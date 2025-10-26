নেই পুরুষদের প্রতিমা স্পর্শের অধিকার ! 300 বছরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় 50 পাঁঠা বলি

নেই পুরুষদের প্রতিমা স্পর্শের অধিকার ! 300 বছরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় 50 পাঁঠা বলি
300 বছরের প্রাচীন ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো ৷ দেবীর কাছে পুজোর কয়েকদিন জ্বালানোর ধূপ তৈরি করেন বাড়ির মহিলারা ৷
মেদিনীপুর, 26 অক্টোবর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুরনো ঐতিহ্যবাহী পুজোর মধ্যে অন্যতম ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো । মূলত মেদিনীপুর শহরের কাঁথকালি এলাকায় রয়েছে এই ঘোষ বাড়ি, যা দ্বারিকানাথের ভূমি বলে পরিচিত । যেখানকার পুজোয় থাকে না পুরুষদের প্রতিমা স্পর্শ করার অধিকার ৷ দেবীকে জ্বালানোর ধূপ তৈরি করেন বাড়ির মহিলারা ৷ প্রাচীন রীতিনীতি মেনে আজও প্রায় 300 বছরের বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো ৷
পুজো শুরুর ইতিহাস
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলির জমিদার ছিল ঘোষ পরিবার ৷ তারই এক সদস্য দ্বারিকানাথ ঘোষ ৷ তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে পরিবার নিয়ে হুগলি থেকে মেদিনীপুরে চলে আসেন ৷ আর এখানে এসেই দ্বারিকানাথ ঘোষ প্রথম দুর্গাপুজোর আদলে শুরু করেন জগদ্ধাত্রী পুজো । সেই থেকেই এলাকায় ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ।
পুজোর বৈশিষ্ট্য
যতক্ষণ না দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হয়, ততক্ষণ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি হওয়ার কাজ শুরু হয় না । নদীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পরেই তার মাটি নিয়ে এসে শুরু হয় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়ার কাজ ।
প্রতিমা স্পর্শ কেবল মহিলাদের
এই পুজোতে প্রতিমা শুরু হওয়া থেকে বিসর্জন পর্যন্ত স্পর্শ করার অধিকার থাকে না বাড়ির পুরুষদের । কেবল দূর থেকে প্রণাম এবং পুজো দিতে পারবেন তাঁরা ৷ অবশেষে ঘট বিসর্জনের পর যখন প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয় ঘাটের দিকে, তখনই পুরুষেরা অধিকার পান মায়ের সেবা করার ।
বাড়ির তৈরি ধূপে দেবীর আরাধনা
এই জগদ্ধাত্রী পুজোতে দেবীর সামনে যে ধূপ জ্বালানো হয়, তা 16 রকম মশলা দিয়ে তৈরি করা হয় । মাকে পুজো দেওয়ার জন্য বাইরে থেকে কোনওরকম ধূপ কেনা হয় না । ঘোষ বাড়ির মহিলারা সকলে মিলে তৈরি করেন ধূপগুলি ৷
বলি প্রথা অব্যাহত
এই পুজোর মূল বিশেষত্ব হল বলি প্রথা । একসময় মহিষ বলি হত ৷ তবে কালক্রমে তার পরিবর্তন ঘটেছে ৷ এখন 50টার মতো পাঁঠা, ভেড়া ও কুমড়ো, লাউ বলি হয় । পুজোর সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী, দশমীতে চলে এই বলি প্রথা এবং তারই প্রসাদ খেতে ভিড় জমান পরিবার-সহ আশেপাশের গ্রামের মানুষজন ।
পুজো নিয়ে গান রচনা
ষষ্ঠ প্রজন্মে পড়ল ঘোষ পরিবারের জগদ্ধাত্রী পুজো । ঘোষ পরিবারের বংশধরেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা-সহ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ৷ যার সংখ্যা প্রায় 150 জনের অধিক । এখনও বংশপরম্পরায় হয়ে আসছে ঘোষ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো । আর বাড়ির পুজো নিয়ে সম্প্রতি গান রচনা করেছেন পরিবারের সদস্য সুশান্ত ঘোষ ।
তিনি বলেন,"আমরা জমিদার পরিবারের সদস্য । এক সময় এই পুজোতে মহিষ বলি হত এরপর কালক্রমে তা পরিবর্তন হতে হতে এখন পাঁঠা, ভেড়া বলি হয় । আমাদের এই পুজোর রীতিনীতি একই রয়েছে । তবে এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কাঁধে প্রতিমা নিয়ে বিসর্জন পর্ব করি না ৷ বরং গাড়িতে করে বিসর্জন করি । আমাদের এই মায়ের পুজো দেখতে ও প্রসাদ খেতে দূর-দূরান্তের বহু মানুষ ছুটে আসে ।"
পরিবারের আরেক সদস্য দেবপ্রসাদ ঘোষ বলেন, "প্রথম দ্বারিকানাথ ঘোষের হাত ধরেই এই পুজোর সূত্রপাত হয়েছিল । বংশপরম্পরায় ঘোষ বাড়ির পুজো হয়ে আসছে ৷ বরং সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় এখন আরও বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । আমাদের পুজোর মূল বিশেষত্ব হল, পূজোর ধূপ আমাদের বাড়ির মেয়েরাই বানায় । আমাদের বাইরে থেকে তা কেনা হয় না । এছাড়াও আমাদের এই পুজোয় প্রচুর পরিমাণে পাঁঠা বলি হয়, যা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রীতিনীতি ।"