ETV Bharat / state

নেই পুরুষদের প্রতিমা স্পর্শের অধিকার ! 300 বছরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় 50 পাঁঠা বলি

300 বছরের প্রাচীন ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো ৷ দেবীর কাছে পুজোর কয়েকদিন জ্বালানোর ধূপ তৈরি করেন বাড়ির মহিলারা ৷

Ghosh family Jagadhatri Puja
ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেদিনীপুর, 26 অক্টোবর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুরনো ঐতিহ্যবাহী পুজোর মধ্যে অন্যতম ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো । মূলত মেদিনীপুর শহরের কাঁথকালি এলাকায় রয়েছে এই ঘোষ বাড়ি, যা দ্বারিকানাথের ভূমি বলে পরিচিত । যেখানকার পুজোয় থাকে না পুরুষদের প্রতিমা স্পর্শ করার অধিকার ৷ দেবীকে জ্বালানোর ধূপ তৈরি করেন বাড়ির মহিলারা ৷ প্রাচীন রীতিনীতি মেনে আজও প্রায় 300 বছরের বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো ৷

পুজো শুরুর ইতিহাস

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলির জমিদার ছিল ঘোষ পরিবার ৷ তারই এক সদস্য দ্বারিকানাথ ঘোষ ৷ তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে পরিবার নিয়ে হুগলি থেকে মেদিনীপুরে চলে আসেন ৷ আর এখানে এসেই দ্বারিকানাথ ঘোষ প্রথম দুর্গাপুজোর আদলে শুরু করেন জগদ্ধাত্রী পুজো । সেই থেকেই এলাকায় ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ।

ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পুজোর বৈশিষ্ট্য

যতক্ষণ না দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হয়, ততক্ষণ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি হওয়ার কাজ শুরু হয় না । নদীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পরেই তার মাটি নিয়ে এসে শুরু হয় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়ার কাজ ।

প্রতিমা স্পর্শ কেবল মহিলাদের

এই পুজোতে প্রতিমা শুরু হওয়া থেকে বিসর্জন পর্যন্ত স্পর্শ করার অধিকার থাকে না বাড়ির পুরুষদের । কেবল দূর থেকে প্রণাম এবং পুজো দিতে পারবেন তাঁরা ৷ অবশেষে ঘট বিসর্জনের পর যখন প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয় ঘাটের দিকে, তখনই পুরুষেরা অধিকার পান মায়ের সেবা করার ।

Ghosh family Jagadhatri Puja
ধূপ তৈরি করেন বাড়ির মহিলারা (নিজস্ব ছবি)

বাড়ির তৈরি ধূপে দেবীর আরাধনা

এই জগদ্ধাত্রী পুজোতে দেবীর সামনে যে ধূপ জ্বালানো হয়, তা 16 রকম মশলা দিয়ে তৈরি করা হয় । মাকে পুজো দেওয়ার জন্য বাইরে থেকে কোনওরকম ধূপ কেনা হয় না । ঘোষ বাড়ির মহিলারা সকলে মিলে তৈরি করেন ধূপগুলি ৷

Ghosh family Jagadhatri Puja
ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোর ব্যস্ততা তুঙ্গে (নিজস্ব ছবি)

বলি প্রথা অব্যাহত

এই পুজোর মূল বিশেষত্ব হল বলি প্রথা । একসময় মহিষ বলি হত ৷ তবে কালক্রমে তার পরিবর্তন ঘটেছে ৷ এখন 50টার মতো পাঁঠা, ভেড়া ও কুমড়ো, লাউ বলি হয় । পুজোর সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী, দশমীতে চলে এই বলি প্রথা এবং তারই প্রসাদ খেতে ভিড় জমান পরিবার-সহ আশেপাশের গ্রামের মানুষজন ।

Ghosh family Jagadhatri Puja
ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা (ফাইল ছবি)

পুজো নিয়ে গান রচনা

ষষ্ঠ প্রজন্মে পড়ল ঘোষ পরিবারের জগদ্ধাত্রী পুজো । ঘোষ পরিবারের বংশধরেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা-সহ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ৷ যার সংখ্যা প্রায় 150 জনের অধিক । এখনও বংশপরম্পরায় হয়ে আসছে ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো । আর বাড়ির পুজো নিয়ে সম্প্রতি গান রচনা করেছেন পরিবারের সদস্য সুশান্ত ঘোষ ।

তিনি বলেন,"আমরা জমিদার পরিবারের সদস্য । এক সময় এই পুজোতে মহিষ বলি হত এরপর কালক্রমে তা পরিবর্তন হতে হতে এখন পাঁঠা, ভেড়া বলি হয় । আমাদের এই পুজোর রীতিনীতি একই রয়েছে । তবে এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কাঁধে প্রতিমা নিয়ে বিসর্জন পর্ব করি না ৷ বরং গাড়িতে করে বিসর্জন করি । আমাদের এই মায়ের পুজো দেখতে ও প্রসাদ খেতে দূর-দূরান্তের বহু মানুষ ছুটে আসে ।"

Ghosh family Jagadhatri Puja
এই বাড়িতেই পুজো হয় (নিজস্ব ছবি)

পরিবারের আরেক সদস্য দেবপ্রসাদ ঘোষ বলেন, "প্রথম দ্বারিকানাথ ঘোষের হাত ধরেই এই পুজোর সূত্রপাত হয়েছিল । বংশপরম্পরায় ঘোষ বাড়ির পুজো হয়ে আসছে ৷ বরং সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় এখন আরও বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । আমাদের পুজোর মূল বিশেষত্ব হল, পূজোর ধূপ আমাদের বাড়ির মেয়েরাই বানায় । আমাদের বাইরে থেকে তা কেনা হয় না । এছাড়াও আমাদের এই পুজোয় প্রচুর পরিমাণে পাঁঠা বলি হয়, যা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রীতিনীতি ।"

TAGGED:

GHOSH FAMILY JAGADHATRI PUJA
MIDNAPORE JAGADHATRI PUJA
ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো
জগদ্ধাত্রী পুজো
JAGADHATRI PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.