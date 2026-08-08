গোবরেই 'গ্যাসের কারখানা' বানিয়ে চা-বাগানে কৃপার চমক ! মাসে বাঁচছে 1200 টাকা

গোবরেই 'গ্যাসের কারখানা' বানিয়ে চা-বাগানে কৃপার চমক ! মাসে বাঁচছে 1200 টাকা
যেখানে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বাড়িতে পৌঁছনোই 'দুঃসাধ্য' সেখানে নিজেই ছোট্ট বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বানিয়েছেন৷ গোবর থেকে তৈরি হচ্ছে বায়োগ্যাস, তাতেই জ্বলছে রান্নার চুলা। সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন৷
Published : August 8, 2026 at 6:37 PM IST
মেটেলি, 8 অগস্ট: রান্নাঘরের উননে জ্বলছে আগুন । হাঁড়িতে ফুটছে ভাত । পাশে রাখা নেই কোনও এলপিজি সিলিন্ডার । নেই কাঠের স্তূপও । চুলার সঙ্গে পাইপে সংযোগ । সেই পাইপ দিয়ে আসছে গ্যাস । গ্যাসের উৎস ? গরুর গোবর !
ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা মেটেলির প্রত্যন্ত আইবিল চা-বাগানের মথুরা লাইনে আপাতত এটাই কৃপার হাঁসদার রান্নাঘরের বাস্তবতা। সেখানে একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বাড়িতে পৌঁছনোই কার্যত 'দুঃসাধ্য অভিযান' । সেখানে নিজের বাড়ির পিছনে ছোট্ট বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বানিয়ে ফেলেছেন এই চা-শ্রমিক । ফলে এখন গোবর থেকে তৈরি হচ্ছে বায়োগ্যাস, আর সেই গ্যাসেই চলছে রান্নার উনুন।
কৃপার এই উদ্যোগ শুধু সংসারের খরচ কমায়নি । প্রত্যন্ত চা-বাগানের শ্রমিক মহল্লায় তৈরি করেছে নতুন প্রশ্নও, যদি এক বাড়িতে গোবর থেকে রান্নার গ্যাস হতে পারে, তবে গোটা শ্রমিক লাইনে এমন ব্যবস্থা হবে না কেন ?
একটা সিলিন্ডার আনতেই এত ঝক্কি !
আইবিল চা-বাগানের মথুরা লাইন । চারদিকে চা-বাগান, জঙ্গল, পাহাড়ি পথ । ভুটান সীমান্তের ভূপ্রকৃতি এমনই যে শহরের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা এখানে সহজে পৌঁছয় না । নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেও বাসিন্দাদের যেতে হয় প্রায় 12 কিলোমিটার দূরের চালসা বাজারে। সরকারি বাস পরিষেবা নেই বললেই চলে । ফলে ভরসা জিপ, ট্রেকার কিংবা অন্য ভাড়ার গাড়ি। স্থানীয়দের বক্তব্য, যাতায়াতেই মাথাপিছু প্রায় 50-60 টাকা খরচ হয় ।
রান্নার গ্যাস আনতে গেলে সমস্যা আরও বাড়ে
প্রথমে ডিলারের দোকানে গিয়ে সিলিন্ডার নিতে হবে । গাড়িতে ফেরার জন্য দিতে হবে অতিরিক্ত ভাড়া । স্থানীয়দের দাবি, ভর্তি সিলিন্ডার নিয়ে ফেরার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 200-250 টাকা পর্যন্ত খরচ হয় । গাড়ি যেখানে নামিয়ে দেয়, সেখান থেকেও প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা । কখনও কাঁধে, কখনও সাইকেলে আসতে হয় । অর্থাৎ একটা সিলিন্ডার ঘরে আনতে শুধু টাকা নয়, এক জন শ্রমিকের কার্যত গোটা দিনটাই চলে যেতে পারে । ফলে মাসে যদি একটি সিলিন্ডার লাগে, তা হলে সেই খরচ চা-শ্রমিকের সংসারে যে কতটা চাপ তৈরি করে, তার হিসাব খুব কঠিন নয় ।
জঙ্গলের কাঠও আর সহজে মেলে না
এক সময় রান্নার জ্বালানির জন্য জঙ্গলই ছিল ভরসা । কাঠ সংগ্রহ করে এনে উনুন জ্বলত বহু বাড়িতে । কিন্তু সময় বদলেছে । জঙ্গলে নজরদারি এবং বিধিনিষেধ বেড়েছে । ফলে আগের মতো ইচ্ছামতো জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করাও সম্ভব নয় । এলপিজি এক দিকে দামি, অন্য দিকে দূরবর্তী। জঙ্গলের কাঠ অন্য দিকে ক্রমশ অপ্রাপ্য ।
তাহলে রান্না হবে কীসে ?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই কৃপার মাথায় আসে গোবর থেকে গ্যাস তৈরির ভাবনা । কৃপা আগে শুনেছিলেন গোবর থেকে রান্নার গ্যাস তৈরি করা যায় । কিন্তু এমন প্ল্যান্ট তৈরি করতে খরচ হবে, এই ধারণাই তাঁকে পিছিয়ে দিয়েছিল । তার পর 2025 সালে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মশালায় অংশ নেন তিনি ।
সেখানেই প্রথম হাতে-কলমে জানতে পারেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে ছোট আকারের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করা সম্ভব । দু'জন প্রশিক্ষকের কাছ থেকে মডেলটি সম্পর্কে ধারণা নেন কৃপা । পরে তাঁদের সাহায্যেই নিজের বাড়ির পিছনে তৈরি করে ফেলেন প্ল্যান্ট । এক সময় যে গোবর ছিল গৃহস্থালির বর্জ্য, এখন সেটাই কৃপার কাছে জ্বালানির কাঁচামাল ।
গোবর থেকে মিথেন, মিথেনেই আগুন
পদ্ধতিটা শুনতে সহজ । কিন্তু এর পিছনে রয়েছে বিজ্ঞান। গোবরের সঙ্গে জল মিশিয়ে একটি বন্ধ ডাইজেস্টারে দেওয়া হয়। সেখানে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে অণুজীবের সাহায্যে গোবরের জৈব পদার্থ ভাঙতে থাকে । এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় বায়োগ্যাস । যার প্রধান দাহ্য উপাদান মিথেন । সেই গ্যাস পাইপের মাধ্যমে রান্নার চুলায় পৌঁছয় । কৃপার প্ল্যান্টে প্রতিদিন গোবর ও জল মেশানো হয় । তাঁর কথায়, বাড়িতে থাকা গরুর গোবরই তাঁর প্রধান কাঁচামাল । ফলে জ্বালানির জন্য বাজারের উপর নির্ভর করতে হয় না ।
'মাসে 1200 টাকা বেঁচে যাচ্ছে'
কৃপা হাঁসদা বলছেন, "মাসে একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার কিনতে প্রায় 1200 টাকা লাগে । এই গ্যাসে রান্না করায় সেই টাকাটা বেঁচে যাচ্ছে । এখন আর এলপিজি প্রয়োজন হয় না ।" শুধু টাকা নয়, সময়ও বাঁচছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
কৃপার কথায়, " সকাল আর সন্ধেয় প্ল্যান্টে গোবর ও জলের মিশ্রণ দিই । খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায় । দু'ঘণ্টার মধ্যে দিনের রান্না করে ফেলতে পারি ।" যে রান্নার গ্যাস আনতে এক সময় চালসা বাজারের উপর নির্ভর করতে হত, সেই গ্যাস এখন তাঁর বাড়ির পিছনেই তৈরি হচ্ছে ।
গোবরের পরে বেঁচে থাকা অংশও ফেলনা নয়
বায়োগ্যাস তৈরির পর যে স্লারি বা অবশিষ্ট জৈব পদার্থ থাকে, সেটিও কাজে লাগানো যায় । বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ডাইজেস্টেড স্লারি জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব । ফলে গোবর থেকে এক দিকে জ্বালানি, অন্য দিকে কৃষিকাজের উপযোগী জৈবসার, দুই-ই পাওয়া যায় । এই কারণেই বায়োগ্যাসকে শুধু রান্নার জ্বালানি হিসেবে দেখলে পুরো ছবিটা ধরা পড়ে না । এটি একই সঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি এবং জৈবসার- তিনটি সমস্যারই আংশিক সমাধান দিতে পারে ।
কৃপার বাড়ির চুলা দেখে এখন প্রতিবেশীদেরও আগ্রহ
কৃপার বাড়ির এই ব্যবস্থা দেখে উৎসাহিত হয়েছেন মথুরা লাইনের অন্য শ্রমিকরাও । সাগর খেরিয়ার কথায়, "বিষয়টি সত্যিই উপকারী। গোটা শ্রমিক মহল্লায় যদি সরকারি ভাবে এই প্রকল্প চালু করা হয়, তা হলে আমরাও উপকৃত হব । বেশি দাম দিয়ে এলপিজি কিনতে হবে না। টাকা বাঁচবে ।" প্রতিবেশী আবুজা বাস্কের কথাতেও একই সুর ৷ তাঁর কথায়, "চা-শ্রমিকদের মজুরি এমনিতেই খুব বেশি নয় । সেই উপার্জনে প্রতি মাসে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার কেনা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ । এখানে চা-বাগান কর্তৃপক্ষ বা সরকারিভাবে গোবর গ্যাসের প্ল্যান্ট বসানো হলে আমরা উপকৃত হব ।" অর্থাৎ কৃপার রান্নাঘরের আগুন এখন আর শুধু তাঁর নিজের সংসারের বিষয় নেই । পুরো শ্রমিক লাইনের সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে দেখা হচ্ছে সেটিকে ।
সরকারি প্রকল্প হলে বদলাতে পারে গোটা লাইন
কৃপার উদ্যোগের গুরুত্ব বুঝেছে স্থানীয় প্রশাসনও । স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুজাতা ডুংডুং বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ চা-শ্রমিকদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । অন্য শ্রমিক পরিবারগুলিও যাতে এমন ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে, সেই সম্ভাবনার দিকে নজর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
কেন্দ্রের MNRE Biogas Programme-এর আওতায় গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে । এই ধরনের প্ল্যান্ট রান্নার জন্য পরিষ্কার জ্বালানি দেওয়ার পাশাপাশি জৈবসার তৈরিতেও সাহায্য করতে পারে । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃপার মতো স্থানীয় উদ্যোগকে বড় আকারে ছড়িয়ে দিতে হলে শুধু প্ল্যান্ট বসালেই হবে না । প্রয়োজন হবে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিক মাপের ডাইজেস্টার, পর্যাপ্ত গোবরের জোগান, নিরাপদ গ্যাস পাইপলাইন এবং ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ ।
উজ্জ্বলার পরেও কেন এই 'গোবরের গ্যাস' ?
গরিব পরিবারের রান্নাঘরে এলপিজি পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উজ্জ্বলা যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে । কিন্তু সিলিন্ডার এক বার বিনামূল্যে বা ভর্তুকিতে পাওয়া আর প্রতি মাসে নিয়মিত সিলিন্ডার কিনে রান্না করা, দুটো এক জিনিস নয় । চা-শ্রমিক পরিবারের কাছে তাই প্রশ্নটা শুধু, 'গ্যাস আছে কি না' নয় । প্রশ্নটা হল, গ্যাস কিনে রান্না করার সামর্থ্য আছে কি না ! কৃপার বায়োগ্যাস সেই জায়গাতেই অন্য সম্ভাবনা দেখাচ্ছে ।
রান্নাঘর থেকে একটি আন্দোলনের শুরু ?
ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে, শহর থেকে বহু দূরে, মথুরা লাইনের একটি বাড়ির পিছনে তৈরি হয়েছে ছোট্ট একটি প্ল্যান্ট । সেখানে কোনও বড় শিল্প নেই । কোনও দামি যন্ত্র নেই । আছে কয়েকটি গরু । আছে গোবর । আর আছে এক চা-শ্রমিকের সমস্যা থেকে সমাধান খোঁজার জেদ ।
যে গোবর এক সময় ছিল বর্জ্য, সেটাই এখন জ্বালানি । যে সিলিন্ডারের জন্য 12 কিলোমিটার পথ পেরোতে হত, তার বিকল্প এখন বাড়ির পিছনেই । আর যে 1200 টাকা প্রতি মাসে রান্নার গ্যাসে চলে যেত, কৃপার হিসাবে সেই টাকাটাই এখন সংসারে থেকে যাচ্ছে । তাই ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মথুরা লাইনে কৃপার চুলায় যে আগুন জ্বলছে, তাকে শুধু 'গোবর গ্যাস' বললে হয়তো গল্পটা ছোট করে দেখা হবে ।
এ আগুন আসলে এক চা-শ্রমিকের সংসারে সাশ্রয়ের আগুন । প্রতিবেশীদের কাছে আত্মনির্ভরতার আগুন । আর প্রত্যন্ত চা-বাগানের রান্নাঘরে জ্বালানি-স্বাধীনতার এক ছোট্ট পরীক্ষাও । কৃপার বাড়ির চুলা তাই নিছক একটি উনুন নয় । ভুটান সীমান্তের চা-বাগানে সেটিই এখন প্রশ্ন তুলছে, গ্যাস যদি মাটির নীচে নয়, গোবরের মধ্যেই থাকে, তা হলে সিলিন্ডারের জন্য এত দূর যেতে হবে কেন ?