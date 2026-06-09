মেসি-কাণ্ডে আগাম জামিনের আবেদন থেকে সরে দাঁড়ালেন অরূপ, যেতে পারেন হাইকোর্টে
মেসি-কাণ্ডে গ্রেফতারের আশঙ্কায় আগেই বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। অবশেষে সেই আগাম জামিনের আবেদন প্রত্যাহার করে নিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।
Published : June 9, 2026 at 3:56 PM IST
বারাসত, 9 জুন: মেসি-কাণ্ডে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। গ্রেফতারের আশঙ্কায় আগেই বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। অবশেষে সেই আগাম জামিনের আবেদন প্রত্যাহার করে নিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মঙ্গলবার আইনজীবী মারফত তিনি বারাসতে জেলা বিচারকের কাছে আবেদন প্রত্যাহারের আরজি জানিয়েছেন।
মেসি-কাণ্ড নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে আবর্তিত হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। গত বছর ডিসেম্বর মাসে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আসেন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। ফুটবলের রাজপুত্রকে দেখতে সেদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন দর্শকের ভিড়ে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তারমধ্যে রাজ্যের তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন-সহ কাছের লোকেদের ভিড়ে যুবভারতীতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিপুল দামে টিকিট কেটেও দর্শকরা মেসিকে দেখতে পারেননি। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার কারণে মেসি কার্যত নির্ধারিত সময়ের আগেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছেড়ে বেরিয়ে যান। ওই প্রদর্শনীতে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় আয়োজক সংস্থার কর্ণধার শতদ্রু দত্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে অবশ্য তিনি আদালত থেকে জামিন পেয়ে যান।
আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর সাংবাদিকদের শতদ্রুবাবু জানিয়েছিলেন, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির ওই প্রদর্শণীর জন্য তৎকালীন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাঁর কাছে 22 হাজার কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দাবি করেছিলেন। দাবি মতো টিকিট না দিলে অরূপ প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। চাপের মুখে সেদিন তিনি প্রাক্তন মন্ত্রীকে তার দাবি মতো সমস্ত টিকিট দিয়েছিলেন। শতদ্রুর দাবি, অরূপ বিশ্বাসের নেওয়া টিকিটের বেশিরভাগ কালোবাজারি হয়েছিল। আর্থিক তছরুপও হয়েছিল।
মেসির প্রদর্শনীর আয়োজক সংস্থার কর্ণধার শতদ্রু দত্ত থানায় অরূপ বিশ্বাস-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। বিধাননগর দক্ষিণ থানা ইতিমধ্যে পাঁচটি ধারায় অরূপের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। তাতে তোলাবাজি, প্রতারণা, আর্থিক তছরুপ, ভয় দেখানো ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। তারপর থেকে অরূপ গ্রেফতারের আশঙ্কা করছেন। অবশেষে গ্রেফতারি এড়াতে গত 1 জুন বারাসত আদালতে তিনি আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন।
শতদ্রুর আরও অভিযোগ, মেসির মতো বড় ফুটবল তারকার প্রদর্শনী সফলভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সেদিন পুলিশের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বহু মানুষ বিনা অনুমতিতে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর অনুচরদের ভিড়ে সাধারণ দর্শকরা মেসিকে দেখতে পারেননি। অরূপ সেদিন কার্যত মেসির গায়ে লেপ্টে ছিলেন। সেই ক্ষোভে দর্শকদের একাংশ মাঠে ভাঙচুর চালিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ওই দিন মাঠের বিশৃঙ্খলা ঘিরে অরূপের রাজনৈতিক জীবনেও প্রবল চাপ তৈরি হয়। কার্যত গোটা ঘটনায় তিনিই জনসমক্ষে 'খলনায়ক' হিসেবে সমালোচিত হন। চাপের মুখে তিনি সাদা কাগজে হাতে লিখে দলনেত্রীর কাছে মন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন।
সোমবার প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি ছিল। কিন্তু, তার আগেই অরূপের আইনজীবী আদালতের কাছে সেই আবেদন প্রত্যাহারের আর্জি জানালেন। তাই, এদিন ওই মামলার আর শুনানি হয়নি। মামলার বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি দুলাল সরকার সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলতে চাননি। তিনি মৌখিকভাবে শুধু বলেছেন, আদালত সম্ভবত ওই মামলায় আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করবে না সেটা বুঝতে পেরেই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।
বারাসত আদালতের আইনজীবী দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, "মেসি-কাণ্ডে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ফেয়ার দায়ের হয়েছে। তাকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতারি এড়াতে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বারাসাত আদালতে গত 1 জুন আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। আজ মামলার শুনানি ছিল। তার আগেই অরূপ বাবুর আইনজীবী তাঁদের আগাম জামিনের আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সম্ভবত তারা কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আবেদন করবেন।"