'মেসি' কাণ্ড: শতদ্রুর অ্যাকাউন্টে ফ্রিজ 22 কোটি, বাজেয়াপ্ত একাধিক নথি
পুলিশ সূত্রে খবর, 'মেসি ইন কলকাতা' ইভেন্টের জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছিল ।
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: লিওনেল মেসির ইভেন্ট ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলার তদন্তে বড় সাফল্য পেল বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)। এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিটের এক আধিকারিক বলেন, "আয়োজক শতদ্রু দত্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 22 কোটি টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'মেসি ইন কলকাতা' ইভেন্টের জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে এই বিপুল অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছিল । এছাড়াও শতদ্রুর বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একাধিক নথি ৷ শনিবার বিধাননগর আদালতে বিষয়টি জানানো হয়েছে তদন্তকারীদের তরফে ।
শুক্রবারই শতদ্রু দত্তের রিষড়ার বাড়িতে অভিযান চালান সিটের সদস্যরা । রিষড়া থানার সহযোগিতায় বিধাননগর দক্ষিণ থানার একটি দল, মহিলা পুলিশকর্মী ও সিটের সদস্য-সহ পাঁচজন আধিকারিক, বাঙুর পার্ক এলাকার ওই তিনতলা বাড়িতে তল্লাশি চালান । তল্লাশিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । পাশাপাশি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা । এই তথ্য যাচাই করেই 22 কোটি টাকা ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । পুলিশ সূত্রের খবর, ওই বাড়িতে সুইমিং পুল ও ফুটবল মাঠ রয়েছে । তল্লাশির সময় ইভেন্ট সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন, চুক্তিপত্র এবং পরিকল্পনার নানা কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত 13 ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসি-র শো চলাকালীন ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে । তার পরেই আয়োজক সংস্থার দায়িত্বে থাকা শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিশ । পুলিশের অভিযোগ, আয়োজক হিসাবে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতির কারণেই এই অশান্তির সৃষ্টি হয় ।
শুক্রবার বিধাননগর কমিশনারেটে নিয়ে গিয়ে শতদ্রু দত্তকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিটের চার আইপিএস আধিকারিক । কয়েক ঘণ্টার জেরায় উঠে আসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । গোটা ইভেন্টের পরিকল্পনা কীভাবে করা হয়েছিল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কী ধরনের প্রস্তুতি ছিল, কার কার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল - এই সব বিষয়েই বিস্তারিত জানতে চান তদন্তকারীরা ।
এছাড়াও, পুলিশের সঙ্গে কী কী বৈঠক হয়েছিল, ডিসি অনীশ সরকারের সঙ্গে সময়সূচি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়েছিল কি না, ইভেন্টের সময়সূচি পরিবর্তনের নির্দেশ কার তরফে এসেছিল - এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে । বিশেষ করে, মেসি মাঠে প্রবেশের সময় যে অনুমোদিত তালিকা দেওয়া হয়েছিল, তার বাইরে অতিরিক্ত দর্শক কীভাবে ও কার নির্দেশে মাঠে ঢুকল, তা নিয়েও কড়া জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । সবমিলিয়ে, মেসি ইভেন্ট ঘিরে আর্থিক লেনদেন থেকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত - সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত এগোচ্ছে । সিটের তদন্তে আগামী দিনে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।