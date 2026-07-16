উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ! আগামী 7 দিন ভারী বৃষ্টি-ধসের আশঙ্কা, ভয়াল রূপ পাগলাঝোরার

উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ! আগামী 7 দিন ভারী বৃষ্টি-ধসের আশঙ্কা, ভয়াল রূপ পাগলাঝোরার
ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে দার্জিলিংয়ের পাগলাঝোরা জলপ্রপাত ৷ তরাই, ডুয়ার্স ও পাহাড়ে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷
Published : July 16, 2026 at 3:58 PM IST
শিলিগুড়ি, 16 জুলাই: উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী একসপ্তাহ জুড়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে ৷ এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর ও সিকিম আবহাওয়া দফতর ৷ জানানো হয়েছে, 16 জুলাই থেকে 23 জুলাই পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলায় অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ ফলে পাহাড়ি এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷
ইতিমধ্যেই পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়েছে ৷ ফলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফুঁসতে শুরু করেছে পাহাড়ের নদীগুলি ৷ এমনকি পাহাড়ের ঝরনাগুলিও প্রাণ ফিরে পেয়েছে ৷ দার্জিলিংয়ের পাগলাঝোরা জলপ্রপাত ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে ৷ জলপ্রপাতের জল প্রধান সড়কের উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে ৷ যেকারণে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ রয়েছে ৷
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে আগামী তিনদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সাত থেকে এগারো সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ তবে, আগামী 19 জুলাই থেকে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে ৷ জানানো হয়েছে, দুই পাহাড়ি জেলায় সাত থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
এর ফলে পাহাড়ি অঞ্চলের সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে ভূমিধসের প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ যা জনজীবন ও যান চলাচলকে ব্যাহত করতে পারে ৷ দার্জিলিং ও কালিম্পং ছাড়াও জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রথম দু’দিন ভারী বৃষ্টির পর, 18 থেকে 21 জুলাই পর্যন্ত টানা কয়েক দিন ধরে সাত থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সময় দুই জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ এমনকি সপ্তাহের শেষ দিকেও এই অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বজায় থাকবে ৷ অন্যদিকে, কোচবিহার জেলায় 18 ও 19 জুলাই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
সমতলের জেলাগুলির ক্ষেত্রেও আবহাওয়া দফতর বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছে ৷ উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় আগামী তিনদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে ৷ বিশেষ করে উত্তর দিনাজপুরে 20 জুলাই নাগাদ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে সপ্তাহের শুরুর দিকে বজ্রপাতের দাপট বেশি থাকলেও, শেষের দিকে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হতে পারে ৷ তবে, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত সর্বত্রই জারি থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
টানা এই ভারী ও অতি ভারী বর্ষণের কারণে উত্তরবঙ্গের নিচু এলাকা ও আন্ডারপাসগুলিতে জল জমে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে ৷ তীব্র বৃষ্টির সময়ে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার কারণে রাজ্য ও জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এছাড়া, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷