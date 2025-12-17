দমদমগামী রেকে ত্রুটি, দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা
বড়দিনের অপেক্ষায় থাকা শীতের শহরে আবার প্রশ্নের মুখে পড়ল মেট্রো পরিষেবা ৷ প্রায় 40 মিনিট পর স্বাভাবিক হয় মেট্রো চলাচল ৷
Published : December 17, 2025 at 10:38 PM IST
কলকাতা, 12 ডিসেম্বর: দিনের ব্যস্ত সময়ে আবারও ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা ! বুধবার সন্ধ্যায় ব্লু লাইনে প্রায় 40 মিনিট আংশিক বন্ধ রইল মেট্রো চলাচল ৷ সন্ধ্যা 7 টা 15 মিনিট নাগাদ মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন থেকে নেতাজি স্টেশনের দিকে যাওয়ার সময় আচমকাই বিকল হয়ে যায় মেট্রোর একটি রেক ৷ মহানায়ক উত্তম কুমার এবং নেতাজি- এই দুটি স্টেশনের মাঝে ঘটনাটি ঘটনায় সেখানে পৌঁছে মেরামত করতে বেশ খানিকটা বাড়তি সময় নিয়েছেন মেট্রোর ইঞ্জিনিয়ররা ৷ পরে 8 টা 5 মিনিট নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ৷
এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দক্ষিণেশ্বর এবং ময়দান স্টেশনের মধ্যে পরিষেবা চালু থাকলেও শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত মেট্রো চলেনি ৷ স্বভাবতই ধর্মতলা থেকে শুরু করে শহরের অন্য দিক থেকে দক্ষিণ কলকাতার দিকে যাওয়া যাত্রীরা চরম সমস্য়ার মুখোমুখি হন ৷ বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের লম্বা লাইন চোখে পড়ে ৷ অনেকে মেট্রো ছেড়ে অন্যভাবে গন্তব্যের দিকে রওনা দেন ৷ 8টা নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ৷ তখন প্রতিটি মেট্রোয় প্রবল ভিড় ৷ পরে রাতের দিকে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায় ৷
কলকাতা মেট্রোয় বিভ্রাট যাত্রীদের কাছে একেবারেই নতুন কোনও বিষয় ৷ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত শুধু শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত মেট্রো চলত ৷ তখনও বিভ্রাট ছিল নিত্যযাত্রীদের নিত্যসঙ্গী ৷ পরে ধীরে ধীরে আরও বেশ কয়েকটি রুটে মেট্রো চলতে শুরু করে ৷ কিন্তু তাতেও সামগ্রিক পরিকাঠামো বিশেষ উন্নত হয়নি ৷ উল্টে কর্মীদের উপর কাজের চাপ আরও বেড়েছে ৷ তার জেরে বিভ্রাট থেকে শুরু করে আরও নানা সমস্যা ক্রমশ বড় আকার নিতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ যাত্রীদের একটা বড় অংশের ৷
যান্ত্রিক ত্রুটির পাশাপাশি মেট্রোয় সামনে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনাও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে ৷ গত 25 নভেম্বর দমদম স্টেশনে ডাউন লাইনে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে ৷ বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ শহিদ ক্ষুদিরামগামী মেট্রো দমদম স্টেশনে ঢোকার মুখে একজন আচমকা ঝাঁপ দেন ৷ যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখতে হয় পরিষেবা ৷ ব্যস্ত সময়ে নাজেহাল হতে হয় অফিস যাত্রীদের ৷ পরিষেবা স্বাভাবিক হয় দুপুর 12টা 27 মিনিটে ৷ তার আগের ছদিনে মানে 19-25 অক্টোবরের মধ্যে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেওয়ার মোট তিনটি ঘটনা ঘটেছিল ৷
এবার বড়দিনের অপেক্ষায় থাকা শীতের শহরে আবার প্রশ্নের মুখে পড়ল মেট্রো পরিষেবা ৷ অন্য যে কোনও উৎসবের মতো কলকাতায় বড়দিনের আনন্দে মেতে উঠতে এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে অনেকেরই প্রধান ভরসা মেট্রো ৷ উৎসবের মুখে দিনের ব্যস্ত সময়ে মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হওয়া শহরবাসীদের চিন্তা আরও বাড়িয়ে দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷