রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টানা পাঁচ রবিবার ব্লু লাইনে আংশিক বন্ধ মেট্রো পরিষেবা
Kolkata metro blue line : আগামী পাঁচ সপ্তাহ প্রতি রবিবার ব্লু লাইনে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম করিডোরে ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
Published : November 28, 2026 at 9:18 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর : রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী কয়েক সপ্তাহ প্রতি রবিবার কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম করিডোরে ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে বলেই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।
মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী 29 নভেম্বর এবং 6 ও 13 ডিসেম্বর সব রবিবার আংশিক পরিষেবা দেওয়া হবে এবং দিনের একটা বড় সময় আংশিকভাবে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকবে।
মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামিকাল এবং বাকি রবিবারগুলি সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত এই পাওয়ার ব্লক চলবে। তবে, সন্ধ্যা 6টার পর থেকে পুরো রুটেই পুনরায় স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।
29 নভেম্বর এবং 6 ডিসেম্বরের মেট্রোর সময়সূচি
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার বা টালিগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত কোনও মেট্রো চলবে না। তবে, এই সময়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন পর্যন্ত আপ ও ডাউন লাইনে মেট্রো পরিষেবা সচল থাকবে বলেই জানানো হয়েছে।
প্রথম মেট্রো
সকাল 9টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার এবং সকাল 9টায় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে প্রথম মেট্রো ছাড়বে।
শেষ মেট্রো
রাতের শেষ মেট্রো নির্ধারিত সময় মেনেই শহিদ ক্ষুদিরাম ও দক্ষিণেশ্বর থেকে ছাড়বে।
13 ডিসেম্বরের মেট্রোর সময়সূচি
আগামী 13 ডিসেম্বর রবিবার ব্লকের সময় আরও কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। ওই দিন সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান স্টেশনের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। তবে, দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করবে।
প্রথম মেট্রো
সকাল 9টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান এবং সকাল 9টা 15 মিনিটে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে।
শেষ মেট্রো
রাতের শেষ মেট্রো যথারীতি শহিদ ক্ষুদিরাম ও দক্ষিণেশ্বর থেকে নির্ধারিত সময়েই ছাড়বে। অন্যদিকে, গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকবে।
পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইন
যেহেতু রবিবার, তাই নিয়ম মেনেই পার্পল লাইন অর্থাৎ জোকা-মাঝেরহাট এবং অরেঞ্জ লাইনে অর্থাৎ কবি সুভাষ-বেলেঘাটা কোনও মেট্রো চলবে না।
বিমানবন্দর দক্ষিণেশ্বর সরাসরি পরিষেবা
এই দিনগুলিতে জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে দক্ষিণেশ্বর স্টেশন পর্যন্ত কোনও সরাসরি মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে না।