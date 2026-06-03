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মেসি-বিতর্কে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে নোটিশ, 5 জুন থানায় হাজিরার নির্দেশ অরূপকে

রাজ্যে পালাবদল হতেই মেসি-কাণ্ডে অস্বস্তিতে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ এবার তাঁকে তলব করল বিধাননগর দক্ষিণ থানা ৷

Messi in Kolkata
13 ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে মেসির সঙ্গে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 10:10 AM IST

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কলকাতা, 3 জুন: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হওয়া চরম বিশৃঙ্খলার আঁচ এবার সরাসরি গিয়ে পৌঁছল প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর দরজায় ৷ ওই ঘটনায় দায়ের হওয়া FIR-এর ভিত্তিতে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তলব করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ । আগামী 5 জুন অর্থাৎ শুক্রবার তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

এই বিষয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানান, তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাসকে আগামী 5 জুন বিধাননগর দক্ষিণ থানার তদন্তকারী আধিকারিকদের সামনে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "মেসি-কাণ্ডে আমরা যে অভিযোগটি পেয়েছি, তার সূত্র ধরে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের অরূপ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন ।"

অন্যদিকে, এই ঘটনার জেরে গত শনিবার প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 100 কোটি টাকার মানহানি ও আর্থিক ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেছেন শতদ্রু দত্ত । যুবভারতীর ওই মেগা ইভেন্টের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শতদ্রু । গত বছর 13 ডিসেম্বর সল্টলেক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ওই অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে তিনি অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, অপরাধমূলক ভয় প্রদর্শন এবং সৌজন্যমূলক টিকিট (complimentary tickets), অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ও ভিআইপি পাসের অপব্যবহার ও বিক্রির অভিযোগ এনেছেন ।

মেসির সেদিনের অনুষ্ঠানের পর স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে পুলিশ প্রথমে শতদ্রুকে গ্রেফতার করলেও বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত ৷ জেল থেকে বেরোনোর পরেই প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন শতদ্রু । তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই গত শনিবার বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করে ।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির মোট পাঁচটি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে অভিন্ন উদ্দেশ্য 3(5), তোলাবাজি 308(2), প্রতারণা 318(4), অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন 351(2) এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র 61(2)।

এই মামলায় গ্রেফতারির আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই আদালতের দারস্থ হয়ে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস । আয়োজক শতদ্রু দত্তের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর । তাঁর দাবি, মেসির সফরের সময় অরূপ বিশ্বাস তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্বক প্রায় 22 হাজার কমপ্লিমেন্টারি অর্থাৎ বিনামূল্যে টিকিট দাবি করেছিলেন ।

হুমকি দেওয়া হয়েছিল, দাবি মতো টিকিট না-দিলে বা তাঁর নির্দেশ না-মানলে অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হবে । সেই সমস্ত ফ্রি টিকিট পরবর্তীতে কালোবাজারি করা হয়েছিল । ফলে যারা হাজার হাজার টাকা খরচ করে টিকিট কিনেছিলেন, তাঁরা মাঠে ঢুকেও বিশৃঙ্খলার জেরে মেসিকে চোখের দেখা দেখতে পাননি । উল্টে মাঠের একটা বড় অংশ দখল করে রেখেছিলেন মন্ত্রী, নেতা এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠরা ।

এই বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার কারণে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে তদন্ত শুরু হতেই ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি নিতে হয়েছিল অরূপ বিশ্বাসকে । পুলিশ আদালতকে জানিয়েছিল, প্রায় 35 হাজার ফুটবলপ্রেমী মেসিকে দেখার জন্য মোট 19 কোটি টাকার টিকিট কেটেছিলেন ।

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EX SPORTS MINISTER AROOP BISWAS
মেসিকাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসকে নোটিশ
অরূপ বিশ্বাসকে পুলিশি তলব
MESSI FIASCO AT SALT LAKE STADIUM
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