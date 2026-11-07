9 নভেম্বর শহরে কমছে মেট্রোর সংখ্যা, বদলেছে প্রথম ও শেষ ট্রেনের সময়
Metro Service Frequency in Kolkata: অরেঞ্জ ও পার্পেল লাইনে মেট্রো পরিষেবা ও সময়ে কোনও বদল করেনি কর্তৃপক্ষ ৷
Published : November 7, 2026 at 8:52 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: আগামী 9 নভেম্বর অর্থাৎ, সোমবার গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে কমছে মেট্রোর সংখ্যা ৷ এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷ যেখানে বলা হয়েছে, সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় মেট্রো রেলের ব্লু, গ্রিন ও ইয়েলো লাইনে পরিষেবা অন্যান্য কর্মদিবসের থেকে কম থাকবে ৷ তবে, দিনের প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়ে বদল হচ্ছে না-বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷
মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ব্লু লাইনে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের মধ্যে আপ ও ডাউন মিলিয়ে 126 জোড়া মেট্রো চলবে ৷ অর্থাৎ, সারাদিনে মোট 252টি রেক চলাচল করবে ৷
অন্যদিকে, গ্রিন লাইন অর্থাৎ সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের মধ্যে 106 জোড়া মেট্রো চালানো হবে ৷ অর্থাৎ, আপ ও ডাউন মিলিয়ে মোট 212টি মেট্রো পরিষেবা চালানো হবে সোমবার ৷
ইয়েলো লাইন অর্থাৎ, নোয়াপাড়া থেকে বারাসাত থেকে বিমানবন্দর এই রুটে 46 জোড়া মেট্রো চালানো হবে ৷ অর্থাৎ, মোট 92টি মেট্রো চলবে ইয়েলো লাইনে ৷
তবে, কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পরিষেবার সংখ্যা কমানো হলেও দিনের প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷ যাত্রীরা অন্যান্য কাজের দিনের মতো নির্ধারিত সময়ে দিনের প্রথম ও শেষ মেট্রো পরিষেবার সুবিধা পাবেন ৷
তবে, কলকাতা মেট্রোর পার্পল ও অরেঞ্জ লাইনে সময় ও মেট্রোর সংখ্যা বদল করা হয়নি ৷ এই দুটি রুটে অন্যান্য কর্মব্যস্ত দিনের মতো মেট্রো চলাচল করবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷
উল্লেখ্য, রবিবার কলকাতা মেট্রোয় বিশেষ পরিষেবা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে রেলের তরফে ৷ কালীপুজো এবং দীপাবলি উপলক্ষে সকাল থেকে বেলা 2টো পর্যন্ত রবিবারের সূচি মেনে মেট্রো চালানো হবে ৷ বেলা 2টোর পর থেকে সপ্তাহের বাকি কাজের দিনগুলির সময়সূচি মেনে পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ মূলত, রাতে কালীপুজোর জন্য বেরনো দর্শনার্থীদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷