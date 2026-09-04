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যাদবপুরের পাশে দাঁড়িয়ে 'ফ্যাসিবাদ'-এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠল প্রেসিডেন্সি, দেওয়ালে হিটলারি হুঁশিয়ারি

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দেওয়ালে লেখা রয়েছে স্লোগান। ছাত্রদের মতে, দেওয়াল লিখন শুধুমাত্র শৈল্পিক কাজ নয়; প্রতিবাদের ভাষা।

GRAFFITI IN PRESIDENCY UNIVERSITY
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 2:18 PM IST

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কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনে এবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রেসিডেন্সিতে দেখা গেল বিভিন্ন দেওয়াল লিখন। সেখানে যেমন রয়েছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধাচারণ, দেখা গিয়েছে হিটলারের নামও। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রেসিডেন্সির দেওয়ালে দেখা গেল, "যো হিটলার ওয়ালি চাল চালেগা, ও হিটলার ওয়ালি মউত মরেগা।" বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মতে, দেওয়াল লিখন শুধুমাত্র শৈল্পিক কাজ নয়; প্রতিবাদের ভাষা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়াল লিখন ঘিরে থামছেই না বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোচ্চার হয়েছেন। তারপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই দেওয়াল লিখনের উপর সাদা রং করে দেয়। ফের পড়ুয়ারা সেই সাদা রঙের উপর নিজেদের বক্তব্য লেখেন। তাঁদের দাবি, কলকাতা পুরসভার কর্মীরা রাতের অন্ধকারে গিয়ে আবার সেই লেখার উপর সাদা রং করে দিয়েছেন ৷ তার উপর বৃহস্পতিবার ফের দেখা গেল স্লোগান। তবে, বারবার এই দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার প্রতিবাদ করে এবার যাদবপুরের পাশে দাঁড়াল প্রেসিডেন্সি।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অন্তিক শঙ্কর মজুমদার বলেন, "দেওয়াল লিখন শুধুমাত্র শৈল্পিক কাজ নয়, আমাদের প্রতিবাদের ভাষা তুলে ধরার একটা জায়গা। দেওয়াল লিখন নিয়ে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে। এর আগে বহুবার যাদবপুর এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে লড়াইয়ে থেকেছে। তাই এবারও যাদবপুরের পাশে রয়েছে প্রেসিডেন্সি । সেই কারণেই এই স্লোগান লেখা হয়েছে দেওয়ালজুড়ে। সর্বোপরি, আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি। কিন্তু তাতে অন্যদের গায়ে এত লাগছে কেন, সেটা বুঝতে পারছি না। তাহলে কি ওরা নিজেদের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের সম্পর্ক বুঝতে পারছেন ?

আজ, শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএফ ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় তাদের স্লোগান দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে তুলে ধরবে। সেখানে স্থান পাবে দেশপ্রেমের কথাও। সংগঠনের সদস্য সোম সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ক্যাম্পাসজুড়ে আমাদের বিভিন্ন স্লোগান এবং বেশকিছু গ্রাফিতি এঁকেছি। যেখানে রয়েছে দেশপ্রেমের কথা। বামপন্থীরা যখন বারবার আমাদের সঙ্গে হিটলার বা মুসোলিনির তুলনা করে, আমরাও লস্কর ই তৈবার সঙ্গে বামপন্থীদের তুলনা করতে পারি। কারণ, যখনই লস্কর ই তৈবার বিরুদ্ধে কিছু হয়েছে, পথে নেমে মিছিল করেছে বামপন্থীরা। আসলে ওরা একই মুদ্রার এদিক-ওদিক।"

GRAFFITI IN PRESIDENCY UNIVERSITY
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন দেওয়ালে লেখা রয়েছে স্লোগান (ইটিভি ভারত)

শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পড়ুয়ারা নয়, যাদবপুরের পাশে রয়েছেন প্রাক্তনীরাও। প্রাক্তনীদের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতের অন্ধকারে হামলার ঘটনায় তাঁরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাঁদের অভিযোগ, অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজনের সঙ্গে একটি দক্ষিণপন্থী ছাত্র সংগঠনের কিছু সদস্যের যোগসাজশে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে পড়ুয়াদের উপর হামলা চালানো হয়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল, গণপিটুনির মতো ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল।

পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তিতে আগুন লাগানো এবং দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনায় যাদবপুরের প্রাক্তনীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পড়ুয়াদের উপর বারবার হামলার ঘটনায় জড়িত ওই অজ্ঞাতপরিচয়রা কারা ? পুলিশের উপস্থিতি এবং সরকারের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সামনে কীভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে । এই বিবৃতিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় 270 জন প্রাক্তনীর সই রয়েছে ৷

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প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
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