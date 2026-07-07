মেসি-কাণ্ডে ফের বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা অরূপ বিশ্বাসের

মেসি-কাণ্ডে ফের বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা অরূপ বিশ্বাসের
যুবভারতী স্টেডিয়ামে কিংবদন্তি ফুটবল খেলোয়াড় মেসিকে ঘিরে যে বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটে, তাতে অরূপ বিশ্বাসকে তলব করেছিল পুলিশ ৷ হাজিরা দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ৷
Published : July 7, 2026 at 4:37 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হওয়া গন্ডগোলের মামলায় ফের একবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ গত বছরের 13 ডিসেম্বর কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আসেন এবং তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় ৷ এই মামলায় 7 জুলাই পুলিশ তৎকালীন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে সমন পাঠিয়েছিল ৷
সেই সমন অনুযায়ী তিনি এদিন বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেন ৷ আজ তাঁর বয়ান রেকর্ড করার পাশাপাশি টিকিট বণ্টন প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ পুলিশ সূত্রের খবর, পূর্ববর্তী জিজ্ঞাসাবাদে অরূপ বিশ্বাসের দেওয়া বয়ানের কিছু অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে ৷ তাই তাঁকে এদিন ফের তলব করা হয়েছিল ৷ গত বছর ডিসেম্বরে কলকাতায় মেসির অনুষ্ঠানকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খলা এবং টিকিট বণ্টন সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে এই মামলার সূত্রপাত ৷ এর আগে গত 5 জুলাই হাজিরা দিয়েছিলেন অরূপ বিশ্বাস ৷
অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত জামিনে মুক্তি পেয়ে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও জোরপূর্বক বিপুল সংখ্যক টিকিট আদায়ের অভিযোগ এনে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এফআইআর দায়ের করেন ৷ অভিযোগে জানানো হয়, প্রাক্তন মন্ত্রী ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে প্রায় 22 হাজার টিকিট হাতিয়ে নিয়েছিলেন, যা পরে কালোবাজারে বিক্রি করা হয় ৷ এ ছাড়া অনুমতি ছাড়া মাঠে নিজের ঘনিষ্ঠদের প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙার অভিযোগও ওঠে অরূপের বিরুদ্ধে ৷
এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট অরূপ বিশ্বাসকে আগামী 17 অগস্ট পর্যন্ত গ্রেফতারি এড়ানোর অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিয়েছে ৷ তবে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, তদন্তের প্রয়োজনে পুলিশ ডাকলেই তাঁকে হাজিরা দিতে হবে এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে ৷
আগামী 10 জুলাই এই মামলার তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দেওয়ার কথা রয়েছে পুলিশের ৷ তার ঠিক আগেই এদিন থানায় গিয়ে তদন্তকারী আধিকারিকদের মুখোমুখি হন অরূপ বিশ্বাস ৷
হাইকোর্টের রক্ষাকবচের মাঝেই মেসি-কাণ্ডে ফের থানায় তলব অরূপ বিশ্বাসকে