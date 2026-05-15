রবিবার ব্লু লাইনে বড় ধাক্কা ! মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত বন্ধ মেট্রো

রবিবার ব্লু লাইনে বড় ধাক্কা ! মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত বন্ধ মেট্রো
ভোগান্তির আশঙ্কা দক্ষিণ কলকাতায় ! বন্ধ থাকবে শহিদ ক্ষুদিরাম, কবি নজরুল, গীতাঞ্জলি, মাস্টারদা সূর্য সেন এবং নেতাজি, এই পাঁচটি স্টেশনের মেট্রো পরিষেবা ।
Published : May 15, 2026 at 6:15 PM IST
কলকাতা, 15 মে: ছুটির দিনেও মেট্রোযাত্রীদের জন্য বড় ধাক্কা । আগামী রবিবার 17 মে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের একাংশে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকছে পরিষেবা । শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যে সারা দিন চলবে না কোনও মেট্রো । কবি সুভাষ স্টেশনে সংস্কার এবং শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে বহু প্রতীক্ষিত 'রেক রিভার্সাল' কাজের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ।
মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে ট্রেনের দিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় লুপ লাইনের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন ধরেই পরিকল্পনায় ছিল । অবশেষে সেই কাজ শুরু হতে চলেছে । পাশাপাশি কবি সুভাষ স্টেশনে পুনর্বাসন ও সংস্কারের কাজও চলছে জোরকদমে । সেই দুই প্রকল্পের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতেই রবিবার 'ওয়ার্কিং পাওয়ার ব্লক' নেওয়া হচ্ছে ।
ফলে রবিবার শহিদ ক্ষুদিরাম, কবি নজরুল, গীতাঞ্জলি, মাস্টারদা সূর্য সেন এবং নেতাজি, এই পাঁচটি স্টেশনে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে মেট্রো পরিষেবা । দক্ষিণ কলকাতার বহু যাত্রীকেই তাই বিকল্প পরিবহণের উপর নির্ভর করতে হবে ।
তবে স্বস্তির খবরও রয়েছে । মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ব্লু লাইনের বাকি অংশে মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ । অর্থাৎ উত্তর কলকাতা ও মধ্য কলকাতার যাত্রীরা নিয়মিত পরিষেবাই পাবেন । মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন থেকেই দক্ষিণেশ্বরগামী ট্রেন ধরা যাবে । আবার দক্ষিণেশ্বর থেকেও ট্রেন চলবে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত ।
মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, অফিস যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই কাজের দিন এড়িয়ে রবিবারকে বেছে নেওয়া হয়েছে । সপ্তাহের অন্যান্য দিনে ব্লু লাইন শহরের অন্যতম ব্যস্ততম রুট । প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ যানজট এড়িয়ে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে এই পরিষেবার উপর নির্ভর করেন । তাই ছুটির দিনে আংশিক পরিষেবা বন্ধ রেখে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।
মেট্রো সূত্রে আরও খবর, শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে রেক রিভার্সাল চালু হলে ভবিষ্যতে পরিষেবা পরিচালনায় আরও গতি আসবে । বিশেষ পরিস্থিতিতে ট্রেন ঘোরানো বা আংশিক পরিষেবা চালু রাখার ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।
তবে একদিনের এই সাময়িক অসুবিধার পর সোমবার, 18 মে থেকেই ফের স্বাভাবিক হয়ে যাবে গোটা গোটা ব্লু লাইন । দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সমস্ত স্টেশনেই নিয়মমাফিক চলবে মেট্রো পরিষেবা বলে আশ্বাস দিয়েছে কর্তৃপক্ষ ।