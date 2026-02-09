আসানসোলে ফের 'কম্বল-কাণ্ড', রাজনীতির কারণে এলাকা কার্যত পুরুষশূন্য
পুলিশি অভিযানের আতঙ্কে এলাকার প্রায় সব পুরুষই ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন বলে দাবি স্থানীয়দের ।
Published : February 9, 2026 at 7:57 PM IST
আসানসোল, 9 ফেব্রুয়ারি: প্রায় তিনবছর আগে আসানসোল উত্তর বিধানসভায়, আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারির কম্বল প্রদান অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল । তা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি । গ্রেফতার হয়েছিলেন জিতেন্দ্র । আবারও সেই ঘটনার স্মৃতি ফেরাল আরও একটি 'কম্বল কাণ্ড'। কৃষ্ণা প্রসাদ নামে উত্তর আসানসোলের এক বিজেপি নেতার কম্বল দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় । আর সেই ঘটনার জেরে আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত পুরনিগমের 13 নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়া কার্যত পুলিশের ভয়ে পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে ।
আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত 13 নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়া এলাকা গত কয়েক দিন ধরে কার্যত পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে । পুলিশি অভিযানের আতঙ্কে এলাকার প্রায় সব পুরুষই ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি স্থানীয়দের । ফলে এলাকায় এখন কেবল মহিলা ও অল্পবয়সি শিশুরাই বসবাস করছেন ।
ঘটনার কেন্দ্রে কম্বল বিতরণ
ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগেই । বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদ তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে আসানসোল পুরনিগমের শালডাঙা এলাকায় একটি কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান করেছিলেন । স্থানীয় রায়পাড়া ও ছুঁতাডাঙ্গা এলাকা থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ কম্বল নিতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন ।
কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে হঠাৎ কিছু যুবক এসে উপস্থিত হন । তাঁরা কৃষ্ণা প্রসাদের বিরুদ্ধে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে শুরু করেন । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় কৃষ্ণা প্রসাদ এলাকা ছেড়ে চলে যান । পরে তাঁর সমর্থকেরা অবশিষ্ট কম্বলগুলি প্রয়োজনীয় মানুষদের মধ্যে বিতরণ করেন ।
শ্লীলতাহানির অভিযোগে প্রতিবাদ তৃণমূলের
কিন্তু ঘটনার পর শালডাঙা সংলগ্ন একটি গ্রামের এক মহিলা বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদ ও তাঁর কয়েকজন সমর্থকের বিরুদ্ধে কম্বল বিতরণের সময় শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলেন । আসানসোল উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় । আর এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শ্যাম সরেনের নেতৃত্বে আসানসোল উত্তর থানা ঘেরাও করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবি করেন ।
গ্রেফতারির ভয়ে পুরুষশূন্য গ্রাম
অন্যদিকে, ঘটনা শালডাঙায় ঘটলেও অভিযুক্ত হিসেবে যাঁদের নাম থানায় দেওয়া হয়েছিল তাঁরা সবাই ওই ওয়ার্ডেরই পাশের গ্রাম রায় পাড়ার বাসিন্দা । পুলিশ অভিযোগ পেয়ে গত পরশু রায়পাড়ার বাসিন্দা একজনকে গ্রেফতার করে । যদিও আজ তাঁর জামিন হয়েছে । কিন্তু ওই গ্রেফতারের পর থেকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা রায়পাড়া এলাকায় । এলাকাবাসীর দাবি অধিকাংশ পুরুষ গ্রেফতারির ভয়ে রাতারাতি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান ।
স্থানীয় বাসিন্দা শুভ্রা দাস ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "কম্বল বিতরণ হচ্ছিল শালডাঙায় । অথচ বিরোধিতা করতে গিয়ে রায়পাড়া ও আশপাশের এলাকার নিরীহ মানুষদের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে । এখন আমাদের এলাকায় একজন পুরুষও নেই । সবাই গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে । সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে । এই অবস্থা চলতে থাকলে পরিবারগুলো না-খেয়ে থাকবে, বাচ্চাদের পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে যাবে ।"
স্থানীয় মহিলা শিবানী বেসরা, পবিত্রা মুর্মুরা জানান, "কৃষ্ণা প্রসাদ কম্বল বিতরণ করতে এসেছিলেন, আমরা সেই কম্বল পেয়েছি । গ্রামের সবাই পেয়েছে । এখানে ঝামেলা অশান্তির কোনও বিষয় ছিল না । কোনও মহিলা যদি অভিযোগ করেন, তাহলে সেই মহিলা মিথ্যা কথা বলছেন কৃষ্ণা প্রসাদকে মিথ্যা ফাঁসানোর জন্য । সেদিনের অনুষ্ঠানে কোনও রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি । কিন্তু তারপর থেকে যা হচ্ছে, তাতে আমাদের গ্রামের পুরুষরা ভয় পাচ্ছে, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে ।"
পাশে থাকার আশ্বাস কৃষ্ণা প্রসাদের
বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদ জানিয়েছেন, "সত্যের জয় হবেই । ওরা যতই মিথ্যে মামলা দিক আমার বা আমাদের গ্রামের ছেলেদের উপরে, আমরা জিতবই । যে ছেলেটিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তার জামিন হয়েছে । বাকিদের আমি আশ্বাস দিয়েছি গ্রামে ফিরে আসার জন্য । তারা সাহস করে ধীরে ধীরে গ্রামে ফিরছে । গ্রামবাসীদের আমি জানিয়েছি, আমরা সবসময় তোমাদের সঙ্গে আছি ।"
তৃণমূলের বক্তব্য
অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শ্যাম সরেন এবিষয়ে জানিয়েছেন, "যারা দোষ করেনি তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই । তারা গ্রাম ছেড়ে যাবেন কেন ! তবে যাদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, পুলিশকে অনুরোধ করেছি তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ।"
কী বলছে পুলিশ
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস জানিয়েছেন, "সামান্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল । বর্তমানে তা নিয়ন্ত্রণে । অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি ।"