চিকিৎসা করাতে মালদা মেডিক্যালে, শিকলে বাঁধা মানসিক ভারসাম্যহীনকে জুতোপেটা
ঘটনা দেখে এগিয়ে আসেন হাসপাতালের এক কর্মী ৷ তিনি পরিবারের লোকজনকে বুঝিয়ে শান্ত করেন ৷ এই ঘটনায় কী বলছেন মালদা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ ?
Published : August 25, 2026 at 10:33 AM IST
মালদা, 25 অগস্ট: আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো নয় নাসিরুল (নাম পরিবর্তিত) ৷ বয়স 26 বছর হলেও শিকল দিয়ে তাঁর একটা হাত বাঁধা । সেই শিকল ধরে টানতে টানতে মানসিক ভারসাম্যহীন ভাইকে নিয়ে যাচ্ছেন দাদা । প্রতিরোধ করলেই জুতো খুলে মারধর । এমনই অমানবিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল মালদা ।
পুরাতন মালদার মহিষবাথানী এলাকার বাসিন্দা ওই যুবকের পরিবারের দাবি, নাসিরুল জন্ম থেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন । সাত মাস বয়স থেকেই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন পরিবারের লোকজন । চিকিৎসার জন্য তাকে রাঁচি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি । মাঝেমধ্যে নাসিরুল এদিক ওদিক চলে যায় । প্রায় সাত বছর আগে 10 দিন তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ এরপর থেকেই পরিবারের লোকজন তাকে চোখে চোখে রাখেন ।
সোমবার প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের জন্য চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করাতে নাসিরুলকে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে এসেছিলেন পরিবারের লোকজন । গত 19 অগস্টও তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল । কিন্তু সেদিন নাসিরুল পালিয়ে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানো যায়নি । এদিন যাতে আবার মেডিক্যাল থেকে পালিয়ে না যান, তা সুনিশ্চিত করতেই নাসিরুলকে বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে দাবি পরিবারের ।
এদিন দুপুরে তাঁকে শিকলে বেঁধে টানতে টানতে মালদা মেডিক্যালের প্রশাসনিকভবনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । কিন্তু কোনওভাবেই নাসিরুলকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছিল না । তাঁর প্রতিরোধে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন পরিবারের লোকজনও । তাই জুতো খুলে মানসিক ভারসাম্যহীন ভাইকে মারছিলেন দাদা । পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনা দেখছিলেন তাঁরা দিদিও । কিন্তু তাঁরও মনের বিবেক দেখা দেয় । সেই সময় ছুটে আসেন মেডিক্যালের এক কর্মী । তিনিই ওই পরিবারকে বুঝিয়ে শান্ত করেন । পরে নাসিরুলকে এক জায়গায় বসিয়ে শান্ত করে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় । তবে এদিনও তাঁর প্রতিবন্ধী শংসাপত্র পাননি পরিবারের লোকজন ।
বিষয়টি নিয়ে মালদা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যালের তরফে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । ওই পরিবারকে নিরস্ত করার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।
নাসিরুলের দিদি মনতেরা বিবির কথায়, "ছোট থেকেই ভাইয়ের মানসিক সমস্যা রয়েছে । আজ আমরা শংসাপত্রের জন্য ভাইকে মেডিক্যালে নিয়ে এসেছিলাম । অন্যান্য সময় আমরা ভাইকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখি না । কিন্তু এখন ভাইকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না । এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে । বাধ্য হয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি । চিকিৎসককে দেখানোর পর আবার শিকল খুলে দেব ।"