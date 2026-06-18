আলিপুর আদালত চত্বরে অরূপকে ঘিরে ‘মেসি-মেসি’ স্লোগান, ডিম হামলার হুঁশিয়ারি

আলিপুর আদালত চত্বরে অরূপকে ঘিরে ‘মেসি-মেসি’ স্লোগান, ডিম হামলার হুঁশিয়ারি
বৃহস্পতিবার সকালে মেসি-কাণ্ডে পুলিশের কাছে হাজিরা দেন অরূপ বিশ্বাস৷ তার পর বিকেলে হাজির আলিপুর আদালতে৷
Published : June 18, 2026 at 6:34 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: আলিপুর আদালত চত্বরে বৃহস্পতিবার তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হল রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ঘিরে। বৃহস্পতিবার আদালত চত্বরে এক আইনজীবীর চেম্বারে যান তিনি। আর সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আদালত চত্বরে ভিড় জমাতে শুরু করেন আইনজীবী৷ মামলাকারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও হাজির হয়ে যান সেখানে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে আদালত চত্বরে শুরু হয়ে যায় স্লোগান-কটাক্ষ৷ অনেকে ডিম ছোড়ার হুঁশিয়ারি দেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অরূপ বিশ্বাস আদালত চত্বরে প্রবেশ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ঘিরে কৌতূহল ও ক্ষোভ দুই-ই দেখা দেয়। আদালতের একটি চেম্বারে তিনি বসে আছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাইরে ভিড় জমতে থাকে। উপস্থিত অনেকেই তাঁকে বাইরে এসে মুখোমুখি হওয়ার আহ্বান জানান।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক প্রবীণ আইনজীবীকে হাতে ডিম নিয়ে চেম্বারের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তিনি কৌতুকের সুরে বলেন, “একবার বাইরে আসুন, না হলে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিন। কিছুই করব না।” তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে আদালত চত্বরে হাসির রোল পড়ে গেলেও পরিস্থিতির মধ্যে চাপা উত্তেজনা স্পষ্ট ছিল।
শুধু আইনজীবীরাই নন, সাধারণ মানুষের মধ্যেও নানা ধরনের মন্তব্য শোনা যায়। কেউ কটাক্ষ করে বলেন, “বেরিয়ে আসুন, মেসিকে দেখতেই তো এসেছি।” অনেককে ‘মেসি-মেসি’ স্লোগান দিতে দেখা যায়৷ আবার কেউ কেউ সরাসরি অরূপ বিশ্বাসকে বাইরে এসে জনতার মুখোমুখি হওয়ার দাবি জানান। আদালত চত্বরে উপস্থিত মানুষের একাংশের অভিযোগ, জনসমক্ষে না এসে চেম্বারের ভিতরে অবস্থান করে পরিস্থিতি এড়ানোর চেষ্টা করছেন তিনি।
অন্যদিকে, বাইরে ক্রমশ ভিড় বাড়তে থাকলেও অরূপ বিশ্বাসকে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যায়নি। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকেন বলেই সূত্রের খবর। চেম্বারের ভিতরেই দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন তিনি।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। আইনশৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে নজর রাখে পুলিশ। আলিপুর থানাকে বাড়তি বাহিনী নিয়ে আসা হয়৷ শেষ পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি৷ নিরাপদে তাঁকে আদালত চত্বরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়৷ তবুও প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঘিরে আদালত চত্বরে তৈরি হওয়া এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।
উল্লেখ্য, এদিন সকালেই বিধাননগর কমিশনারেট পুলিশের কাছে হাজিরা দেন অরূপ বিশ্বাস৷ মেসি-কাণ্ডের জেরে যে মামলা দায়ের হয়েছে, সেই মামলাতেই পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতেই তিনি হাজিরা দেন৷ তার পর বিকেলে আসেন আলিপুর আদালত চত্বরে৷