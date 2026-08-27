ভরসন্ধ্যায় লন্ডভন্ড কলকাতার লাইফলাইন, ভোগান্তিতে নাজেহাল অফিস ফেরত যাত্রীরা

ভরসন্ধ্যায় লন্ডভন্ড কলকাতার লাইফলাইন, ভোগান্তিতে নাজেহাল অফিস ফেরত যাত্রীরা
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা নাগাদ পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে রেক বিকল হয়৷ আধঘণ্টা পর স্বাভাবিক হয় পরিষেবা৷
Published : August 27, 2026 at 9:55 PM IST
কলকাতা, 27 অগস্ট: বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নামলেই কলকাতার পাতালপথে ভিড় বাড়তে শুরু করে ৷ বেশিরভাগ অফিস যাত্রীই এই সময় বাড়ি ফেরার জন্য বেছে নেন মহানগরের মেট্রো পরিষেবাকে ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অফিস যাত্রীদের ঘর-মুখী সফর একেবারে সুখকর হল না ৷ মেট্রোর রেক বিকল হয়ে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ রইল পরিষেবা ৷ এর জেরে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে সাধারণ মানুষকে ৷
কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে ঘটনাটি ঘটে ৷ মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানা গিয়েছে যে এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বরগামী একটি রেক পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে হঠাৎ বিকল হয়ে যায় । বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই রেকে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয় । এর জেরে বিঘ্নিত হয় দক্ষিণ থেকে উত্তরগামী পরিষেবা ৷ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত একের পর এক স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে মেট্রো ৷
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের দিকে পরিষেবা প্রথমে স্বাভাবিক রাখা হয় ৷ তার পর পুরো পরিষেবাই বিভক্ত করে দেওয়া হয় ৷ মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানায় যে, দক্ষিণেশ্বর থেকে সেন্ট্রাল এবং মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হয় ৷
ফলে সন্ধ্যায় যাঁরা রবীন্দ্র সরোবর থেকে চাঁদনি পর্যন্ত কোনও একটি মেট্রো স্টেশন দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন, তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয় ৷ অনেককেই বিকল্প যানবাহন ব্যবহার করে গন্তব্যের দিকে রওনা দিতে হয় ৷ চাঁদনি চক থেকে অনেক যাত্রীকে সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে হেঁটেও যেতে দেখা যায় ৷ যাঁরা হাওড়ার দিকে যাবেন, তাঁদের অনেককে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের বাইরে থেকে বাস ধরতে দেখা যায় ৷ অনেকে আবার এসপ্ল্যানেড স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে দিয়ে ইস্ট-ওয়েস্ট (গ্রিন লাইন)-এর হাওড়া বা সল্টলেকগামী মেট্রো ধরেন ৷
মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রায় 20-25 মিনিটের চেষ্টায় বিকল রেকটি সরানো হয় ৷ তার পর ফের দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম এবং শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা শুরু হয় ৷ যেহেতু এই সময়ের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা দু’টি ভাগে চলছিল, তাই পুরো পথে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় লেগে যায় ৷
এদিকে ভোগান্তির মুখে পড়ে যাত্রীরা মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, রেকগুলি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হয় না ৷ সেই কারণে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হল ৷ যদিও এই নিয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷