবি নজরুল স্টেশনের মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকবে পরিষেবা।
মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ছুটির দিনে লাইনের পরিকাঠামো ঠিক করতেই এই পদক্ষেপ ৷ রবিবার ছুটির দিন হলেও বিভিন্ন কাজে বাইরে বেরোতে হয়। অন্যদিকে, সামনেই পুজো বলে কেনাকাটাও রয়েছে। যাঁরা মেট্রোয় যাতায়াত করবেন বলে ভাবছেন, বেশ কিছুটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। কারণ, মেট্রোরেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ওইদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা মেন লাইনের গীতাঞ্জলি এবং কবি নজরুল স্টেশনের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকবে। সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে সন্ধ্যার পর পরিষেবা স্বাভাবিক হতে পারে ৷
জানানো হয়েছে, নর্থ-সাউথ করিডোরের লাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য বন্ধ রাখা হবে পরিষেবা। গীতাঞ্জলি এবং কবি নজরুল স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে বিশেষ 'ট্রাফিক অ্যান্ড পাওয়ার ব্লক' থাকবে। ফলে সকাল 9 টা থেকে সন্ধ্যা 6.30 মিনিট পর্যন্ত শহীদ ক্ষুদিরাম এবং মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যে কোনও মেট্রো চলাচল করবে না।
সকাল 9টি থেকে সন্ধ্যা 6.30 পর্যন্ত কেবল দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) স্টেশনের মধ্যেই স্বাভাবিক মেট্রো চলাচল করবে। একই সময়ে মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম অংশের সমস্ত মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকবে।
কাজের অগ্রগতি দেখে সন্ধ্যা 6.30 মিনিটের পর পুরো ব্লু লাইনে, অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত পুনরায় স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল শুরু হবে।
পুজোর আর মাসখানেক বাকি ৷ এরপর ভিড় বাড়তে শুরু করবে মেট্রোয় ৷ তাই রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বাড়তি জোর দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ ৷