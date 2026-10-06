বীরভূমের গ্রামে মানসিক ভারসাম্যহীনের তাণ্ডবে নিহত 1, জখম 10; পুলিশের জালে হামলাকারী
Mentally disbalanced attacks people: আতঙ্কে থরহরিকম্প বীরভূম জেলার রাজনগর থানার কবিলাসপুর গ্রাম ৷ ওই ব্যক্তি একের পর এক হামলা চালিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায় ।
Published : October 6, 2026 at 11:36 AM IST
সিউড়ি, 6 অক্টোবর : আচমকা মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির তাণ্ডবে রক্তাক্ত হয়ে জখম হলেন গ্রামের বেশ কয়েকজন বাসিন্দা । প্রাণ পর্যন্ত গেল একজনের । জখম শিশু সহ অন্তত 10 জন । ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল, বীরভূম জেলার রাজনগর থানার কবিলাসপুর গ্রামে । পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাতের দিকে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল থেকে ধরা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে ৷ ঘটনায় এখনও থমথম করছে এলাকা । কেউই ভুলতে পারছেন না ওই তাণ্ডবের চিত্র ৷
জখমদের অধিকাংশই এখন চিকিৎসাধীন সিউড়ি জেলা হাসপাতালে । আতঙ্কে থরহরিকম্প অবস্থা সকলের । ওই ব্যক্তি একের পর এক হামলা চালিয়ে বেমালুম হাওয়া হয়ে যায় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কবিলাসপুর গ্রামের বাসিন্দা কানাই কোনাই । দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন বলেই এলাকায় পরিচিত । সোমবার আচমকা ‘রুদ্রমূ্র্তি’ ধারণ করে সে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, সোমবার হঠাৎই হাতে লাঠি, বাঁশ, শাবল এইসব অস্ত্র নিয়ে কানাই গ্রামজুড়ে শুরু করে তাণ্ডব । সামনে যাঁকেই পেয়েছে, তাঁকেই লাগিয়েছে ঘা। সেই সময় ভিন্ গ্রামের এক ব্যক্তি তার সামনে পড়ে যান ৷ তিনিও রেহাই পাননি ৷ তাঁকে শাবলের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় কানাই । হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয় । মৃতের নাম ইব্রাহিম শেখ (48)।
মানসিক ভাবে অসুস্থ ওই ব্যক্তির 'কোপে' পড়ে এক-আধজন নন, অন্তত 10 জন রক্তাক্ত হয়েছেন । তার মধ্যে রয়েছেন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধাও । আহতদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । কানাইয়ের আক্রমণের শিকার কবিলাসপুরের গৃহবধূর কথায়, ‘‘আমি ঘরে রান্না করছিলাম। আমাদের পাশের বাড়ির কানাই কোনাই হাতে লাঠি, শাবল নিয়ে আচমকা ঢুকে পড়ে রান্নাঘরে। মাথায় আঘাত করে আমার । শুধু আমাকেই নয়, আমার ঠাকুমা, পিসি, দুটো বাচ্চাকও মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে । সকলেই সিউড়ি হাসপাতালে এসেছি ।’’
ঘটনায় রীতিমতো হুলস্থুল পড়ে যায় এলাকায় । এখনও ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছ গোটা গ্রাম । আক্রমণে নিহত ইব্রাহিম শেখের ভাগ্নে কামাল শেখ বলেন, ‘‘আমার মামার বাড়ি শীর্ষা গ্রামে । মামা কাজের জন্য কবিলাসপুরের রাস্তা পেরোচ্ছিল । সেই সময় আচমকা মামার মাথা লক্ষ্য করে হামলা চালায় ওই ব্যক্তি । খবর পেয়ে ছুটে এসে মামাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই মৃত্যু হয় তাঁর ।’’ পরে জানা যায়, একের পর এক প্রতিবেশীকে রক্তাক্ত করে বেপাত্তা হয়ে যায় মানসিক ভারসাম্যহীন কানাই ।
গ্রামবাসীদের সূত্রে খবর, সে ঝাড়খন্ডের জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছেন, ‘‘হামলার খবর পেয়েই পুলিশ পৌঁছায় গ্রামে । কিন্তু ততক্ষণে আক্রমণকারী পালিয়ে যায়।’’ তারপর থেকেই পুলিশ চারদিকে ওই ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করে । গ্রামের প্রবেশপথগুলিতেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সজাগ ছিলেন গ্রামবাসীরাও ৷ রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যে শেষ পর্যন্ত স্বস্তির খবর আসে ৷ পুলিশ জানায়, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল থেকে ধরা হয়েছে কানাইকে ৷